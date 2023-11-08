አዲስ የኤልጂ ስማርት ሞኒተሮች ራሱን የቻለ ተግባራዊነትን ለአለም አቀፍ ገበያ ያመጣሉ

ኤል ጂ ኤሌክትሮኒክስ በቅርብ ጊዜ በቴክኖሎጂ ገበያው ላይ የተጨመረው በጉጉት የሚጠበቀው ስማርት ሞኒተር ተከታታዮችን ይፋ አድርጓል። እነዚህ መቁረጫ-ጫፍ ማሳያዎች በሁለት የማሳያ መጠኖች ይመጣሉ እና ልዩ ገለልተኛ ተግባራትን ይሰጣሉ ፣ ይህም የፒሲ ፍላጎትን ያስወግዳል። በአስደናቂ መግለጫዎቻቸው እና ባህሪያቸው፣ LG Smart Monitors የምንሰራበትን መንገድ ለመቀየር እና የመልቲሚዲያ ይዘትን ለመደሰት ተዘጋጅተዋል።
የስማርት ሞኒተር ተከታታዮች በሁለት ተለዋጮች ይገኛሉ፡ 32SR50F እና 27SR50F ሞዴሎች ለተጠቃሚዎች ሰፊ በሆነው 31.5 ኢንች ስክሪን ወይም የበለጠ የታመቀ ባለ 27 ኢንች ማሳያ መካከል ምርጫን ይሰጣል። ሁለቱም ሞዴሎች ባለ ሙሉ ኤችዲ ጥራት ይኮራሉ፣ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን IPS LCD ፓነሎችን ለነቃ እና ህይወት መሰል ምስሎችን ይጠቀማሉ። በተጨማሪም፣ HDR10 ድጋፍ እጅግ በጣም ጥሩ ንፅፅርን እና ሰፊ የቀለም ስብስብን ያረጋግጣል፣ ይህም አስደናቂ የምስል ጥራትን ያስከትላል።
የLG ድንበር የለሽ ዲዛይን የስማርት ተቆጣጣሪዎችን ውበት ያሳድጋል ፣ ትኩረትን የሚከፋፍሉ ነገሮችን እየቀነሰ ፣ መሳጭ የእይታ ተሞክሮ ይፈጥራል። እነዚህ ማሳያዎች በተለይ ለቢሮ አፕሊኬሽኖች የተበጁ ናቸው, ይህም እንደ ኮንፈረንስ ጥሪዎች, የሰነድ ስራዎች እና የድር አሰሳ ላሉ ተግባራት ተስማሚ ያደርጋቸዋል.
ለዌብኦኤስ 23 ፕላትፎርም ውህደት ምስጋና ይግባውና የLG Smart Monitors አንድ ጎላ ብሎ የሚታይ ባህሪያቸው ራሱን የቻለ አቅማቸው ነው። ተጠቃሚዎች ተጨማሪ መሣሪያዎችን ሳያስፈልጋቸው ከተቆጣጣሪው በቀጥታ የተለያዩ የዥረት መተግበሪያዎችን እና አገልግሎቶችን ያለችግር ማግኘት ይችላሉ። LG ከሙድ ሙዚቃ ተግባር ጋር አንድ እርምጃ ይወስዳል፣ ይህም ተጠቃሚዎች በምርጫቸው መሰረት ግላዊ የሙዚቃ አጫዋች ዝርዝሮችን እንዲፈጥሩ ያስችላቸዋል። በተጨማሪም ተቆጣጣሪዎቹ AirPlay 2 ን እና Miracastን ይደግፋሉ, ይህም ከዘመናዊ መሳሪያዎች ቀላል የይዘት መጋራትን ያስችላል.
የኤልጂ ስማርት ሞኒተሮች በሰሜን አሜሪካ፣ በአውሮፓ፣ በእስያ፣ በመካከለኛው ምስራቅ እና በደቡብ አሜሪካ ለገበያ በማቅረብ በቅርቡ ወደ አለም አቀፍ ገበያ ሊገቡ ነው። ለ199 ኢንች ሞዴል ከ27 ዶላር እና ለ229-ኢንች ልዩነት ከ32 ዶላር ጀምሮ እነዚህ ማሳያዎች የላቁ ባህሪያትን እና ተግባራትን በተመጣጣኝ ዋጋ ያቀርባሉ። በአስደናቂው ዲዛይናቸው፣ ባለ ከፍተኛ ጥራት ማሳያዎች እና አዲስ ራሱን የቻለ አቅማቸው፣ የLG Smart Monitors ለማንኛውም የቤት ወይም የቢሮ ማዋቀሪያ ፍጹም ተጨማሪዎች ናቸው።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. LG Smart Monitors ያለ ፒሲ መጠቀም ይቻላል?
አዎ፣ LG Smart Monitors ራሱን የቻለ መሳሪያዎች ናቸው እና ፒሲ አያስፈልጋቸውም። ወደ ዥረት አፕሊኬሽኖች እና አገልግሎቶች በቀጥታ መድረስ በሚያስችለው የዌብኦኤስ 23 መድረክ ታጥቀዋል።
2. ስማርት ሞኒተሮች ከፍተኛ ተለዋዋጭ ክልል (ኤችዲአር) ይዘትን ይደግፋሉ?
አዎ፣ ሁለቱም የ32SR50F እና 27SR50F ሞዴሎች HDR10 ድጋፍ ይሰጣሉ፣ ይህም ለተሻሻለ የእይታ ተሞክሮ እጅግ በጣም ጥሩ ንፅፅር እና ደማቅ ቀለሞችን ያረጋግጣል።
3. ይዘትን ከዘመናዊ መሳሪያዎቼ ወደ LG Smart Monitors ማጋራት እችላለሁ?
በፍጹም። ስማርት ሞኒተሮች AirPlay 2ን እና Miracastን ይደግፋሉ፣ይህም እንከን የለሽ ይዘት ከተኳኋኝ ዘመናዊ መሳሪያዎች መጋራት ያስችላል።
4. LG Smart Monitors የት ይገኛል?
ተቆጣጣሪዎቹ ሰሜን አሜሪካ፣ አውሮፓ፣ እስያ፣ መካከለኛው ምስራቅ እና ደቡብ አሜሪካን ጨምሮ በአለም አቀፍ ደረጃ ይገኛሉ። ለተወሰኑ የተገኝነት ዝርዝሮች ከአካባቢዎ ቸርቻሪዎች ጋር ያረጋግጡ።
ምንጮች:
- LG ኤሌክትሮኒክስ: [URL]