አዲስ የትብብር ሆረር ጨዋታ ገዳይ ኩባንያ 100,000 ተጫዋቾችን በልጧል

ከ100,000 በላይ ተጫዋቾችን የያዘ አስደናቂ ምዕራፍ ላይ መድረሱን በሚያከብርበት ገዳይ ኩባንያ ውስጥ በጣም አስደሳች እና አጥንትን የሚያቀዘቅዝ ተሞክሮ ይጠብቃል። በዜከርስ የተሰራው ይህ የትብብር አስፈሪ ጨዋታ በ Steam Early Access በጥቅምት 23 ከተለቀቀ ጀምሮ በጨዋታ ማህበረሰቡ ውስጥ ሞገዶችን እያደረገ ነው።
ገዳይ ካምፓኒ ተጫዋቾቹን በአስቸጋሪ ጉዞ ይወስዳቸዋል ባልተጠበቁ ጨረቃዎች ፣በዚህም ሊታሰብ የማይቻሉ አስፈሪ ሁኔታዎች እየተጋፈጡ ሀብትን መበቀል አለባቸው። ለኩባንያው የተዋዋለው ሠራተኛ እንደመሆኖ፣ ተጫዋቾች የድርጅት ትርፍ ኮታዎችን ለማሟላት ቁርጥራጭ የመሰብሰብ ኃላፊነት አለባቸው። ነገር ግን፣ የጨዋታው አመጣጥ እንደ አስፈሪ ርዕስ ሁሉ አደጋው በሁሉም አቅጣጫ እንደሚደበቅ ስለሚያረጋግጥ ሁል ጊዜ ዘብ መሆን አለባቸው።
የገዳይ ኩባንያ ስኬት በአስደናቂው የጨዋታ አጨዋወት እና በመደበኛ ዝመናዎች ምክንያት ሊወሰድ ይችላል። ዘኪከርስ የጨዋታውን ልምድ ከተጨማሪ መንጋዎች፣ እቃዎች እና ባህሪያት በማሻሻል አዲስ ይዘት በማቅረብ በትጋት ኖሯል። ይህ የማሻሻያ ቁርጠኝነት በተጫዋቾች ላይ ተስማምቷል፣ ይህም ለጨዋታው ተወዳጅነት መጨመር አስከትሏል።
በእንፋሎት ተጠቃሚዎች ለገዳይ ኩባንያ ሲያመሰግኑ ኖረዋል፣ ይህም በመድረክ ላይ ባለው “ከአቅም በላይ አወንታዊ” ደረጃውን ያሳያል። ተጫዋቾቹ በተለይ የጨዋታውን አሳታፊ የጨዋታ አጨዋወት እና ልምዱን ትኩስ እና አስደሳች የሚያደርጉ ተደጋጋሚ ዝመናዎችን ይወዳሉ። ግብረ መልስ እና ድጋፍ በሚሰጥ ጠንካራ ማህበረሰብ አማካኝነት የገዳይ ኩባንያ አቅም ገደብ የለሽ ነው።
ልምድ ያለው ተጫዋችም ሆንክ ለጨዋታው አዲስ፣ IGN ተንኮለኛውን የገዳይ ኩባንያ አለምን እንድትዳስስ የሚያግዝህ አጠቃላይ መመሪያ አለው። ማለቂያ ለሌለው ደስታ፣ አከርካሪ ለሚወዛወዙ ጊዜያት እና የማይረሳ የትብብር አስፈሪ ጨዋታ ተሞክሮ እራስዎን ያዘጋጁ።
በየጥ
1. ገዳይ ኩባንያን ብቻዬን መጫወት እችላለሁ?
አዎ፣ ገዳይ ኩባንያ በብቸኝነት መጫወት ይችላል፣ ግን የተቀየሰው የትብብር ልምድ ነው።
2. ገዳይ ኩባንያ ከSteam ውጪ ባሉ መድረኮች ላይ ይገኛል?
እስካሁን ድረስ ገዳይ ኩባንያ የሚገኘው በእንፋሎት ላይ ብቻ ነው። በሌሎች የመሣሪያ ስርዓቶች ላይ የተለቀቁትን በተመለከተ ምንም አይነት ይፋዊ ማስታወቂያዎች የሉም።
3. ወደፊት ተጨማሪ ዝመናዎች ይኖሩ ይሆን?
በፍፁም! ገንቢው ዚከርስ ጨዋታውን ለማሻሻል እና የተጫዋች አስተያየትን ለማካተት አዘውትሮ ዝመናዎችን ለመልቀቅ ያላቸውን ቁርጠኝነት ገልጿል።
4. ገዳይ ኩባንያ ውስጥ ባህሪዬን እና መርከብዬን ማበጀት እችላለሁ?
አዎ፣ ገዳይ ኩባንያ ተጫዋቾች የውስጠ-ጨዋታ ልምዳቸውን ለግል እንዲያበጁ የሱት ማበጀት እና የመርከብ ማስዋቢያ አማራጮችን ይሰጣል።
ምንጮች:
- IGN: [URL]