የLG አዲሱን UltraGear 45-ኢንች ጨዋታ ማሳያዎችን በማስተዋወቅ ላይ

LG በቅርብ ጊዜ በ UltraGear ሰልፍ ላይ የቅርብ ጊዜ ጭማሪዎቹን ይፋ አድርጓል፡ ባለ 45 ኢንች እጅግ በጣም ሰፊ የጨዋታ ማሳያዎች። በአስደናቂ ዝርዝር መግለጫዎች እና በተመጣጣኝ ዋጋ እነዚህ ተቆጣጣሪዎች ባንኩን ሳይሰበሩ መሳጭ የጨዋታ ልምድን ለተጫዋቾች ይሰጣሉ።
የ UltraGear 45GR65DC እና 45GR75DC ከትልቅ 49 ኢንች አቻዎቻቸው ትንሽ ያነሱ እና የበለጠ የበጀት ተስማሚ አማራጮች ናቸው። ባለ 5120 x 1440 ጥራት፣ 1500R ጥምዝ ቪኤ ፓነሎች እና ለ95 በመቶው የDCI-P3 gamut ድጋፍ እነዚህ ማሳያዎች ደማቅ ቀለሞችን እና ጥርት ያሉ ምስሎችን ያዘጋጃሉ። በተጨማሪም፣ በVESA DisplayHDR 600፣ VESA Adaptive Sync እና AMD FreeSync Premium Pro የተገጠመላቸው ሲሆን ይህም እስከ 200Hz የማደስ ፍጥነት ያለው ለስላሳ ጨዋታ ይፈቅዳል።
ሁለቱም ተቆጣጣሪዎች ተመሳሳይ አፈፃፀም ሲሰጡ፣ 45GR75DC የዩኤስቢ-ሲ ወደብ ከ90 ዋ ሃይል አቅርቦት ጋር ተጨማሪ ጥቅም አለው። ይህም የስራቸውን ላፕቶፕ እና የጨዋታ መሳሪያ ከተመሳሳይ ሞኒተር ጋር ማገናኘት ለሚፈልጉ ተጠቃሚዎች ምቹ ምርጫ ያደርገዋል። እንደ ተጨማሪ ጉርሻ፣ LG ከ45ኛው ቀን በፊት 75GR19DC ቀድመው ለያዙ ደንበኞች ነፃ ድምጽ ማጉያ እያቀረበ ነው።
የሁለቱም ማሳያዎች የግንኙነት አማራጮች አንድ የ DisplayPort 1.4 ግብዓት፣ ሁለት ኤችዲኤምአይ 2.1 ወደቦች፣ አንድ ዩኤስቢ-ቢ 3.0 የላይኛው ወደብ፣ ሁለት የታችኛው ወደቦች እና የጆሮ ማዳመጫ መሰኪያ ያካትታሉ። በቀጭኑ እና በዘመናዊ ዲዛይናቸው, እነዚህ ማሳያዎች ተግባራዊ ብቻ ሳይሆን ውበት ያላቸው ናቸው.
ትልልቆቹን 49 ኢንች LG Ultragear ወይም Samsung G9 ማሳያዎችን እየተመለከቱ ከሆነ ነገር ግን በመጠናቸው ወይም በዋጋቸው ከተወገደ፣ የ UltraGear 45-ኢንች ማሳያዎች አሳማኝ አማራጭ ይሰጣሉ። ለ 799GR45DC በ$65 እና በ$899 ለ45GR75DC የተሸጠላቸው እነዚህ ማሳያዎች ለገንዘቡ ጥሩ ዋጋ ይሰጣሉ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. የ UltraGear 45-ኢንች ማሳያዎችን በጨዋታ ፒሲዬ መጠቀም እችላለሁ?
በፍፁም! እነዚህ ማሳያዎች የተጫዋቾችን ግምት ውስጥ በማስገባት የተነደፉ ሲሆኑ ከጨዋታ ፒሲ ጋር ለመገናኘት ሁሉንም አስፈላጊ ወደቦች እና ባህሪያት ያቀርባሉ።
2. በ45GR65DC እና 45GR75DC መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው?
በእነዚህ ሞዴሎች መካከል ያለው ዋነኛው ልዩነት በ 90GR45DC ላይ 75 ዋ ሃይል ያለው የዩኤስቢ-ሲ ወደብ መኖሩ ነው. ሞኒተሩን በስራ ላፕቶፕ ለመጠቀም ካሰቡ ይህ ስሪት ተስማሚ ምርጫ ነው።
3. እነዚህን ተቆጣጣሪዎች ለሙያዊ ሥራ ልጠቀምባቸው እችላለሁ?
አዎን, የ UltraGear 45-ኢንች ማሳያዎች እጅግ በጣም ጥሩ የቀለም ትክክለኛነት እና ሰፊ የቀለም ስብስብ ያቀርባሉ, ይህም እንደ ፎቶ አርትዖት እና ግራፊክ ዲዛይን ላሉ ሙያዊ ስራዎች ተስማሚ ያደርጋቸዋል.
4. እነዚህ ማሳያዎች እንደ PlayStation ወይም Xbox ካሉ ኮንሶሎች ጋር ተኳሃኝ ናቸው?
አዎ፣ እነዚህ ማሳያዎች ኤችዲኤምአይ 2.1ን ይደግፋሉ፣ ይህም ከቅርብ ጊዜዎቹ የጨዋታ ኮንሶሎች ጋር ተኳሃኝ ነው። ለኮንሶል ተጠቃሚዎች ድንቅ የሆነ የጨዋታ ተሞክሮ ይሰጣሉ።
(ምንጭ፡ verizon.com)