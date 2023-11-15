ለማስታወስ የምስጋና ቀን፡ ሌስሊ ጆንስ ወደ ማዳን መጣች።

የምስጋና ስብሰባዎች ብዙ ጊዜ ፍትሃዊ ድርሻቸው በአስቸጋሪ ጊዜያት እና የማይመቹ ውይይቶች አሏቸው። ከተራቆቱ የቤተሰብ አባላት ጋር እንደገና መገናኘትም ሆነ ጨዋ የፖለቲካ ውይይቶችን መምራት የበዓሉ ሰሞን ፈታኝ ሊሆን ይችላል። ግን አትፍሩ ኮሜዲያን ሌስሊ ጆንስ ቀኑን ለመታደግ እዚህ መጥታለች።
በቅርብ ጊዜ በTDS ስኪት ላይ ሌስሊ ጆንስ በምስጋና እራት ወቅት የማይመች ንግግሮችን ለመዝጋት ያላትን ችሎታ አሳይታለች። በተመጣጣኝ ዋጋ $29.99 እውቀቷን ትሰጣለች እና ተመልካቾች እነዚያን የማይመቹ ጊዜያቶችን በጸጋ እና በቀልድ እንዴት መያዝ እንደሚችሉ ታስተምራለች።
ሁላችንም አስደናቂ የምስጋና ልምዶችን አግኝተናል። ከቤተሰብ ፍጥጫ እስከ ያልተጠበቁ ችግሮች፣ እነዚህ ስብሰባዎች አንዳንድ ጊዜ ወደ ትርምስ ጉዳዮች ሊለወጡ ይችላሉ። ነገር ግን ጓደኞቻቸው አማላጆች የሚሆኑበት እራት በዓይነ ሕሊናህ ይታይህ። ለአደጋ የምግብ አዘገጃጀት መመሪያ ነበር.
በዚያ አስፈሪ የምስጋና ቀን፣ ቡድናችን በበገና ተከቦ ክፍል ውስጥ ከመተኛታችን (በነገራችን ላይ የማይመከር) የሰው ልጅ መጥፎ ባህሪን እስከመመስከር ድረስ በሚያስገርም ሁኔታ አውሎ ንፋስ ውስጥ አገኘን። በሀዘንና በውጥረት የተሞላ፣ ልንረሳው የምንመርጥበት የበዓል ስብሰባ ነበር።
ለዛም ነው በእለቱ ሌስሊ ጆንስን ከጎናችን ማድረጉ ህልም እውን መስሎ የታየበት። የፈጣን አእምሮዋ እና ከንቱነት ባህሪዋ ውጥረቱን በማራገብ ምሽቱን ወደ የማይረሳ እና አስቂኝ ገጠመኝ ባደረገው ነበር።
ስለዚህ፣ ይህ የምስጋና ቀን፣ የሚረብሹ ዘመዶችዎን እንዴት እንደሚይዙ ከመበሳጨት ይልቅ፣ በሌስሊ ጆንስ እውቀት ላይ ኢንቨስት ለማድረግ ያስቡበት። በእሷ እርዳታ በጣም አስቸጋሪ የሆኑትን ንግግሮች ማሰስ እና የበዓል ስብሰባዎን ወደ እውነተኛ የማይረሳ እና አስደሳች ክስተት መቀየር ይችላሉ።
በየጥ:
ጥ፡ ሌስሊ ጆንስ በምስጋና ወቅት በሚደረጉ ንግግሮች እንዴት ሊረዳ ይችላል?
መ: ሌስሊ ጆንስ በምስጋና እራት ወቅት የማይመች ንግግሮችን በመዝጋት እውቀቷን ትሰጣለች። በእሷ መመሪያ፣ ተመልካቾች የማይመቹ ጊዜዎችን በጸጋ እና በቀልድ እንዴት መያዝ እንደሚችሉ መማር ይችላሉ።
ጥ፡ የሌስሊ ጆንስን ምክር ለማግኘት ምን ያህል ያስከፍላል?
መ: የሌስሊ ጆንስ ምክር በ$29.99 ይገኛል።
ጥ፡ የምስጋና ስብሰባዎች ሁልጊዜ የማይመቹ ናቸው?
መ: የምስጋና ስብሰባዎች በፍቅር እና በደስታ ሊሞሉ ቢችሉም, እንዲሁም የእነሱ ትክክለኛ የአስከፊ ጊዜዎች ድርሻ ሊኖራቸው ይችላል. የሌስሊ ጆንስ ኮሜዲ እውቀት እነዚህን ሁኔታዎች በጸጋ እና በቀልድ ለማሰስ ይረዳል።
ጥ፡ ሌስሊ ጆንስ አስከፊ የምስጋና ቀንን ወደ የማይረሳ ተሞክሮ ሊለውጠው ይችላል?
መልስ፡ የሌስሊ ጆንስ ፈጣን ማስተዋል እና ምንም ትርጉም የለሽነት ስሜት በእርግጠኝነት ስሜቱን ሊያቀልል እና በምስጋና ስብሰባ ወቅት ውጥረቱን ሊያሰፋ ይችላል፣ ይህም ወደ የማይረሳ እና አስደሳች ክስተት ሊለውጠው ይችላል።