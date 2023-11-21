አዲስ LG SMART ማሳያዎች ለምርታማነት እና ለግንኙነት የተሻሻሉ ባህሪዎች

LG ኤሌክትሮኒክስ ለ2023 የቅርብ ጊዜውን የ SMART Monitors አሰላለፍ አስተዋውቋል። ከአዲሶቹ የተለቀቁት 32SR50F እና 27SR50F ሞዴሎች አሁን ለግዢ ይገኛሉ። ምርታማነትን ለማሳደግ እና እንከን የለሽ ግንኙነትን ለማቅረብ ያለመ እነዚህ ተቆጣጣሪዎች የርቀት ስራ እና የመዝናኛ ዥረት ፍላጎቶችን ለማሟላት የተነደፉ ናቸው።
የእነዚህ ማሳያዎች አንዱ ጉልህ ባህሪ HDR 10ን የሚደግፉ፣ የተሻሻለ የምስል ንቃት እና ጥራትን የሚያቀርቡ ከፍተኛ አፈጻጸም ያላቸው የአይፒኤስ ማሳያዎች ናቸው። በምናባዊ ስብሰባዎች ላይ እየተሳተፋችሁም ሆነ በቀላሉ ድሩን እያሰሱ፣ በእነዚህ 1080p ማሳያዎች የቀረቡት የተሻሻሉ ምስሎች የእይታ ተሞክሮዎን ያሳድጋሉ። ባለ 27 ኢንች ሞዴል፣ ድንበር የለሽ ንድፉ ያለው፣ ለማንኛውም የስራ ቦታ ለስላሳ እና አነስተኛ ውበት ያለው ውበትን ይጨምራል።
በLG webOS 23 ፕላትፎርም ላይ በመስራት ላይ ያለው SMART ሞኒተሮች በwebOS Hub በኩል ለተለያዩ የዥረት አፕሊኬሽኖች እና ለግል የተበጁ የእይታ ምክሮችን ቀላል እና ምቹ መዳረሻን ይሰጣሉ። የቤት ቦርድ ባህሪ በተለይ የሚስብ ነው፣ ለግል የተበጁ የስፖርት መገለጫዎችን እና ሊበጁ የሚችሉ የስፖርት አገልግሎት ካርዶችን ያቀርባል። የስፖርት አድናቂዎች ከሚወዷቸው ሊጎች፣ መጪ ጨዋታዎች እና አስፈላጊ ስታቲስቲክስ ጋር እንደተዘመኑ ሊቆዩ ይችላሉ። ተቆጣጣሪዎቹ በተጠቃሚው የሙዚቃ ምርጫዎች መሰረት አጫዋች ዝርዝሮችን በመፍጠር እንደ ግላዊ ዲጄ በመሆን የ LG Mood Music ተግባርን ያካትታሉ።
በምርታማነት ላይ ላተኮሩ፣ የLG SMART ማሳያዎች አብሮ በተሰራ የLG Home Office ሶፍትዌር የታጠቁ ናቸው። እንደ Microsoft 365 እና Google Calendar ያሉ የተለያዩ የምርታማነት ፕሮግራሞችን በመደገፍ እነዚህ ማሳያዎች የስራ ፍሰት ቅልጥፍናን ያሳድጋሉ። በተጨማሪም፣ በAirPlay 2 እና Miracast በኩል ከዘመናዊ መሣሪያዎች የይዘት መጋራትን ያመቻቻሉ፣ ይህም ቀጥተኛ የፒሲ ግንኙነትን ያስወግዳል።
በተጨማሪም እነዚህ ማሳያዎች ከLG's ThinQ Home Hub ጋር ተኳዃኝ የሆኑ እንደ ዘመናዊ የቤት ማዕከሎች ሆነው ያገለግላሉ። ተጠቃሚዎች ከአይኦቲ ጋር ተኳሃኝ የሆኑ የቤት ውስጥ መገልገያዎችን እንደ ማቀዝቀዣ እና ማጠቢያ ማሽን በ ThinQ መተግበሪያ በኩል በተመቻቸ ሁኔታ መከታተል እና ማስተዳደር ይችላሉ። ይህ ውህደት መቆጣጠሪያዎቹን ለተገናኘ ቤት ወደ ማዕከላዊ መቆጣጠሪያ ነጥቦች ይለውጣል.
