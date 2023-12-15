የማኮምብ ከተማ አጥር ኩባንያ ባለቤት በማጭበርበር ወንጀል ጥፋተኛ ነኝ ሲል ተማጸነ

የማኮምብ ታውንሺፕ አጥር ኩባንያ ባለቤት ላውራ ማሪ ዲትዝ በ$1,000 እና $20,000 መካከል በመለወጥ ሰባት የወንጀል ክሶችን ለመወዳደር ምንም አይነት ውድድር አልጠየቀችም። የዲትዝ አጥር ኩባንያ ባለቤት የሆነው ዲትዝ ከደንበኞች ተቀማጭ ገንዘብ ወስዷል ነገር ግን የተዋዋለውን ሥራ ባለመሥራት ተከሷል። እንደ የልመና ስምምነቱ አካል፣ ለስምንት ተጎጂዎች 35,000 ዶላር የሚጠጋ ገንዘብ ለመክፈል ተስማምታለች።
የይግባኝ ውሉ በዲትዝ ላይ ከተዘረዘሩት አስር ክሶች ውስጥ ሶስቱን ወዲያውኑ ማሰናበትን ያጠቃልላል እና የተቀሩትን ጉዳዮች ሙሉ በሙሉ መክፈል ከቻለ ውድቅ ይደረጋሉ። የዲትዝ የቅጣት ውሳኔ ለፌብሩዋሪ 1 ተይዞለታል፣ የክፍያ ግዴታዎቿን ከተወጣች ከስራ ለመባረር የሚያስችል የዘገየ ቅጣት እየጠየቀች ነው።
ዲትዝ የመገናኛ ብዙሃን ትኩረት አግኝታለች, የእርሷ ጉዳይ በ "WJBK-TV" (ቻናል 2) ላይ "የአሳፋሪ አዳራሽ" ክፍሎች ላይ ቀርቧል. ይህ መጋለጥ በማኮምብ አቃብያነ ህጎች ለተከሰሱት ተጨማሪ ክሶች አስተዋፅዖ አድርጓል።
ከወንጀል ክሶች በተጨማሪ ዲትዝ የፍትሐ ብሔር ክስ ይጠብቃታል። ባለፈው ሴፕቴምበር ላይ አንድ ግለሰብ በ 2,000A ወረዳ ፍርድ ቤት 41 ዶላር ክስ አቀረበች, በዚህም ምክንያት በዲትዝ ላይ የ 2,100 ዶላር ውድቅ ተደርጓል. ዲስከቨቭ ባንክም በ5,000 ዶላር ክስ መሰረተባት፣ ፍርዱ 5,175 ዶላር አግኝቷል።
በተጨማሪም ዲትዝ በ Macomb Township በእሷ ላይ የሕንፃ ደንብ ጥሰት ክስ ቀርቦባታል። የዚህ ጉዳይ መፍትሄ አሁንም በመጠባበቅ ላይ ነው.
ዲትዝ ያጋጠሟት ሰፊ የህግ ችግሮች ኮንትራክተርን ወይም አገልግሎት ሰጪን በሚመርጡበት ጊዜ ጥልቅ ጥናትና ምርምር ማድረግ ያለውን ጠቀሜታ ያጎላል። ስምምነቶችን በሚያደርጉበት ጊዜ በተለይም ከትላልቅ የገንዘብ ልውውጦች ጋር በተያያዘ ሸማቾች ጥንቃቄ እና ንቁ እንዲሆኑ ለማስታወስ ያገለግላል።