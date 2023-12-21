ማጠቃለያ፡ ይህ መጣጥፍ የሩማን አላም ልቦለድ የፊልም መላመድን “ከአለም ኋላ ተው” በሚለው የመጽሐፉ ልዩነት ላይ ያተኩራል፣ በተለይም በመጨረሻው ላይ ያተኩራል። ደራሲው አላም የፊልሙ ለውጦች በስሜታዊነት ታማኝ ቢሆኑም መጨረሻው ተመልካቾችን እርግጠኛ እንዳይሆኑ ያደርጋል። ጽሁፉ የፍጻሜውን አስፈላጊነት ከሥነ ጥበብ ኃይል፣ የገጸ ባህሪያቱ እጣ ፈንታ፣ እና በፊልም መላመድ ውስጥ ከጂ ኤች ማብራሪያ በስተጀርባ ስላለው የአስተሳሰብ ሂደት ያብራራል።
የ"አለምን ከኋላ ተው" ፊልም ማላመድ ከምንጩ ቁሳቁስ በተለይም መጨረሻውን በተመለከተ ጥቂት ጉዞዎችን ይወስዳል። የፊልሙ ደራሲ እና ዋና አዘጋጅ የሆኑት ሩማን አላም እንዳሉት እነዚህ ለውጦች ከመጽሐፉ ጋር ስሜታዊ ትስስር አላቸው። ሮዝ የጎረቤት ጋን ፈልጎ የ"ጓደኞቿን" ተከታታይ ፍጻሜ በመመልከት የሚያሳየው የፊልሙ ፍጻሜ እንደ ቀልደኛ እና ሀሳብ ቀስቃሽ ይቆጠራል። አላም ይህ መጨረሻ ቀልድ እንዳልሆነ ያምናል ነገር ግን የኪነጥበብን የማረጋጋት እና የመማረክ ችሎታን ያስታውሳል።
መጽሐፉ ሮዝ ከጎረቤት ቤት ዕቃዎችን በማምጣት በቤተሰቦች መካከል መገናኘትን የሚያመለክት ቢሆንም, ፊልሙ የመጨረሻውን ውጤት አሻሚ ያደርገዋል. የምልክት ሰዓቱ እና የሰዓት ቆጣሪው ማንቂያ ደወል ለሩት እና አማንዳ ጊዜው እያለቀበት ሊሆን እንደሚችል ይጠቁማሉ፣ ነገር ግን አላም ጂኤች፣ ብቁ ገፀ ባህሪ መፍትሄ እንደሚያገኝ ገምቷል። ነገር ግን፣ የአርኪ እጣ ፈንታ እርግጠኛ አይደለም፣ እና አላም እሱ ልክ እንደ ዳይሬክተር ሳም ኢሜል ትክክለኛ መልስ እንደሌለው አምኗል። ይህ ሆን ተብሎ የተደረገ አሻሚነት መጨረሻውን ለትርጉም ክፍት ያደርገዋል እና ተመልካቾችን ስለ ገፀ ባህሪያቱ የወደፊት እጣ ፈንታ እንዲገምቱ ያሳትፋል።
ፊልሙ ከጂ.ኤች. በታሪኩ ውስጥ የተከሰቱትን ክስተቶች በተመለከተ. አላም መጽሐፉን በሚጽፍበት ጊዜ በአእምሮው ውስጥ የተለየ ማብራሪያ ባይኖረውም፣ ፊልሙ ተመልካቾች የጂ.ኤች. የተለያዩ ገፀ-ባህሪያት የተለያዩ ትርጓሜዎች ይኖሯቸዋል፣ በታሪኩ ውስጥ የተደራረበ እና ትኩረት የሚስብ ውይይት በመፍጠር፣ ልክ እንደ የጥበብ ስራ መተንተን።
በማጠቃለያው ፣ በፊልሙ ማላመድ ውስጥ “ዓለምን ከኋላ ተው” ማለቂያው እርግጠኛ አለመሆንን ያጠቃልላል ፣ ይህም የተለያዩ ስሜቶችን እና ሀሳቦችን ለማነሳሳት የጥበብን ኃይል ያሳያል። የፍጻሜው ክፍት ተፈጥሮ ተመልካቾች የታሪኩን ጭብጦች እያሰላሰሉ የገጸ ባህሪያቱን እጣ ፈንታ እንዲተረጉሙ ያስችላቸዋል።