የምርት መለያዎች-
LG SMART ሞኒተር (32SR50F)
- መጠን/ጥራት፡ 31.5-ኢንች/ኤፍኤችዲ (1,920 x 1080)
- ቀለም ጋሙት፡ sRGB 99%፣ NTSC 72%
ኤችዲአር፡ኤችዲአር 10
- የማደስ ፍጥነት / ምላሽ ጊዜ: 60Hz / 8 ሚሴ
በይነገጽ: ዩኤስቢ ዓይነት-ሲ ፣ ኤችዲኤምአይ (x2) ፣ ዩኤስቢ 2.0 (x2) ፣ ዋይ-ፋይ ፣ ብሉቱዝ
ድምጽ ማጉያ: 5 ዋ (x2)
- ብልጥ ባህሪ/አገልግሎት፡ webOS 23፣ ማይክሮሶፍት ኦፊስ፣ የድምጽ ረዳት (LG ThinQ፣ Alexa)፣ ሞባይል መውሰድ/ማንጸባረቅ (AirPlay 2 / ScreenShare)
- መለዋወጫ: HDMI / ነጭ የርቀት መቆጣጠሪያ
LG SMART ሞኒተር (27SR50F)
- መጠን/ጥራት፡ 27-ኢንች/ኤፍኤችዲ (1,920 x 1080)
- ቀለም ጋሙት፡ sRGB 99%፣ NTSC 72%
ኤችዲአር፡ኤችዲአር 10
- የማደስ ፍጥነት / ምላሽ ጊዜ: 60Hz / 14 ሚሴ
በይነገጽ: HDMI (x2) ፣ ዩኤስቢ 2.0 (x2) ፣ ዋይ ፋይ ፣ ብሉቱዝ
ድምጽ ማጉያ: 5 ዋ (x2)
- ብልጥ ባህሪ/አገልግሎት፡ webOS 23፣ ማይክሮሶፍት ኦፊስ፣ የድምጽ ረዳት (LG ThinQ፣ Alexa)፣ ሞባይል መውሰድ/ማንጸባረቅ (AirPlay 2 / ScreenShare)
- መለዋወጫ: HDMI / ነጭ የርቀት መቆጣጠሪያ
የ32SR50F ሞዴል በ229 ዶላር ሊገዛ የሚችል ሲሆን የ27SR50F ሞዴል በ199 ዶላር ብቻ ሊገኝ ይችላል። ሁለቱም ሞዴሎች ከ 1 አመት ክፍሎች እና የሰራተኛ ዋስትና ጋር ይመጣሉ.
በየጥ:
ጥ፡ የ LG SMART ማሳያዎች ጎላ ያሉ ባህሪያት ምንድናቸው?
መ: የLG SMART ማሳያዎች ከፍተኛ አፈጻጸም ያላቸውን ማሳያዎች ከኤችዲአር 10 ድጋፍ፣ አብሮ የተሰራ የLG Home Office ሶፍትዌር ለምርታማነት፣ የይዘት መጋራት ችሎታዎች እና የስማርት የቤት ማእከል ተግባር።
ጥ፡ ለ 32SR50F እና 27SR50F ሞዴሎች ዋጋው ስንት ነው?
መ፡ 32SR50F በ229 ዶላር ተሽጧል፣ 27SR50F ግን ለ199 ዶላር ይገኛል።
ጥ፡ ተቆጣጣሪዎቹ በዋስትና ይደገፋሉ?
መ: አዎ ፣ ሁለቱም ሞዴሎች ከ 1 ዓመት ክፍሎች እና የሰራተኛ ዋስትና ጋር አብረው ይመጣሉ።