በከፍተኛ ደረጃ በሚጠበቀው የ"ደረጃ-5 ራዕይ 2023 II" አቀራረብ ወቅት፣ ደረጃ-5 የጨዋታ መዘግየቶችን እና አዳዲስ ዝመናዎችን ጨምሮ በርካታ አስደሳች ማስታወቂያዎችን አድርጓል። ከዋና ዋና ድምቀቶች አንዱ ስለ ሜጋቶን ሙሳሺ ዜና ነበር፡ ሽቦ , በጣም በጉጉት የሚጠበቀው ጨዋታ አሁን ወደ ኤፕሪል 25 ተላልፏል, በዓለም ዙሪያ በ PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch እና PC በ Steam በኩል ይለቀቃል.
በተጨማሪ፣ ደረጃ-5 Fantasy Life i፡ ጊዜን የምትሰርቅ ልጃገረድ በሚቀጥለው በጋ በኔንቲዶ ቀይር ላይ ለአለም አቀፍ ልቀት ቀጠሮ ተይዟል። ይህ ዜና በዚህ ምናባዊ ዓለም ውስጥ አስደናቂ ጉዞ ለማድረግ የሚጓጉትን አድናቂዎችን ጉጉት ቀስቅሷል።
ሌላው ጉልህ የሆነ የዝግጅቱ ማሻሻያ የዴካፖሊስ መዘግየቱ ነበር፣የአለም ክፍት የሆነ የሚና ጨዋታ ጨዋታ፣ይህም ደጋፊዎች እስከ 2025 ድረስ እንዲለማመዱ መጠበቅ አለባቸው። ዜናው አንዳንዶችን ሊያሳዝን ቢችልም፣ የሰለጠነ እና የማይረሳ የጨዋታ ልምድን ለማቅረብ ደረጃ-5 ያለውን ቁርጠኝነትም ይናገራል።
በተጨማሪም፣ ደረጃ-5 አዲስ ወይም የተዘመኑ ቪዲዮዎችን ለአንዳንድ በጣም ለሚጠበቁት ጨዋታዎቻቸው አሳይቷል። በ2024 በስዊች ላይ ሊለቀቅ የተዘጋጀው ኢንዙማ አስራ አንድ፡ የድል መንገድ ልዩ ትኩረት አግኝቷል። አድናቂዎች በመጋቢት 2024 ዓለምአቀፍ ልቀትን ከአስደሳች የቅድመ-ይሁንታ ሙከራ ጋር በጉጉት ሊጠባበቁ ይችላሉ። በተጨማሪም፣ ለ2025 የተለቀቀው የፕሮፌሰር ላይተን እና አዲሱ የSteam for the Switch ቅንብር ፍንጭ ቀርቧል፣ ይህም ደጋፊዎች ተጨማሪ መረጃን በጉጉት እንዲጠባበቁ አድርጓል።
ደረጃ-5 የኩባንያቸውን 25ኛ ዓመት የምስረታ በዓል ለማክበር እድሉን ወስደዋል። ከተወዳጁ ፕሮፌሰር ላይተን ገፀ ባህሪ ድምጽ ተዋናይ ዮ ኦዙሚ ልባዊ የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክት አቅርበዋል። ደረጃ-5 ባለፉት ሁለት ተኩል አስርት ዓመታት ውስጥ በጨዋታ ኢንደስትሪ ላይ ያሳደረውን ተፅዕኖ ያሳየ ልብ የሚነካ ክብር ነበር።
ወደ ፊት በመመልከት፣ ደረጃ-5 በሚቀጥለው አቀራረባቸው፣ “ደረጃ-5 ራዕይ 2024 'ለአለም ልጆች፣'” በኤፕሪል ውስጥ እንደሚለቀቅ ተሳለቀ። ኩባንያው የወደፊቱን የጨዋታ ጊዜ መቀረጹን ሲቀጥል አድናቂዎች የበለጠ አስደሳች ማስታወቂያዎችን እና ዝመናዎችን ሊጠብቁ ይችላሉ።
በየጥ:
ጥ፡ ሜጋቶን ሙሳሺ፡ ባለገመድ የሚለቀቀው መቼ ነው?
መ: ሜጋቶን ሙሳሺ፡ ሽቦ ለሌላ ጊዜ ተላልፏል እና ኤፕሪል 25 ላይ በዓለም ዙሪያ ይለቀቃል።
ጥ፡- ሜጋቶን ሙሳሺ፡ ባለገመድ በየትኛው መድረኮች ላይ ይገኛል?
መ፡ ጨዋታው በ PlayStation 5፣ PlayStation 4፣ Nintendo Switch እና PC በSteam በኩል ይገኛል።
ጥ፡ Fantasy Life እኔ፡ ጊዜ የምትሰርቀው ልጅ መቼ ነው የምትለቀቀው?
መ፡ ምናባዊ ህይወት i፡ ጊዜ የምትሰርቀው ልጅ በሚቀጥለው በጋ በኔንቲዶ ቀይር አለም አቀፍ ልቀት ተይዟል።
ጥ፡ የትኛው ጨዋታ እስከ 2025 ዘግይቷል?
መ፡ ዲካፖሊስ፣ ክፍት የዓለም የሚና-ተጫዋች ጨዋታ፣ ዘግይቷል እና በ2025 ይለቀቃል።