አዲስ አፕል M3 ማክቡክ ፕሮ፡ የተሻሻለ አፈጻጸም በቅናሽ ዋጋ

አዲሱን አፕል 14-ኢንች ኤም 3 ማክቡክ ፕሮ እየተመለከቱ ከሆነ፣ አሁን የመቆጠብ እድልዎ ነው። Amazon በአሁኑ ጊዜ ባለ 8-ኮር ሲፒዩ እና ባለ 10-ኮር ጂፒዩ በመግቢያ ደረጃ ሞዴል ላይ የዋጋ ቅነሳ እያቀረበ ነው። በመጀመሪያ ዋጋ በ1,599 ዶላር፣ አሁን በ$1,449 በመላክ ማግኘት ይችላሉ። በቅርቡ ለተለቀቀው ላፕቶፕ የ150 ዶላር ቅናሽ ነው።
ግን ቁጠባው በዚህ ብቻ አያቆምም። ከፍ ያለ የ1ቲቢ ሞዴል በ1,649 ዶላር እየተሸጠ ሲሆን ከ$1,799 ዝቅ ብሏል። ስለዚህ ተጨማሪ ማከማቻ ወይም የበጀት ተስማሚ አማራጭ እየፈለጉ እንደሆነ፣ ለእርስዎ ስምምነት አለ።
አዲሱን M3 MacBook Pro ከቀዳሚዎቹ የሚለየው ምንድን ነው? አፕል እስከዛሬ የመጀመሪያውን 3nm ቺፕ የሆነውን የቅርብ ጊዜውን M3 ቺፕ አስተዋውቋል። ባለ 8-ኮር ሲፒዩ፣ 10-ኮር ጂፒዩ እና ባለ 16-ኮር የነርቭ ሞተር ይህ የሞባይል ቺፕ እስካሁን የአፕልን ምርጥ አፈጻጸም ያቀርባል። ለዕለት ተዕለት ብዝሃ-ተግባር ተስማሚ ነው እና እንደ ባለከፍተኛ ጥራት ፎቶዎችን እና 4ኬ ቪዲዮዎችን በቀላሉ ማስተካከል ያሉ ፕሮ ፕሮጄክቶችን ማስተናገድ ይችላል።
በተጨማሪም ኤም 3 ማክቡክ ፕሮ እጅግ አስደናቂ የሆነ የፈሳሽ ሬቲና XDR ማሳያ ከProMotion 120Hz የማደስ ዋጋ ጋር እና ለ P3 ሰፊ የቀለም ጋሙት ድጋፍ ያሳያል። አዲሱ የስፔስ ብላክ ቀለም መንገድ ውስብስብነትን ይጨምራል፣ተንደርቦልት ወደቦች፣ 8K HDMI ውፅዓት እና የኤስዲ ካርድ ማስገቢያ ለሁሉም የመልቲሚዲያ ፍላጎቶች የግንኙነት አማራጮችን ያረጋግጣሉ።
በኃይል ቆጣቢ ዲዛይኑ፣MacBook Pro ቀኑን ሙሉ ልዩ አፈጻጸምን ሊያቀርብ ይችላል፣በባትሪ ሃይል ላይም ሆነ በተሰካ።ለሁሉም ሙያዊ እና ግላዊ ተግባሮችዎ በአስተማማኝ አፈፃፀሙ ላይ መተማመን ይችላሉ።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. የአዲሱ M3 MacBook Pro ዋና ባህሪ ምንድነው?
የአዲሱ ኤም 3 ማክቡክ ፕሮ ዋና ባህሪ ባለ 3-ኮር ሲፒዩ፣ 8-ኮር ጂፒዩ እና ባለ 10-ኮር ነርቭ ሞተርን በማቅረብ በአዲሱ M16 ቺፕ የተሻሻለ አፈፃፀሙ ነው።
2. በመግቢያ ደረጃ M3 MacBook Pro ላይ ምን ያህል መቆጠብ እችላለሁ?
በመግቢያ ደረጃ M150 MacBook Pro ላይ 3 ዶላር መቆጠብ ይችላሉ፣ ዋጋው ከ1,599 ዶላር ወደ 1,449 ዶላር ወርዷል።
3. በM1 MacBook Pro 3 ቴባ ሞዴል ላይ ሽያጭ አለ?
አዎ፣ የM1 ማክቡክ ፕሮ 3 ቴባ ሞዴል እንዲሁ በ1,649 ዶላር እየተሸጠ ነው፣ ይህም ከዋናው ዋጋ 1,799 ዶላር ዝቅ ብሏል።
4. የ M3 MacBook Pro ዋና ገፅታዎች ምንድ ናቸው?
ኤም 3 ማክቡክ ፕሮ የሚገርም የፈሳሽ ሬቲና XDR ማሳያ፣ የፕሮሞሽን 120Hz የማደስ ተመኖች፣ Thunderbolt ports፣ 8K HDMI ውፅዓት እና የኤስዲ ካርድ ማስገቢያ አለው። በተጨማሪም ቄንጠኛ የጠፈር ጥቁር ቀለም መንገድ ይመጣል.