BMW E46 M3 በV10 ሃይል የአውሬ ማሻሻያ ያገኛል

የሞተር መለዋወጥ በ BMW ማህበረሰብ ዘንድ ተወዳጅነት ያለው አዝማሚያ ሆኗል፣ አድናቂዎች የሚወዷቸውን ቢመርስን ወደ አዲስ የአፈጻጸም ደረጃዎች ለመግፋት ያለማቋረጥ ይፈልጋሉ። የእኛን ትክክለኛ የሞተር መተኪያ ድርሻ አይተናል፣ ይህ የተለየ ፕሮጀክት ሙሉ ለሙሉ አዲስ ደረጃ ያደርሰዋል።
የዚህ ቪዲዮ ኮከብ ጥቁር BMW E46 M3 ነው, መኪና አስቀድሞ በአስደናቂ ኃይል እና አፈፃፀም ይታወቃል. ባለ 3.2-ሊትር መስመር-ስድስት ሞተር የተገጠመለት፣ E46 M3 በትራኩ ላይ ተንኮለኛ አልነበረም። ነገር ግን፣ የዚህ M3 ባለቤት አንድ እርምጃ ወደፊት ሊወስድ እና የበለጠ የፈረስ ጉልበት እና ደስታን ለመልቀቅ ፈልጎ ነበር።
ባለቤቱ ለባህላዊ የሞተር መለዋወጥ ከመምረጥ ይልቅ 5.0-ሊትር V10 ሞተርን ከE60 M5 ለመተከል ወሰነ። ይህ V10 ሃይል ሃውስ፣በቢኤምደብሊው የተሰራው ብቸኛው V10 ምርት፣ 500 የፈረስ ጉልበት እና 384 ፓውንድ- ጫማ የማሽከርከር አቅም ያለው የምርት መጠን አቅርቧል። ግን ያ ለባለቤቱ በቂ አልነበረም። የተሻሻለ የሞተር ካርታን ጨምሮ በጥቂት ማሻሻያዎች ይህ አውሬ ኤም 3 አሁን ወደ 520 የፈረስ ጉልበት ያመርታል።
ይህንን የአፈጻጸም ማሻሻያ በትክክል የሚለየው የማስተላለፍ ምርጫ ነው። የቪ10 ኤንጂን ከ E92-ምንጭ ባለ ሁለት-ክላች ማስተላለፊያ ጋር ተጣብቋል, ይህም የመንዳት ልምድን ወደ አዲስ ደረጃ ከፍ ያደርገዋል. ቪዲዮው በኑርበርግንግ ዙሪያ በሚያስደንቅ ጭን ላይ ሲወስደን፣ ይህ M3 የእርስዎ አማካኝ ትራክ መኪና እንዳልሆነ በደንብ ግልጽ ይሆናል።
በሚገርም ፍጥነት እና የV10 ሞተር ጩኸት ቢኤምደብሊው ኢ46 ኤም 3 በትራኩ ላይ ካሉ መኪኖች መካከል ጎልቶ ይታያል። በቀላሉ ተፎካካሪዎችን በቀላሉ ያሸንፋል, ዘላቂ ስሜት ይፈጥራል. የ BMW V10 ፕሮጄክትን ስናይ ይህ የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም፣ ነገር ግን BMW ሊያሳካው የሚችለውን ድንበር የሚገፉ እጅግ አስደናቂ የሆኑ የሞተር ቅያሬዎች ዝርዝር ላይ ይጨምራል።
በየጥ:
ጥ፡ የጥቁር BMW E46 M3 ባለቤት የትኛውን ሞተር ቀያይር አደረገ?
መ: ባለቤቱ የመጀመሪያውን የኢንላይን-ስድስት ሞተርን በ 5.0-ሊትር V10 ሞተር ከ E60 M5 ተክቷል.
ጥ: የተሻሻለው BMW E46 M3 ምን ያህል የፈረስ ጉልበት ያመርታል?
መ: በጥቂት ማሻሻያዎች፣ የተሻሻለው M3 አሁን ወደ 520 የፈረስ ጉልበት ያመርታል።
ጥ፡ የ V10 ሞተር ከየትኛው ማስተላለፊያ ጋር ነው የተገናኘው?
መ: የ V10 ሞተር ከ E92-ምንጭ ባለ ሁለት-ክላች ማስተላለፊያ ጋር የተገናኘ ነው, ይህም አጠቃላይ የመንዳት ልምድን ያሳድጋል.