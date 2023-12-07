አዲስ የጨዋታ ልምድ ለመፍጠር የፎርትኒት እና የሌጎ ቡድን

ከ400 ሚሊዮን በላይ ተጫዋቾች ያሉት ታዋቂው የመስመር ላይ ተኳሽ ጨዋታ ፎርትኒት በቅርቡ ከሌጎ ጋር ሙሉ ለሙሉ አዲስ የመዳን ጨዋታ ሁኔታ ለመፍጠር ተባብሯል። ይህ ትብብር የማገጃ-ግንባታ እና የዕደ-ጥበብ ጨዋታ, Minecraft, በማንኛውም ጊዜ በጣም የሚሸጥ ጨዋታ ያለውን ተነሳሽነት ይስባል.
የFortnite ፍልሚያ ሮያል ሁነታ በጣም ተወዳጅ ቢሆንም፣ ጨዋታው በመጀመሪያ ፎርትኒት፡ አለምን አድን የሚባል የእጅ ስራ ሰርቫይቫል ሁነታ ነበረው። ሆኖም፣ የውጊያው ንጉሣዊ ሁነታ አስደናቂ ስኬት ሁሉንም ሌሎች የጨዋታ ሁነታዎችን ሸፍኗል። ከሌጎ ጋር ያለው ትብብር የሌጎ ጡቦችን ፣ መዋቅሮችን እና ገጸ-ባህሪያትን ወደ ጨዋታው ዓለም በማካተት ፎርትኒትን ወደ ሥራው ሥሩ ለመመለስ ያለመ ነው። የፊልም ማስታወቂያው Minecraftን የሚያስታውሱ እንደ አጥር መገንባት፣ አትክልት ማምረት እና በእሳት ዙሪያ መሰብሰብ ያሉ ትዕይንቶችን ያሳያል።
Fortnite እንደ ማርሽሜሎ እና አሪያና ግራንዴ ካሉ የውስጠ-ጨዋታ ኮንሰርቶች በማስተናገድ ከእውነተኛ ታዋቂ ሰዎች ጋር በመተባበር ስለሚታወቅ ይህ ከፍተኛ-መገለጫ ትብብር አያስገርምም። ከሌጎ ጋር ያለው ትብብር ለFortnite መስፋፋትን ይወክላል፣ ከልጆች እስከ ታዳጊዎች እስከ ጎልማሶች ለተለያዩ ተመልካቾች ይማርካል።
የዚህ ትብብር አንዱ ፈተና ለታዳጊ ህጻናት ተስማሚ በሆኑ ጨዋታዎች የሚታወቀውን Legoን ከFortnite ጋር በማዋሃድ PEGI 12 በዩናይትድ ኪንግደም እና በአውሮፓ ህብረት ውስጥ ደረጃ ተሰጥቶታል። ይህንን ለመቅረፍ Epic Games ጨዋታው በሁሉም እድሜ ላሉ ተጫዋቾች ተገቢ መሆኑን ለማረጋገጥ የወላጅ ቁጥጥሮችን እና የመስመር ላይ ደህንነት ባህሪያትን ተግባራዊ አድርጓል። የተለያዩ የይዘት ደረጃዎችን በመስጠት እና ወላጆች ልጆቻቸው ማየት የሚችሉትን እንዲያበጁ በመፍቀድ ፎርትኒት ዓላማው ለዋናው ጨዋታ በጣም ወጣት የነበሩ ወጣት ታዳሚዎችን ለመሳብ ነው።
ፎርትኒት ከዚህ ቀደም ትችት ገጥሞት እንደነበረው ልክ እንደ ልዑል ሃሪ ጨዋታው “ለሱስ ሱስ የተፈጠረ ነው” ሲሉ እንዲህ አይነት ትችት በጨዋታ ኢንዱስትሪ ውስጥ የተለመደ ነው። በመጨረሻ፣ ተጫዋቾች ከፍላጎታቸው ጋር የሚጣጣሙ ጨዋታዎችን መምረጥ ይችላሉ፣ እና ፎርትኒት ከጨዋታ አጨዋወት ባሻገር የተለያዩ ልምዶችን ይሰጣል።
ስለ Lego፣ ከFortnite ጋር ያለው ትብብር ምኞትን እና ያልታወቁ ዕድሎችን ይወክላል። በስራው ውስጥ ለዝማኔዎች እና ለአዳዲስ ሀሳቦች እቅዶች ቢኖሩም የትብብሩ ውጤት እርግጠኛ አይደለም. ሁለቱም ኩባንያዎች ጨዋታው በተጫዋቾች እንዴት እንደሚቀበል በማየታቸው ደስተኞች ናቸው እና ወደፊት በፎርቲኒት መድረክ ላይ ሌሎች የጨዋታ ዓይነቶችን ለመፈለግ ክፍት ናቸው።
በማጠቃለያው በፎርቲኒት እና በሌጎ መካከል ያለው ትብብር ለተጫዋቾች አዲስ እና ልዩ የሆነ የጨዋታ ልምድን ያመጣል። የፎርቲኒትን የዕደ ጥበብ ስራ ከታዋቂው የሌጎ ብራንድ ጋር በማጣመር ጨዋታው አላማው የተለያዩ ተመልካቾችን ለመማረክ እና አዳዲስ ተጫዋቾችን ከፎርኒት አለም ጋር ለማስተዋወቅ ነው።