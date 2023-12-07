በሚቺጋን ውስጥ ላሉ አዲስ የኢነርጂ ሂሳቦች የተቀላቀሉ ምላሾች

ትራቨርስ ከተማ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሁለት የሀይል ሂሳቦች መጽደቁን ተከትሎ የመንግስት ባለስልጣናት የንፁህ ኢነርጂ ፕሮጀክቶችን እንዲመርጡ እና የፍጆታ ኩባንያዎች በ 100 2040% ታዳሽ ሃይልን እንዲያሳኩ የሚጠይቁ ሁለት የሃይል ሂሳቦችን ተከትሎ የተለያዩ አስተያየቶች እየተስተዋሉ ነው። የእነዚህ ሂሳቦች አንድምታ.
የቼሪላንድ ኤሌክትሪክ ህብረት ስራ ዋና ስራ አስፈፃሚ ራቸል ጆንሰን ሂሳቦቹ የተላለፉበት ፍጥነት እንዳሳሰባቸው በመግለጽ ተጽኖአቸውን ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ተጨማሪ ውይይት ማድረግ እንደሚያስፈልግ ጠቁመዋል። ጆንሰን በኃይል ፖሊሲ ውስጥ የአካባቢ ተፅእኖን ፣ አስተማማኝነትን እና ተመጣጣኝነትን ማመጣጠን አስፈላጊ መሆኑን አፅንዖት ሰጥተዋል። ሂሳቦቹ የአካባቢን ተፅእኖ በመቀነስ ላይ ያተኮሩ ሲሆኑ፣ ጆንሰን በኤሌክትሪክ አስተማማኝነት እና በተመጣጣኝ ዋጋ ላይ ሊያስከትል የሚችለውን መዘዝ ያሳስባል።
የንፁህ ኢነርጂ ስልጣኑ ለፍጆታ ኩባንያዎች የተወሰነውን ኃይል ከታዳሽ ምንጮች እንዲያመርቱ ኢላማዎችን ያካትታል። አሽሊ ሩድዚንስኪ፣ የአየር ንብረት እና አካባቢ ፕሮግራም ዳይሬክተር የ Groundworks Center for Resilient Communities፣ እነዚህን ግቦች ይደግፋሉ ነገር ግን አጽንዖቱ እንደ ንፋስ እና ፀሃይ ባሉ ንጹህ የሃይል ምንጮች ላይ መሆን እንዳለበት ያምናል።
በሌላ በኩል፣ የካውንቲ ኮሚሽነር እና የቢዝነስ ባለቤት የሆኑት ሮብ ሄንቸል በአዲሶቹ ሂሳቦች አለመደሰትን ገልጸው፣ የአካባቢ ማህበረሰቦችን እና ቤተሰቦችን በጨመረ ወጪ እንደሚሸከሙ ተከራክረዋል። የታዳሽ ሃይል መሠረተ ልማትን ያለአካባቢው ግብአት እና ባለስልጣን በህብረተሰቡ ላይ ሊጫን ይችላል የሚል ስጋት አንስቷል።
ስለ ስልጣኑ ዋጋ ስጋት ቢኖርም የአካባቢ ጥበቃ ባለሙያዎች እነዚህ ለውጦች የተፈጥሮ ሀብቱን በመጠበቅ የሰሜን ሚቺጋን ኢኮኖሚ ይጠቅማሉ ብለው ያምናሉ። ሩድዚንስኪ በታዳሽ ሃይል ላይ ኢንቨስት ማድረግ እና ከቅሪተ አካል ነዳጆች ርቆ ለክልሉ ገጠራማ ኢኮኖሚ እና ለዘለቄታው ቀጣይነት አስፈላጊ መሆኑን አፅንዖት ሰጥተዋል።
ሂሳቦቹ ተግባራዊ በሚሆኑበት ጊዜ በሚቺጋን ውስጥ ያለውን የኢነርጂ ገጽታ እንዴት እንደሚነኩ እና በአካባቢ ጥበቃ ፣ በአስተማማኝ እና በተመጣጣኝ ዋጋ መካከል የሚፈለገውን ሚዛን ማሳካት አለመቻላቸው መታየት አለበት።