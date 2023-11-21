የተሻሻለውን የፒክሰል ካሜራ መተግበሪያ በአስደሳች አዲስ ባህሪያት በማስተዋወቅ ላይ

የጎግል ታዋቂው ፒክስል ካሜራ መተግበሪያ ለተጠቃሚዎች የተሻሻለ የፎቶግራፍ እና የቪዲዮግራፊ ተሞክሮ በማቅረብ ወቅታዊ ለውጥ ተሰጥቶታል። የቅርብ ጊዜ ድጋሚ ዲዛይን ምቹ የሆነ ተንሸራታች ያሳያል፣ ይህም በፎቶ እና በቪዲዮ ሁነታዎች መካከል እንከን የለሽ ሽግግሮችን ይፈቅዳል። ከዚህ ተንሸራታች ጋር ተጠቃሚዎች በግራ በኩል አዲስ የፎቶ/ቪዲዮ ቅንጅቶች ቁልፍ እና በፒክሰል 8 ፕሮ ብቻ በቀኝ በኩል የፕሮ መቆጣጠሪያዎች አዝራር ያገኛሉ።
የተጠቃሚ ግብረመልስን በማካተት እና የቅርብ ጊዜዎቹን የቴክኖሎጂ እድገቶች በመጠቀም የፒክሰል ካሜራ መተግበሪያ አሁን በጣም ሊታወቅ የሚችል የተጠቃሚ በይነገጽ አለው። ውድ አፍታዎችን በሚያስደንቅ ፎቶግራፎች እየቀረጽክ ወይም ንቁ ቪዲዮዎችን እየቀረጽክ፣ ይህ የዘመነ መተግበሪያ ከፍተኛውን ምቾት እና ተለዋዋጭነትን ያረጋግጣል።
የፎቶ/ቪዲዮ ቅንጅቶች አዝራር መግቢያ ተጠቃሚዎች የካሜራ ምርጫቸውን በቀላሉ እንዲያበጁ ያስችላቸዋል። በቀላል መታ በማድረግ፣ ከግል ምርጫዎችዎ ጋር የሚስማሙ የተለያዩ የካሜራ ቅንብሮችን ያለምንም ጥረት ማስተካከል ይችላሉ። ከተጋላጭነት እና ከነጭ ሚዛን እስከ ፍርግርግ መስመሮች እና የሰዓት ቆጣሪ ቅንጅቶች የPixel Camera መተግበሪያ የፎቶግራፍ እና የቪዲዮግራፊ ተሞክሮዎን ሙሉ በሙሉ እንዲቆጣጠሩ ያደርግዎታል።
ፒክስል 8 ፕሮ የፕሮ ተቆጣጣሪዎች ቁልፍ ሲጨመር ይህን ተሞክሮ አንድ እርምጃ ይወስዳል። ይህ ልዩ ባህሪ ሙያዊ ፎቶግራፍ አንሺዎችን እና ቪዲዮ አንሺዎችን የላቁ ቅንብሮችን እና መቆጣጠሪያዎችን ያስታጥቃቸዋል፣ ይህም አስደናቂ ጊዜዎችን በማይመሳሰል ትክክለኛነት እና ፈጠራ እንዲይዙ ያስችላቸዋል። ከእጅ ትኩረት እና የመዝጊያ ፍጥነት ማስተካከያዎች እስከ ፕሮፌሽናል ደረጃ የቪዲዮ ቅርጸት አማራጮች፣ Pixel 8 Pro ባለሙያዎች ጥበባዊ ራዕያቸውን ለማሳካት የሚያስፈልጋቸው መሳሪያዎች መኖራቸውን ያረጋግጣል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. በPixel Camera መተግበሪያ ውስጥ በፎቶ እና ቪዲዮ ሁነታዎች መካከል እንዴት መቀያየር እችላለሁ?
በፎቶ እና በቪዲዮ ሁነታዎች መካከል ለመቀያየር በቀላሉ በPixel Camera መተግበሪያ በይነገጽ ላይ የቀረበውን ተንሸራታች ይጠቀሙ። ወደ ተፈለገው ሁነታ ያንሸራትቱት፣ እና ካሜራዎ ወዲያውኑ ወደዚያ ሁነታ ይቀየራል።
2. በ Pixel Camera መተግበሪያ ውስጥ የካሜራ ቅንብሮችን ማበጀት እችላለሁ?
አዎ፣ የዘመነው የPixel Camera መተግበሪያ የካሜራ ቅንብሮችን ማበጀት ያስችላል። የፎቶ/ቪዲዮ ቅንጅቶች ቁልፍን በመንካት ተጋላጭነትን፣ ነጭ ሚዛንን፣ የፍርግርግ መስመሮችን እና ሌሎችንም ለማስተካከል የተለያዩ አማራጮችን ማግኘት ይችላሉ።
3. በ Pixel 8 Pro ውስጥ የፕሮ መቆጣጠሪያዎች ምንድናቸው?
የፕሮ ተቆጣጣሪዎች ባህሪ፣ ለ Pixel 8 Pro ብቻ፣ ለሙያዊ ፎቶግራፍ አንሺዎች እና ቪዲዮ አንሺዎች የተነደፉ የላቁ ቅንብሮችን እና መቆጣጠሪያዎችን ይሰጣል። በእጅ የማተኮር፣ የመዝጊያ ፍጥነት ማስተካከያ እና የፕሮፌሽናል ደረጃ የቪዲዮ ቅርጸት አማራጮችን ያካትታል።
4. በድጋሚ የተነደፈው የPixel Camera መተግበሪያ በሁሉም የPixel መሳሪያዎች ላይ ይገኛል?
የተሻሻለው የPixel Camera መተግበሪያ በአብዛኛዎቹ የPixel መሳሪያዎች ላይ የሚገኝ ቢሆንም፣ የፕሮ መቆጣጠሪያዎች ባህሪው ለPixel 8 Pro ብቻ ነው። የሌሎች Pixel ሞዴሎች ተጠቃሚዎች በተዘመነው መተግበሪያ በተሻሻለው በይነገጽ እና ተግባራዊነት መደሰት ይችላሉ።