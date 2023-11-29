በዊንዶውስ ኤክስፒ ብሊስ ልጣፍ አነሳሽነት አስቀያሚውን የገና ሹራብ በማስተዋወቅ ላይ

በጠራራ ሰማያዊ ሰማይ ስር ለስላሳ ነጭ ደመናዎች፣ ለምለም አረንጓዴ ኮረብታ ለዊንዶውስ ኤክስፒ ተጠቃሚዎች የናፍቆት ስሜት ይፈጥራል። ጸጥ ያለ የገጠር ገጽታ ያለው የማይክሮሶፍት የቢስ ልጣፍ በሺዎች ለሚቆጠሩ ሰዎች መጽናኛ ሰጥቷል። አሁን፣ ማይክሮሶፍት እንደገና ስሜታዊ ምላሽ እየቀሰቀሰ ነው፣ነገር ግን በተለመደው ባልተለመደ መንገድ - በቻርልስ ኦሪየር በተነሳው ታዋቂ ፎቶግራፍ የተነሳው አስቀያሚ የገና ሹራብ በማስተዋወቅ ላይ ነው።
ምንም እንኳን ሹራብ ባህላዊውን የበዓል ደስታን ባያወጣም, ለርኩሰቱ የማይካድ ውበት አለ. ይህ ሹራብ በፒክሴል በተሞሉ ኮረብታዎች፣ ለስላሳ ደመናዎች እና በሚታወቀው የጀምር ቁልፍ ያጌጠ ይህ ሹራብ ለተወዳጅ የዊንዶውስ ኤክስፒ ታሪክ ልዩ ክብር ነው። የቴክኖሎጂ ናፍቆት አካላትን ከበዓል መንፈስ ጋር በማጣመር ለበዓል ሰሞን ጎልቶ የሚወጣ የልብስ ማስቀመጫ ምርጫ ያደርገዋል።
በኦፊሴላዊው የማይክሮሶፍት መደብር በ64.95 ዩሮ የሚሸጠው ከእያንዳንዱ የተሸጠው ሹራብ ገቢ የተወሰነው ክፍል ለተፈጥሮ ጥበቃ አገልግሎት ይሰጣል። ይህን ለዓይን የሚስብ ሹራብ በመልበስ ጊዜ የማይሽረው የዊንዶስ ኤክስፒ ደስታን ማክበር ብቻ ሳይሆን የተፈጥሮ አካባቢያችንን ለመጠበቅ የበኩላችሁን አስተዋፅኦ ማድረግ ትችላላችሁ።
በየጥ:
ጥ፡ የዊንዶውስ ኤክስፒ ብሊስ-አነሳሽነት አስቀያሚ የገና ሹራብ በመስመር ላይ መግዛት እችላለሁን?
መ: አዎ፣ ሹራብ በኦፊሴላዊው የማይክሮሶፍት መደብር ድረ-ገጽ ላይ ለግዢ ይገኛል።
ጥ: ለሹራብ ምን ዓይነት መጠኖች ይገኛሉ?
መ: የተለያዩ የሰውነት ዓይነቶችን ለማስተናገድ ሹራብ በተለያየ መጠን ይገኛል።
ጥ፡ በምርቱ ካልረኩኝ ተመላሽ ማድረግ እችላለሁ?
መ: የማይክሮሶፍት መደብር የመመለሻ ፖሊሲ በቦታ ላይ አለ። ተመላሽ ገንዘቦችን በተመለከተ የተወሰኑ ዝርዝሮችን ለማግኘት የድር ጣቢያቸውን መመልከት ወይም የደንበኛ አገልግሎታቸውን ማነጋገር የተሻለ ነው።
ጥ፡ ሹራብ ለዊንዶስ ኤክስፒ ተጠቃሚዎች ብቻ ነው?
መ፡ አይ፣ ሹራብ ልዩ የሆነ የማይክሮሶፍት ምስላዊ ታሪክ ባለቤት ለመሆን ለሚፈልግ ማንኛውም ሰው ሊገዛ ይችላል።
ጥ፡ የግዢው ዋጋ ምን ያህል ወደ በጎ አድራጎት ይሄዳል?
መ: ከእያንዳንዱ ከተሸጠው ሹራብ የሚገኘው ገቢ የተወሰነው ክፍል ለተፈጥሮ ጥበቃ አገልግሎት ይሰጣል፣ ምንም እንኳን ትክክለኛው መጠን በማይክሮሶፍት አልተገለጸም።
ምንጮች:
የማይክሮሶፍት መደብር - www.microsoft.com