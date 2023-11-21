LEGO x Fortnite Crossover ተረጋግጧል፡ አዲስ የፈጠራ ጨዋታ ዘመን

LEGO በTwitter ላይ በጣም ሲጠበቅ የነበረው LEGO x Fortnite መሻገሪያ ክስተት በእርግጥ እየተከሰተ መሆኑን በይፋ አስታውቋል። ዝርዝሮች አሁንም እምብዛም ባይሆኑም ግምቶች እንደሚጠቁሙት ተጫዋቾቹ የእኔን እና የእጅ ጥበብ ችሎታን በማሟላት የሚወዷቸውን የፎርትኒት ገፀ-ባህሪያትን የLEGO ስሪቶችን በሚቆጣጠሩበት ልዩ የጨዋታ ልምድ ውስጥ እራሳቸውን ለመጥለቅ እድሉ ይኖራቸዋል።
ዲሴምበር 7 ላይ እንዲካሄድ የተቀናበረ የLEGO x Fortnite ክስተት በሚቀጥለው ወር ወደ ፎርትኒት ከሚተዋወቁ ሶስት አስደሳች የጨዋታ ሁነታዎች ውስጥ አንዱ ይሆናል። ነገር ግን ያ ብቻ አይደለም—የኤምኔም አድናቂዎች ተወዳጁ ራፐር ዲሴምበር 2 በሚደረገው የቀጥታ ኮንሰርት ዝግጅት በጨዋታው ላይ ልዩ ትርኢት እንደሚያደርግ ሲያውቁ በጣም ይደሰታሉ።
ይህ በቂ ካልሆነ ደጋፊዎቸን ጩህት ለማግኘት በቂ ካልሆነ፣ ዶክተር ማን x Fortnite ትብብር ሊሆን የሚችል ሹክሹክታ እየተሰራጨ ነው። እስካሁን ያልተረጋገጠ ቢሆንም፣ ይህ ትብብር ለመጀመሪያ ጊዜ በኅዳር 60 የተለቀቀው የብሪታኒያ የቴሌቪዥን ተከታታይ 1963ኛ ዓመት በዓል ሊሆን እንደሚችል ይታመናል። ደስታን የበለጠ ለማቀጣጠል፣ ዴቪድ ቴናንት የዶክተርነቱን ሚና በመቃወም በሶስት ክፍሎች ያሉት ተከታታይ ድራማ በኖቬምበር 2023 መጨረሻ ላይ አየር ላይ ይውላል።
የLEGO x Fortnite መሻገር የተወደደውን የLEGO ብራንድ ከፎርትኒት አጨዋወት ጋር በማጣመር አዲስ እና ፈጠራን ወደ ጨዋታው እንደሚያመጣ ቃል ገብቷል። ተጫዋቾች ማለቂያ የሌላቸውን የፈጠራ እድሎችን በመክፈት ሃሳባቸው በዲጂታል ጡቦች ወደ ህይወት የሚመጣበትን ዓለም መጠበቅ ይችላሉ።
ይህን አስደናቂ ጀብዱ ለመጀመር ዝግጁ ኖት? ከታች ባሉት አስተያየቶች ያሳውቁን እና በLEGO x Fortnite ክስተት ላይ ለበለጠ ዝመናዎች ይጠብቁን።
በየጥ:
ጥ፡ የLEGO x Fortnite መሻገሪያ ክስተት ምንድነው?
መ: የLEGO x ፎርትኒት መሻገሪያ ክስተት ታዋቂውን የLEGO ብራንድ እና የፎርትኒት አስማጭ ጨዋታን አንድ ላይ ያመጣል፣ ይህም ተጫዋቾች የሚወዷቸውን የፎርትኒት ገፀ-ባህሪያትን የLEGO ስሪቶችን እንዲቆጣጠሩ እና በማዕድን እና በእደ ጥበብ ስራዎች ላይ እንዲሳተፉ ያስችላቸዋል።
ጥ፡ የLEGO x Fortnite ክስተት መቼ ነው የሚከናወነው?
መ፡ የLEGO x Fortnite ክስተት ዲሴምበር 7 ላይ እንዲሆን መርሐግብር ተይዞለታል።
ጥ: ወደ ፎርትኒት የሚመጡ ሌሎች አስደሳች ክስተቶች አሉ?
መ: አዎ፣ ከLEGO ክስተት በተጨማሪ፣ Eminem በጨዋታው ውስጥ በዲሴምበር 2 የቀጥታ ኮንሰርት ዝግጅትን ያደርጋል። በተጨማሪም ዶክተር Who x Fortnite ትብብር ሊኖር የሚችል ወሬዎች አሉ።