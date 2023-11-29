የLEGO እና Epic Games ትብብር፡ ለBig Bang ማስታወቂያ መለያዎችን ማገናኘት።

LEGO እና Epic Games የሁለቱም ፍራንቻይስቶች ደጋፊዎች አስደሳች ትብብር ለማምጣት ሃይሎችን ተቀላቅለዋል። የመጪውን የፎርትኒት ክስተት፣ The Big Bang፣ LEGO Insiders አሁን የLEGO መለያቸውን በመጠቀም ወደ Epic Games መለያቸው መግባት ይችላሉ። ይህ ውህደት ተጫዋቾች ወደ ዋና Epic Games መለያዎቻቸው እንዲገቡ ያስችላቸዋል፣ በተመሳሳይ ጊዜ ሁለቱንም መለያዎች በአንድ ላይ ያገናኛል።
የFortnite The Big Bang ይፋዊ ማስታወቂያ ታህሳስ 2 በ2pm ET/11am PT ላይ ተይዞለታል። LEGO በLEGO መልክ የሚታወቀውን የአቅርቦት ላማን በጨረፍታ አድናቂዎችን አሾፍቷል፣ እና ግምቶች እንደሚጠቁሙት ታዋቂ የፎርትኒት ቆዳዎች በጨዋታው ውስጥ ወደ LEGO አነስተኛ ቆዳዎች ይቀየራሉ።
ይህ ትብብር ለሁለቱም LEGO እና Fortnite አድናቂዎች አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል። የLEGO አድናቂዎች መለያቸውን በማገናኘት የፎርትኒት አጽናፈ ሰማይን በአዲስ መንገድ ሊለማመዱ ይችላሉ። በተመሳሳይ የፎርትኒት ተጫዋቾች ወደ LEGO አለም ዘልቀው በመግባት የሚወዷቸውን የፎርትኒት ገፀ-ባህሪያትን በLEGO minifigures አማካኝነት ህያው ማድረግ ይችላሉ።
የLEGO እና Epic Games ትብብር ለደጋፊ መሠረታቸው አጓጊ እና መሳጭ ተሞክሮዎችን ለመፍጠር ያላቸውን ፍላጎት ያሳያል። በአካላዊ እና ዲጂታል ዓለማት መካከል ያለውን ክፍተት በማጣመር ይህ አጋርነት ለፈጠራ አገላለጽ እና ተረት አወጣጥ አስደሳች መንገድን ይሰጣል።
የLEGO x Epic Games ትብብር ለአስደናቂ የጨዋታ ጀብዱ መንገድ የሚጠርግ በመሆኑ የጡብ ሰሪዎች እና የፎርትኒት ሻምፒዮናዎችን አዘጋጅ። በዲሴምበር 2 ላይ ለተጨማሪ ዝመናዎች፣ አስገራሚዎች እና በእውነት የሚፈነዳ ማስታወቂያ ይከታተሉ።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
ጥ፡ ወደ Epic Games መለያዬ ለመግባት የLEGO Insiders መለያዬን መጠቀም እችላለሁ?
መ፡ አዎ፣ በLEGO እና Epic Games መካከል ባለው የቅርብ ጊዜ ትብብር አሁን ወደ Epic Games መለያዎ ለመግባት የLEGO Insiders መለያዎን ለመጠቀም አማራጭ አለዎት።
ጥ፡ የእኔን የLEGO እና Epic Games መለያዎች ማገናኘት ጥቅማጥቅሞች አሉ?
መ: የእርስዎን የLEGO እና Epic Games መለያዎች ማገናኘት በሁለቱም የመሣሪያ ስርዓቶች መካከል እንከን የለሽ ውህደት እንዲኖር ያስችላል፣ ይህም የLEGO እና Fortnite አለምን የሚያጣምር ልዩ የጨዋታ ተሞክሮ ያቀርባል።
ጥ፡ የFornite The Big Bang ይፋዊ ማስታወቂያ መቼ ይሆናል?
መ፡ የFortnite The Big Bang ይፋዊ ማስታወቂያ ዲሴምበር 2 በ2pm ET/11am PT ላይ ተይዞለታል።
ጥ፡ ከLEGO እና Epic Games ትብብር ምን እንጠብቅ?
መ: በLEGO እና Epic Games መካከል ያለው ትብብር የፎርትኒት ቆዳዎችን ወደ LEGO አነስተኛ ቆዳዎች መለወጥን እና ሁለቱንም ፍራንችሶች በአንድ ጊዜ ለመለማመድ አዳዲስ መንገዶችን ጨምሮ አስደሳች አዲስ እድገቶችን እንደሚሰጥ ቃል ገብቷል።