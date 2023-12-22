LG Smart TVs፡ የአኗኗር ዘይቤዎችን ከትምህርት፣ መዝናኛ እና ደህንነት ጋር ማሳደግ

ኤል ጂ ኤሌክትሮኒክስ የተጠቃሚዎችን ምርጫ እና ፍላጎት በሚያሟሉ የተለያዩ የመተግበሪያዎች ስብስብ የስማርት ቲቪ ልምዱን አብዮት እያደረገ ነው። ከትምህርት እስከ ተራ ጨዋታዎች፣ ስነ ጥበብ እና ደህንነት፣ LG ስማርት ቲቪዎች በሁሉም እድሜ ላሉ ሰዎች ደስታን፣ ግላዊ እድገትን እና ደስታን የሚያመጡ የተለያዩ አገልግሎቶችን ይሰጣሉ።
በLG's smart TV አገልግሎቶች ላይ ከሚታወቁት ተጨማሪ ነገሮች አንዱ Udemy፣ ግንባር ቀደም የመስመር ላይ የክህሎት ልማት የገበያ ቦታ እና የመማሪያ መድረክ ነው። በ200,000 ቋንቋዎች ከ3,000 በላይ ኮርሶችን ከ75 በሚበልጡ የትምህርት ዓይነቶች፣ Udemy ግለሰቦች እና ድርጅቶች ችሎታቸውን እና እውቀታቸውን እንዲያሳድጉ ያበረታታል። የመሣሪያ ስርዓቱ AI ስርዓቶች የተማሪዎችን ፍላጎቶች እና ግቦች ይመረምራሉ እና ያመሳስላሉ፣ ለእያንዳንዱ ግለሰብ የተበጁ የኮርስ ምክሮችን ይሰጣሉ።
ለህጻናት፣ LG smart TVs አሳታፊ የመማሪያ መድረኮችን ይሰጣሉ። ABCmouse ከ 2 እስከ 8 አመት ለሆኑ ህጻናት የተነደፈ ሁሉን አቀፍ የዲጂታል ትምህርት መፍትሄ ሲሆን ይህም በሺዎች የሚቆጠሩ የተናጥል የመማሪያ እንቅስቃሴዎችን በተለያዩ የትምህርት ዓይነቶች ያቀርባል። በተጨማሪም፣ ተወዳጅ ገጸ-ባህሪያትን ፒንክፎንግ እና ቤቢ ሻርክን የሚያሳይ የፒንክፎንግ ኩባንያ ዲጂታል ትምህርታዊ ይዘት በይነተገናኝ የመማር ተሞክሮዎችን ይሰጣል። መጪው የሕፃናት ሻርክ ዓለም ለልጆች መተግበሪያ የቋንቋ እድገትን፣ ጤናማ ልማድን ማዳበርን፣ መዘመርን እና ዳንስን፣ እና የሲኒማ ፊልሞችን ጨምሮ የተለያዩ ልምዶችን እንደሚሰጥ ቃል ገብቷል - ሁሉም በተመቻቸ የቲቪ በይነገጽ ውስጥ።
የመዝናኛ ልምዱን ለማሻሻል LG smart TVs የተለያዩ ተራ ጨዋታዎችን ያቀርባሉ። የድምጽ AI ጨዋታዎች መሪ የሆነው ቮሊ እንደ የዘንግ ኪዝ እና ጄኦፓርዲ ያሉ ታዋቂ ንብረቶችን ያመጣል! ወደ ትላልቅ የ LG ቲቪዎች ማያ ገጾች. አኒፓንግ ማች፣ የዌብ3 ተራ የእንቆቅልሽ ጨዋታ፣ በWEMIX PLAY blockchain ጨዋታ መድረክ ውስጥ ለማግኘት ጨዋታ-ሞዴል ያዋህዳል፣ ተጠቃሚዎች በሚያማምሩ ገፀ-ባህሪያት እና ጠቃሚ የሳንቲም ሽልማቶች።
ከትምህርት እና መዝናኛ በተጨማሪ LG ስማርት ቲቪዎች ለጤና እና ደህንነት ቅድሚያ ይሰጣሉ። አሎ ሞቭስ፣ ተሸላሚ የሆነ ሁለንተናዊ ጤና መድረክ፣ በባለሞያ የሚመራ ዮጋ፣ የአካል ብቃት፣ ጥንቃቄ፣ ራስን መንከባከብ እና የአመጋገብ ፕሮግራሞችን ያቀርባል። የመሳሪያ ስርዓቱ በተጠቃሚዎች ግቦች እና ፍላጎቶች ላይ በመመስረት ለግል የተበጁ የክፍል ምክሮችን ይሰጣል። በSaatchi Art እና Daily Art Story፣ LG ስማርት ቲቪዎች ቤትን ወደ ማራኪ የስነ ጥበብ ማዕከለ-ስዕላት በሙያዊ የተሰበሰቡ ስብስቦች ሊለውጡት ይችላሉ።
የLG ቁርጠኝነት የበለጠ ብልህና የተሻለ ሕይወት በCES 2024 ይታያል፣እዚያም የቅርብ ፈጠራዎቻቸው እና ስኬቶቻቸው በሚታዩበት። በተጠቃሚ ልምድ እና በአካባቢያዊ ዘላቂነት ላይ በማተኮር LG የስማርት ቲቪ መልክዓ ምድሩን እንደገና መግለጹን ቀጥሏል።
በLG's CES ማስታወቂያዎች ላይ እንደተዘመኑ ለመቆየት፣ # LGCES2024 በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ይከተሉ። ስለ LG ምርቶች ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣ ይጎብኙ www.LGnewsroom.com።