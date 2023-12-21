አዲስ Porsche 911 GT3 R Rennsport የትራክ አፈጻጸምን ወደ ከፍተኛ ደረጃ ይወስዳል

ማጠቃለያ፡ አዲሱ ፖርሽ 911 GT3 R Rennsport የአፈፃፀም ድንበሮችን የሚገፋ ያልተፈታ ትራክ መኪና ነው። ይህ በትራክ ላይ ያተኮረ ማሽን ከPorsche GT3-class የእሽቅድምድም ፕሮግራም የተማሩ ትምህርቶችን ያካትታል እና ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ የኃይል እና ጫጫታ ደረጃ ይሰጣል። የምርት ስሙን ዲኤንኤ በሙጥኝ እያለ፣ ይህ ሞዴል ከተለመዱት ገደቦች ይላቃል እና ተወዳዳሪ የሌለው የመንዳት ልምድን ይሰጣል።
በፖርሼ የተለቀቀው የቅርብ ጊዜ ቪዲዮ የ911 GT3 R Rennsportን አስፈሪ ድምጽ ያሳያል። በአስደናቂው 9400 ሩብ ሰከንድ በሚደርስ ባለከፍተኛ ተዘዋዋሪ ጠፍጣፋ-ስድስት ሞተር፣ ከዚህ መኪና የሚወጣው ድምጽ ሃይፕኖቲክ እና የማይረሳ ነው። ጩኸቱ በዘመናዊ 911 የመንገድ መኪናዎች ውስጥ ካለው ከማንኛውም ነገር በልጦ የመንዳት ልምድን ወደ አዲስ ደረጃ ከፍ ያደርገዋል።
የGT3 R Rennsport ሞተር ማስታወሻ የኃይል ሲምፎኒ ለመፍጠር በጥሩ ሁኔታ ተስተካክሏል። ከጡረተኛው መካከለኛ ሞተር፣ ከጎን መውጣት GTE እሽቅድምድም ጋር ሲነጻጸር፣ አዲሱ የሬን ስፖርት ሞዴል የበለጠ የተጣራ እና ትልቅ ድምጽ ይሰጣል። የሞተር ማስታወሻው ልክ እንደ የካሬዎች መቀየሪያ ንድፍ ነው፣ በዚህ ትራክ ተኮር ማሽን ውስጥ የተፈጠረውን ውስብስብነት እና ትክክለኛነት ያሳያል።
የመጨረሻውን የመስማት ልምድ ለሚፈልጉ፣ GT3 R Rennsport ያለ ምንም ማፍያ ሊገዛ ይችላል። ሆኖም፣ በብዙ ትራኮች ላይ የዲሲብል ገደቦችን ለማክበር፣ ፖርሽ ለገዢዎችም ሁለት የታሸጉ አማራጮችን ይሰጣል። በ 77 ክፍሎች ብቻ እና በ $ 1,046,000 ዋጋ, የዚህ ልዩ ሞዴል ብቸኛነት በጎዳናዎች ላይ የተለመደ እይታ እንደማይሆን ያረጋግጣል.
የፖርሽ 911 GT3 R Rennsport የምርት ስም አፈጻጸምን ያላሰለሰ ማሳደድ ማሳያ ነው። በትራክ ላይ ያተኮረ ምህንድስና ድንበሮችን ይገፋል እና ወደር የለሽ የመንዳት ልምድ ያቀርባል። በአስደናቂው የሞተር ማስታወሻ እና ተወዳዳሪ በሌለው ሃይል፣ ይህ መኪና የፖርሽ የውድድር ቅርስ እውነተኛ መገለጫ ነው።