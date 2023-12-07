የማሽን መማር ለብዙ አካላት የገጽታ ትንበያን አብዮታል።

የማሽን መማሪያ ስልተ ቀመሮች የቁሳቁስ ሳይንስ መስክ ላይ ለውጥ አምጥተዋል፣ ይህም ለባለብዙ አካል ቁሶች ወለል አወቃቀሮች ፈጣን እና ትክክለኛ ትንበያዎችን ይሰጣል። ከዚህ ቀደም የቁሳቁስ ወለል አወቃቀሮችን እንደ ቴርሞዳይናሚክስ ተለዋዋጮች መተንበይ ለትክክለኛ የኃይል ማስመሰያዎች እና የስታቲስቲክስ ናሙናዎች በሚያስፈልጉት የስሌት ሀብቶች የተገደበ ነበር። ነገር ግን፣ ሁለት ገጽታ ያለው የስሌት ዑደትን የሚጠቀም አዲስ አካሄድ ሁለቱንም የኢነርጂ ውጤት እና ስታቲስቲካዊ የናሙና ዘዴዎችን አፋጥኗል።
ተመራማሪዎች በፍጥነት፣ ሊለኩ የሚችሉ እና በመረጃ ቆጣቢ የማሽን የመማር ኢንተርአቶሚክ አቅምን አዳብረዋል ከፍተኛ-throughput density-functional-theory ስሌት ላይ የሰለጠኑ። እነዚህ ስልተ ቀመሮች ዝግ-ሉፕ ንቁ ትምህርትን በመጠቀም የባለብዙ ክፍል ቁሳቁሶች የገጽታ ስዕላዊ መግለጫዎችን መተንበይ ይችላሉ። በተጨማሪም የማርኮቭ ሰንሰለት ሞንቴ ካርሎ ናሙና ከፊል ግራንድ ቀኖናዊ ስብስብ ውስጥ የነቃው ምናባዊ የገጽታ ቦታዎችን በመጠቀም ነው።
ጥናቱ የጋኤን(0001)፣ ሲ(111) እና SrTiO3(001) ቁሶችን ካለፈው ስራ ጋር የሚጣጣሙ እና ቀደም ሲል ያልተዘገበ የወለል መቋረጥን በመተንበይ የዚህን አዲስ አሰራር ውጤታማነት ያሳያል። ይህ የሚያመለክተው የታቀደው ስትራቴጂ ውስብስብ የቁሳቁስ ንጣፎችን በውጤታማነት ለመቅረጽ እና ከዚህ ቀደም የማይታወቁ አዲስ የገጽታ ማብቂያዎችን እንደሚያገኝ ይጠቁማል።
የማሽን መማሪያን ኃይል ከኮምፒውተሬሽን ማስመሰያዎች ጋር በማጣመር ተመራማሪዎች አሁን የባህላዊ ዘዴዎችን ውስንነት በማሸነፍ አዳዲስ የቁስ ወለል አወቃቀሮችን መገኘት ማፋጠን ችለዋል። ይህ እድገት እንደ ካታሊሲስ እና ኤሌክትሮኒክስ ላሉ የተለያዩ አፕሊኬሽኖች ጉልህ የሆነ እንድምታ አለው፣ የቁሳቁስ ንጣፎችን እና መገናኛዎችን መረዳት ወሳኝ ነው። የገጽታ አወቃቀሮችን በብቃት እና በትክክል የመተንበይ ችሎታ፣ ሳይንቲስቶች አሁን ለተወሰኑ አፕሊኬሽኖች ቁሶችን በመንደፍ እና በማመቻቸት የበለጠ በመረጃ የተደገፈ ውሳኔዎችን ማድረግ ይችላሉ።