በሌብነት የተከሰሱት የሀገር ውስጥ ሚኒስትር ክሱን ውድቅ አድርገዋል

የሀገር ውስጥ ሚኒስትር እና የቀድሞ የቤት ውስጥ ጤና ረዳት አልፋ ሃሪስ ከ60,000 አመት ደንበኞቻቸው 90 ዶላር ሰርቀዋል በሚል ክስ ሰኞ ጥፋተኛ አይደለሁም በማለት ተማጽነዋል። የተጠረጠረው ገንዘብ መዝረፍ የተከሰተው በበርካታ ወራት ውስጥ ሲሆን ሃሪስ ለራሷ ቼኮች ስትጽፍ ነበር።
በፍርድ ቤት ሰነዶች መሰረት ሃሪስ ለአሁኑ ቤቷ የ16,000 ዶላር ቅድመ ክፍያ ከአረጋዊው ደንበኛ ሂልዳ ማክሊዮድ ተቀብላለች። የሚገርመው ነገር፣ ማክሊዮድ እግሩን ወደውስጥ ባያደርግም የንብረቱ የጋራ ባለቤት ተብሎ ተዘርዝሯል። በጉዳዩ ላይ የተሳተፉ ጠበቆች ማክሊዮድ የፋይናንሺያል ግብይቶችን ትክክለኛ ባህሪ ሳያውቅ እንዳልቀረ ይጠቁማሉ።
ሃሪስ መጀመሪያ የተከሰሰው በሰኔ ወር ሲሆን በይፋ ባለፈው ወር ተከሷል። በሃሪስ ላይ የተከሰሱት ክሶች ትልቅ ማጭበርበር፣ የመኖሪያ ቤት ማስያዣ ማጭበርበር እና የማንነት ስርቆትን ያካትታሉ።
ይህ ጉዳይ በእድሜ የገፉ ግለሰቦች በእንክብካቤ እና በገንዘብ አያያዝ በሌሎች ላይ የሚተማመኑትን ተጋላጭነት አሳሳቢ አድርጎታል። የሃሪስ የተከሰሰው ድርጊት የአረጋውያንን ህዝብ በንቃት የመቆጣጠር እና የመጠበቅን አስፈላጊነት ያጎላል። የቤተሰብ አባላት፣ ጓደኞች እና ተንከባካቢዎች የፋይናንስ እንቅስቃሴዎችን በመከታተል እና ተጋላጭ ግለሰቦች ጥቅም ላይ እንዳይውሉ ለማድረግ ንቁ መሆን ወሳኝ ነው።
ይህ ጉዳይ እየገፋ ሲሄድ, ማስረጃው እንዴት እንደሚታይ እና የህግ ስርዓቱ እንዴት እንደሚቀጥል ማየት አስደሳች ይሆናል. በሃሪስ ላይ የቀረበው ክስ ከባድ ነው እና ጥፋተኛ መሆኑ ከተረጋገጠ በእሷ ላይ ከፍተኛ መዘዝ ሊያስከትል ይችላል። እስከዚያው ግን ህብረተሰቡ ለአረጋውያን ጥበቃ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል እና ተጋላጭነታቸውን የሚበዘብዙትንም ተጠያቂ ማድረግ ወሳኝ ነው።