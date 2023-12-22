የጥናት አገናኞች የእንቅልፍ እጦት ከመጠን ያለፈ ውፍረትን ይጨምራል

ማጠቃለያ፡- በቅርብ የተደረገ ጥናት በቂ እንቅልፍ ማጣት እና ከመጠን ያለፈ ውፍረት የመጋለጥ እድላቸው መካከል ጠንካራ ግንኙነት እንዳለ ይጠቁማል። በተለያዩ የግለሰቦች ቡድን ላይ የተካሄደው ጥናት በቂ እንቅልፍ ማጣት የሆርሞን ለውጥ፣ የምግብ ፍላጎት መጨመር እና የአካል ብቃት እንቅስቃሴን እንደሚቀንስ አረጋግጧል፤ ይህ ሁሉ ለክብደት መጨመር አስተዋጽኦ ያደርጋል።
በእንቅልፍ እጦት እና ከመጠን ያለፈ ውፍረት መካከል ባለው ግንኙነት ላይ የተደረገ አዲስ ጥናት በቂ ዓይን አለማግኘት የሚያስከትለውን አስከፊ መዘዝ ብርሃን ፈንጥቋል። ከተለያዩ ተቋማት በተውጣጡ የባለሙያዎች ቡድን የተካሄደው ጥናት እንቅልፍ ማጣት እና ለውፍረት ተጋላጭነት መጨመር መካከል አሳማኝ የሆነ ትስስር አግኝቷል።
እንቅልፍ ለአጠቃላይ ጤና ወሳኝ እንደሆነ በሰፊው ቢታወቅም ይህ ጥናት በቂ እንቅልፍ ማጣት በሰውነት ክብደት ላይ የሚያስከትለውን ልዩ ተፅዕኖ በጥልቀት በጥልቅ ይዳስሳል። ተመራማሪዎቹ እንደ ዕድሜ፣ ጾታ፣ የአኗኗር ዘይቤ እና የህክምና ታሪክ ያሉ ሁኔታዎችን ከግምት ውስጥ በማስገባት ከተለያዩ የተሳታፊዎች ቡድን የተገኘውን መረጃ ተንትነዋል።
ግኝቶቹ አስደንጋጭ እንድምታዎችን አሳይተዋል። በተከታታይ ከተመከረው የእንቅልፍ መጠን ያነሰ ማግኘታቸውን ሪፖርት ያደረጉ ግለሰቦች ከመጠን ያለፈ ውፍረት ወይም ውፍረት የመጋለጥ እድላቸው ከፍ ያለ ነው። ከዚህም በላይ ጥናቱ እንደሚያሳየው በቂ እንቅልፍ ማጣት ከሆርሞን መዛባት ጋር የተቆራኘ ሲሆን ለምሳሌ ከፍ ያለ የግሬሊን መጠን ("ረሃብ ሆርሞን") እና የሌፕቲን መጠን መቀነስ ("የጠገብ ሆርሞን") የምግብ ፍላጎት መጨመር እና የምግብ ምርጫን እንደሚጎዳው ይታወቃል. .
በተጨማሪም እንቅልፍ የማጣት ተሳታፊዎች የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የመቀነስ አዝማሚያ ስላላቸው የሚቃጠሉ ካሎሪዎችን ያነሱ እና የክብደት መጨመር እድላቸው ከፍ ያለ ነው። በእንቅልፍ እጦት እና ከመጠን ያለፈ ውፍረት መካከል ያለው ቁርኝት በሁሉም የዕድሜ ቡድኖች እና የስነ ሕዝብ አወቃቀር ወጥነት ያለው ነበር፣ ይህም ጤናማ የሰውነት ክብደትን ለመጠበቅ በቂ እንቅልፍ የማግኘትን አስፈላጊነት አጉልቶ ያሳያል።
በእነዚህ ግኝቶች ላይ ተመርኩዞ በቂ እንቅልፍ ቅድሚያ መስጠት ለአጠቃላይ ደህንነት ብቻ ሳይሆን ለክብደት አያያዝም ወሳኝ እንደሆነ ግልጽ ነው. ጤናማ የእንቅልፍ ልማዶችን ማካተት፣ እንደ ቋሚ የመኝታ ጊዜ ማዘጋጀት እና ምቹ የእንቅልፍ አካባቢ መፍጠር፣ ከመጠን ያለፈ ውፍረትን በመቀነስ ረገድ ትልቅ ሚና ይጫወታል። የጥራት እንቅልፍ አስፈላጊነትን በመገንዘብ ግለሰቦች ጤናቸውን ለመጠበቅ እና በመረጃ ላይ የተመሰረተ የአኗኗር ዘይቤን ለመምረጥ ንቁ እርምጃዎችን መውሰድ ይችላሉ።