አዲስ የኤልጂ ስማርት ቲቪዎች አስደሳች የትምህርት እና የመዝናኛ መተግበሪያዎችን ያቀርባሉ

By

ታዋቂው የደቡብ ኮሪያ ኤሌክትሮኒክስ ኩባንያ ኤልጂ በዌብኦኤስ ላይ ለተመሰረቱ ስማርት ቲቪዎች የተለያዩ አዳዲስ መተግበሪያዎችን እና ይዘቶችን ይፋ አድርጓል። ኩባንያው አኗኗራቸውን በአስደሳች እና በመዝናኛ በማበልጸግ የተጠቃሚዎችን የተለያዩ ምርጫዎች እና ፍላጎቶች ለማሟላት ያለመ ነው።

የግል እድገትን እና የመማር እድሎችን ለሚፈልጉ ግለሰቦች LG ታዋቂውን የመስመር ላይ የመማሪያ መድረክ Udemyን ወደ webOS እያስተዋወቀ ነው። ይህ መድረክ ከ200,000 በላይ ኮርሶችን ከ3,000 በሚበልጡ የትምህርት ዓይነቶች እና በ75 ቋንቋዎች የማግኘት እድል ይሰጣል። ንግድ፣ ፕሮግራም፣ ጤና ወይም ሙዚቃ፣ Udemy የተጠቃሚዎችን እውቀት ለማሳደግ በአስተማሪ የሚመሩ ሰፋ ያሉ ኮርሶችን ይሰጣል። ምንም እንኳን ነፃ ባይሆንም፣ የዌብኦኤስ መተግበሪያ ለእነዚህ ኮርሶች ቀላል መዳረሻን ያመቻቻል።

ወጣት ታዳሚዎችን ለማስተናገድ፣ LG የABCmouse መድረኩን በስማርት ቲቪዎቹ ውስጥ በማካተት ላይ ነው። ከሁለት እስከ ስምንት አመት ለሆኑ ህጻናት የተነደፈው ይህ በጥናት የተረጋገጠ የዲጂታል ትምህርት መድረክ እንደ ንባብ፣ ሂሳብ፣ ሳይንስ እና ስነ ጥበብ ያሉ የተለያዩ ትምህርቶችን ይሸፍናል። ልጆች ለመማር እና ለማደግ በሚያስደስት እና በቀለማት ያሸበረቁ ልምምዶች እና የቪዲዮ ይዘቶች መሳተፍ ይችላሉ።

LG አስደሳች ይዘትን ወደ webOS ለማምጣት በ Baby Shark ከሚታወቀው ከተወደደው የፒንክፎንግ ኩባንያ ጋር በመተባበር አድርጓል። ስለ ቤቢ ሻርክ ዓለም ለልጆች መተግበሪያ ዝርዝሮች ገና ይፋ ባይሆኑም፣ እንግሊዝኛ መማርን፣ ጤናማ ልምዶችን፣ ዘፈንን፣ ዳንስን፣ እና የፊልም ልምዶችን እንደሚያቀርብ ቃል ገብቷል።

ለጨዋታ አድናቂዎች፣ LG እንደ Jeopardy፣ Song Match እና The Price is Right በ webOS ላይ እንደ AI የድምጽ ጨዋታዎችን የሚያቀርበውን Volley መተግበሪያ እያስተዋወቀ ነው። በተጨማሪም፣ የሚያምሩ አኒሜሽን ገፀ-ባህሪያትን የያዘው የAnipang Match ጨዋታ ለልጆች የሚስብ የመጫወት ልምድን ይሰጣል። የኤልጂ ማጂክ የርቀት መቆጣጠሪያ ለተሻሻለ አጨዋወትም ሊያገለግል ይችላል።

የአካል ብቃት አድናቂዎች ስለ ታዋቂው ዮጋ እና ደህንነት መድረክ አሎ ሞቭስ ወደ ዌብኦኤስ ውህደት ማወቃቸው ይደሰታሉ። ተጠቃሚዎች ከመኖሪያ ክፍላቸው ምቾት ጤናማ እና ጤናማ ሆነው እንዲቆዩ የሚያስችላቸው ለግል የተበጁ ዮጋ፣ የአካል ብቃት፣ ጥንቃቄ፣ ራስን እንክብካቤ እና የአመጋገብ ፕሮግራሞችን ማግኘት ይችላሉ።

በመጨረሻ፣ የLG ስማርት ቲቪ ባለቤቶች ሳሎን በSaatchi Art እና Daily Art Story መተግበሪያዎች አማካኝነት ወደ ጥበብ ጋለሪዎች መቀየር ይችላሉ። እነዚህ አገልግሎቶች መሳጭ የጥበብ ልምድን በማቅረብ በከፍተኛ ጥራት በሙያዊ የተሰበሰቡ ጥበብ እና ስብስቦችን ወደ ማያ ገጹ ያመጣሉ ።

በLG ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የተወሰኑ የቲቪ ሞዴል መስፈርቶች እና የተገኝነት ቀናት ባይጠቀሱም፣ ይህ የአዳዲስ መተግበሪያዎች እና ይዘቶች ስብስብ ተጠቃሚዎች የሚዝናኑባቸው የተለያዩ ትምህርታዊ እና መዝናኛ አማራጮችን ይሰጣል።