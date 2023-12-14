የኮሎምበስ መካነ አራዊት በአደጋ ላይ ያለች ኦራንጉታን መወለድን ያከብራል።

በኦሃዮ የሚገኘው የኮሎምበስ መካነ አራዊት የቦርኒያ ኦራንጉታን ህጻን ሴት መምጣት እያከበረ ሲሆን ይህም በእንስሳት መካነ አራዊት ውስጥ በስድስት አስርት ዓመታት ውስጥ የዚህ ዝርያ የመጀመሪያ ልደት ነው። ሕፃኑ ኦራንጉታን የአሥራ ሰባት ዓመት ልጅ ካሊ በኅዳር 28 ተወለደ። ካሊ የመጀመሪያዋ እናት ብትሆንም ለልጇ ትልቅ እንክብካቤ እና ትኩረት አሳይታለች፣ እሷን በመንከባከብ እና በማንኳኳት ጊዜዋን አሳልፋለች። መካነ አራዊት እንደዘገበው ህፃኑ ጤናማ እና ጠንካራ ይመስላል።
ለልደት ሲዘጋጅ ካሊ ለጊዜው ከሌሎቹ ኦራንጉተኖች ተለይቷል። ሆኖም የሕፃኑ አባት፣ የሠላሳ ዓመቱ ሱላንጎ እና የአርባ ዘጠኝ ዓመቷ ሴት ዱምፕሊን መካከል መግቢያዎች እየተደረጉ ነው። መካነ አራዊት እንዳለው ከሆነ በኦራንጉተኖች መካከል ያለው የመጀመሪያ መግቢያ ጥሩ ነበር። ሱላንጎ እንደ ተከላካይ ግን ገር እና ታጋሽ አባት ተብሎ ተገልጿል. Sulango እና Dumplin ሁለቱም የካሊ ቦታን በማክበር ለህፃኑ ፍላጎት ያሳያሉ።
ኦራንጉተኖች በአለም አቀፉ የተፈጥሮ ጥበቃ ህብረት ቀይ የአደጋ ዝርያዎች ዝርዝር ውስጥ በጣም አደገኛ ተብለው ተዘርዝረዋል። የካሊ እና የሱላንጎን ማጣመር በ Species Survival Plan (Species Survival Plan) ምክረ ሃሳብ የቀረበ ሲሆን ይህም በመጥፋት ላይ ባሉ ዝርያዎች መካከል የዘረመል ልዩነትን ለመጠበቅ ያለመ ነው።
የኦራንጉታን ቤተሰብ እንዲተሳሰር ለመፍቀድ በእንስሳት አራዊት አውስትራሊያ እና ደሴቶች አካባቢ የኦራንጉተኖች የቤት ውስጥ መመልከቻ መኖሪያ ለጊዜው ለጎብኚዎች ዝግ ነው። ይህ መዘጋት በማደግ ላይ ላለው የኦራንጉታን ቤተሰብ የተረጋጋ እና ሰላማዊ አካባቢን ያረጋግጣል።
የዚህ ህጻን ኦራንጉታን መወለድ በኮሎምበስ የእንስሳት መካነ አራዊት ላይ ለማክበር ምክንያት ብቻ ሳይሆን ለመጥፋት አደጋ ላይ የወደቀውን የዚህ ዝርያ ጥበቃ ተስፋም ይሰጣል። የእንስሳት መካነ አራዊት ውጤታማ የመራቢያ ጥረቶች የኦራንጉተኖችን ቁጥር ለመጠበቅ እና በዱር ውስጥ ስላላቸው ችግር ግንዛቤ በማሳደግ ላይ ናቸው።