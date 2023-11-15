Logitech G Pro X ሱፐርላይት፡ እጅግ በጣም ቀላል ክብደት ያለው የጨዋታ መዳፊት ልዩ አፈጻጸም ያለው

ጥቁር ዓርብ በቅርብ ርቀት ላይ ነው, እና የመስመር ላይ ቸርቻሪዎች አስቀድመው አስደሳች ቅናሾችን መስጠት ጀምረዋል. ከፍተኛ ደረጃ ያላቸውን የጨዋታ ክፍሎች የምትፈልግ ከባድ ተጫዋች ከሆንክ የሎጌቴክ ጂ ፕሮ ኤክስ አሰላለፍ ላይ አግኝተህ መሆን አለበት። ዛሬ፣ ከምንወዳቸው ፔሪፈራሎች በአንዱ ላይ ድንቅ ቅናሽ እናመጣልዎታለን - በሎጌቴክ ጂ ፕሮ ኤክስ ሱፐርላይት ገመድ አልባ ጌም መዳፊት። Best Buy በአሁኑ ጊዜ ከ$50 MSRP 159 ዶላር በመቀነስ ከፍተኛ የዋጋ ቅናሽ እያቀረበ ነው።
በጥልቅ ግምገማችን ሎጌቴክ ጂ ፕሮ ኤክስ ሱፐርላይት ወደር የለሽ የገመድ አልባ አፈጻጸም እና ergonomic ዲዛይን ለማቅረብ አግኝተናል። በዚህም ምክንያት የአርታዒያችንን ምርጫ ሽልማት ሰጥተናል። ግን ይህ አይጥ ከውድድሩ የሚለየው ምንድን ነው?
በመጀመሪያ ሎጌቴክ ጂ ፕሮ ኤክስ ሱፐርላይት ከዩኤስቢ-ኤ ወደ ማይክሮ ዩኤስቢ-ቢ ገመድ ለቻርጅ ወይም ተያያዥነት አለው። በተጨማሪም፣ ማይክሮ ዩኤስቢ-ቢን ወደ ዩኤስቢ-A ከሚቀይር አስማሚ ጋር አብሮ ይመጣል፣ ይህም ከ2.4GHz ሽቦ አልባ ዶንግል ጋር ቀላል ግንኙነት እንዲኖር ያስችላል። አይጡ ትልቅ የPTFE ጫማዎችን ይይዛል፣ ይህም ከስር ያለውን ጉልህ ክፍል ይሸፍናል። ይህ የንድፍ ምርጫ አነስተኛ ግጭትን ያረጋግጣል፣ ይህም አይጥ ያለችግር በተስማሚ የመዳፊት ንጣፎች ላይ እንዲንሸራተት ያስችለዋል፣ ይህም በሚወዷቸው ጨዋታዎች ላይ ትክክለኛነትዎን ያሳድጋል።
ምንም እንኳን የ109 ዶላር ዋጋ ቢኖረውም ሎጌቴክ ጂ ፕሮ ኤክስ ሱፐርላይት 63 ግራም ብቻ የሚመዝኑ በጣም ቀላል ከሆኑ የጨዋታ አይጦች አንዱ ነው። የLightspeed ገመድ አልባ ቴክኖሎጂን እና 25K Hero sensorን ያካትታል፣ ይህም በሚገርም ሁኔታ ክብደቱ ቀላል ብቻ ሳይሆን በሚያስደንቅ ሁኔታ ትክክለኛ ያደርገዋል። ፕሮፌሽናል ኤስፖርት ተጫዋቾች ለሎጌቴክ ጂ ፕሮ ኤክስ ሱፐርላይት መወደዳቸውን ቀጥለዋል፣ ብዙዎችም ምርጫቸው ሆኖ አግኝተውታል።
አዲሱ ስሪት ጂ ፕሮ ኤክስ ሱፐርላይት 2 አሁን በገበያ ላይ እያለ ዋናው ለውጥ ከማይክሮ ዩኤስቢ-ቢ ወደ ዩኤስቢ-ሲ ለኬብሉ የሚደረግ ሽግግር ነው። ስለዚህ፣ የመጀመሪያው ሎጌቴክ ጂ ፕሮ ኤክስ ሱፐርላይት ቀላል ክብደት ያለው ንድፍ፣ ልዩ የገመድ አልባ አፈጻጸም እና ትክክለኛነት ጥምረት ለሚፈልጉ ተጫዋቾች ጥሩ አማራጭ ነው።
በየጥ:
ጥ፡ በሽያጭ ላይ ያለውን Logitech G Pro X Superlight የት ማግኘት እችላለሁ?
መ፡ ቤስት ግዢ በአሁኑ ጊዜ በሎጌቴክ ጂ ፕሮ ኤክስ ሱፐርላይት ገመድ አልባ ጌም ሞውስ ላይ የ50 ዶላር ቅናሽ እያደረገ ነው።
ጥ፡ የሎጌቴክ ጂ ፕሮ ኤክስ ሱፐርላይት አስደናቂ ገፅታዎች ምንድናቸው?
መ፡ ሎጌቴክ ጂ ፕሮ ኤክስ ሱፐርላይት ለየት ያለ የገመድ አልባ አፈጻጸም፣ ergonomic ዲዛይን እና ቀላል ክብደት ያለው ግንባታ ጎልቶ ይታያል።
ጥ፡ የሎጌቴክ ጂ ፕሮ ኤክስ ሱፐርላይት አዲስ ስሪት አለ?
መ: አዎ፣ ሎጊቴክ በቅርቡ G Pro X Superlight 2 ን አውጥቷል፣ ይህም በዋናነት በኬብል ማገናኛ አይነት ከቀዳሚው ይለያል።