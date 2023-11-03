አስትሮይድ ፍሊቢ የሚገርም ሁለትዮሽ ጥንዶችን ይፋ አደረገ

የናሳ የሉሲ ተልእኮ በቅርቡ በመጀመርያው አስትሮይድ ስትበር ያልተጠበቀ ግኝት አገኘች። ሉሲ የተባለችው የጠፈር መንኮራኩር በማርስ እና በጁፒተር መካከል ባለው ዋና የአስትሮይድ ቀበቶ ውስጥ ከምትገኘው ከትንሿ አስትሮይድ ዲንኪነሽ ጋር በቅርብ ተገናኘች። የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች መጀመሪያ ላይ አንድ አስትሮይድ ነው ብለው ያስቡት ነገር ሁለት የጠፈር ድንጋዮችን ያካተተ ሁለትዮሽ ጥንድ ሆነ።
በደቡብ ምዕራብ ምርምር ኢንስቲትዩት የሉሲ ዋና መርማሪ ሃል ሌቪሰን ደስታቸውን ገልፀው ዲንክነሽ በእውነት በስሙ የኖረ ሲሆን ትርጉሙም በኢትዮጵያ አማርኛ “አስደናቂ” ማለት ነው። የሉሲ ተልእኮ በመጀመሪያ በሰባት አስትሮይድ ለመብረር ታቅዶ ነበር አሁን ግን ዲንኪሽ እና ሁለት ትሮጃን ጨረቃዎችን ጨምሮ አስራ አንድ ስላጋጠመው ሌቪሰን የዚህን ራዕይ አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥቷል።
የጠፈር ተመራማሪዎች የጠፈር መንኮራኩሩ ቅርብ ከመሆኑ በፊት የሉሲ መሣሪያ ስብስብ የብሩህነት ለውጦችን ሲያገኝ የሁለትዮሽ መኖሩን ጠረጠሩ። ትልቁ የጥንዶች አስትሮይድ በግማሽ ማይል (805 ሜትር) ስፋት ይገመታል፣ ትንሹ ደግሞ 0.15 ማይል (220 ሜትር) ይለካል።
በጣም ቅርብ በሆነበት ወቅት፣ ሉሲ ከአስትሮይድ ገጽ በ265 ማይል (425 ኪሎ ሜትር) ርቀት ላይ መጣች። ይህ ቅርበት የጠፈር መንኮራኩሮቹ በሰአት 10,000 ማይል (በሴኮንድ 4.5 ኪ.ሜ) በሚጓዙበት ወቅት የጠፈር ቋጥኙን በተሳካ ሁኔታ አግኝቶ የተከተለውን የተርሚናል መከታተያ ስርዓቱን ጨምሮ መሳሪያውን እንዲሞክር አስችሎታል።
ከናሳ ጎድዳርድ የጠፈር በረራ ማዕከል አንዱ የሆነው የፕሮጀክቱ ሳይንቲስቶች ኪት ኖል እነዚህን ልዩ አስትሮይድ በማጥናታቸው ያለውን ደስታ ገልጸዋል። ድብሉ በDART ተልዕኮ ከተስተዋሉት የምድር አስትሮይድ ሁለትዮሽ ዲዲሞስ እና ዲሞርፎስ ጋር አንዳንድ ተመሳሳይነቶችን ቢያሳይም፣ ሊመረመሩ የሚገባቸው አስገራሚ ልዩነቶች አሉ።
በበረራ ወቅት የሚሰበሰበው መረጃ ከቀደምት የናሳ ተልእኮዎች ምልከታ ጋር ጠቃሚ ንጽጽር በማድረግ ስለ ትናንሽ አስትሮይድ ግንዛቤያችን አስተዋጽኦ ያደርጋል። በተጨማሪም ይህ ተልእኮ የሉሲ ቡድንን በ2025 ከዋናው ቀበቶ አስትሮይድ ዶናልድጆሃንሰን ጋር ለሚመጣው ገጠመኝ ለወደፊት አስትሮይድ ፍላይቢዎች ያዘጋጃል።
የሉሲ ዋና አላማ የጁፒተር ትሮጃን አስትሮይድ መንጋዎችን ማሰስ ነው። እነዚህ መንጋዎች በሁለት ቡድን ይከፈላሉ-እነዚያ ከጁፒተር በፊት ያሉት እና ከዚያ በኋላ ያሉት። እስካሁን ድረስ፣ ስለ ትሮጃኖች ያለን እውቀት በአብዛኛው የተመካው በሥነ ጥበባዊ አተረጓጎም እና አኒሜሽን ላይ በመሆኑ ሩቅ ቦታቸው ነው። ሆኖም፣ ሉሲ እነዚህን እንቆቅልሽ የጠፈር ቋጥኞች በጥልቀት እንድንመረምር ያደርገናል ባለከፍተኛ ጥራት ምስሎችን ታቀርባለች።
የጠፈር መንኮራኩሩ በ2027 ወደ ትሮጃን አስትሮይድ ሊደርስ ነው፣ እያንዳንዱም በመጠን እና በቀለም ይለያያል። እነዚህን አስትሮይዶች በማጥናት፣ የሉሲ ተልእኮ ከ4.5 ቢሊዮን ዓመታት በፊት የኛን ሥርዓተ ፀሐይ አፈጣጠር ሚስጥሮችን መፍታት እና ፕላኔቶችን አሁን ወዳለበት ደረጃ እንዲደርሱ ያደረጓቸውን ሂደቶች ለመረዳት ያለመ ነው።
በየጥ
ጥ፡ የናሳ የሉሲ ተልእኮ በበረራ ጊዜ ምን አገኘች?
መ፡ የሉሲ የጠፈር መንኮራኩር መጀመሪያ ላይ አንድ አስትሮይድ ተብሎ የሚታመነው ሁለትዮሽ ጥንድ የጠፈር ድንጋዮች መሆኑን ወስኗል።
ጥ: ትላልቅ እና ትናንሽ አስትሮይድ መጠኖች ምን ያህል ናቸው?
መ፡ ትልቁ አስትሮይድ በግማሽ ማይል (805 ሜትር) ስፋት ይገመታል፣ ትንሹ ደግሞ 0.15 ማይል (220 ሜትር) ይለካል።
ጥ፡ በሉሲ የጠፈር መንኮራኩር ላይ ያለው የተርሚናል መከታተያ ሥርዓት ዓላማ ምንድን ነው?
መ፡ የተርሚናል መከታተያ ስርዓቱ ጠፈር መንኮራኩሩ በከፍተኛ ፍጥነት በሚበርበት ጊዜ የጠፈር ቋጥኝን እንዲያገኝ እና እንዲከተል ያስችለዋል።
ጥ፡ የሉሲ ተልእኮ ስለ ትናንሽ አስትሮይድስ ግንዛቤያችን እንዴት አስተዋጽኦ ያደርጋል?
መ: በበረራ ወቅት የሚሰበሰበው መረጃ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን እና ንጽጽሮችን ያቀርባል ከቀደምት የናሳ ተልእኮዎች ስለ ትናንሽ አስትሮይድ ምልከታዎች።
ጥ፡ ሉሲ የምትመረምረው የትሮጃን አስትሮይድ ጠቀሜታ ምንድነው?
መ፡ የሉሲ የትሮጃን አስትሮይድ ፍለጋ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ምስሎች ያቀርባል እና የፀሐይ ስርዓታችን አፈጣጠር ሚስጥሮችን ይገልጣል፣ ይህም ስለ ፕላኔቶች አቀማመጥ እና ስለ የጠፈር አካባቢያችን አመጣጥ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።