የቤሉጋ ዓሣ ነባሪዎች ያልተለመደ ፍልሰት፡ በድምጽ መንግሥት ውስጥ መጓዝ

በየዓመቱ በአርክቲክ በረዷማ ውሃ ውስጥ ያልተለመደ የተፈጥሮ ትዕይንት ይከናወናል። በሺህ የሚቆጠሩ የቤሉጋ ዓሣ ነባሪዎች የበጋው ፍልሰት በመባል የሚታወቀውን ረጅም እና አድካሚ ጉዞ ጀመሩ። እነዚህ ግርማ ሞገስ የተላበሱ ፍጥረታት “የባሕር ካናሪዎች” በመባል የሚታወቁት ከሰሜናዊ ሰሜን ካሉት የክረምቱ ግዛቶቻቸው ወደ የበጋ ወራት ወደሚያሳልፉበት የባህር ዳርቻዎች ይጓዛሉ። በሺህዎች የሚቆጠሩ ኪሎ ሜትሮችን የሚሸፍን እና ጥንካሬያቸውን የሚፈትን ጉዞ ነው።
ከሌሎች የባህር ውስጥ አጥቢ እንስሳት በተለየ፣ የቤሉጋ ዌል ይህን አስደናቂ ጉዞ የሚቻል የሚያደርገው ልዩ መላመድ አለው። ሚስጥራዊ መሳሪያቸው የማይታመን የሶናር ችሎታቸው ነው። ከአጎታቸው ልጅ ጋር በሚመሳሰል መልኩ ዶልፊን፣ ቤሉጋስ በውሃ ውስጥ ባለው ግዛት ውስጥ ለመጓዝ እና ለመግባባት ኢኮሎኬሽን ይጠቀማሉ።
የቤሉጋ ዓሣ ነባሪዎች በግንባራቸው ላይ ያለውን ልዩ የሆነ አምፑል መዋቅር ያላቸውን ሐብሐብ በመጠቀም በውሃ ውስጥ የሚጓዙ ተከታታይ ድምፆችን ያስወጣሉ። እነዚህ ድምጾች እንደ የበረዶ ግግር፣ ጀልባዎች እና ዓሳዎች ያሉ ነገሮችን ያወርዳሉ፣ ይህም የአካባቢያቸውን ዝርዝር የሶናር ካርታ ይፈጥራሉ። ይህ "የድምፅ መንግሥት" በጥልቅ ውስጥ እንዲጓዙ ያስችላቸዋል, የተወሰነ የፀሐይ ብርሃን ባለባቸው አካባቢዎችም ጭምር.
በቤሉጋ ዓሣ ነባሪዎች ሕይወት ውስጥ መግባባት ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ፉጨት፣ ጠቅታ፣ ጩኸት እና ጩኸት ጨምሮ ሰፋ ያለ የድምጻዊ ትርኢት አላቸው። በእነዚህ የአኮስቲክ ምልክቶች አማካኝነት ከቤሉጋስ ባልደረቦቻቸው ጋር ይገናኛሉ እና በቡድናቸው ውስጥ ጠንካራ ማህበራዊ ትስስርን ያቆያሉ። ወጣት ቤሉጋስ በህብረተሰባቸው ውስጥ የመግባቢያ አስፈላጊነትን በማጉላት የድምፅ ክህሎቶቻቸውን ለማዳበር እና ለማጥራት አመታትን ይወስዳል።
የበጋው ፍልሰት በጥንቃቄ የተቀናጀ ክስተት ነው። ከዓመት ዓመት እነዚህ የማሰብ ችሎታ ያላቸው ፍጥረታት ወደ መድረሻቸው የሚያደርሳቸውን ድብቅ መንገድ በመከተል ተመሳሳይ የውኃ ውስጥ መስመሮችን ያቋርጣሉ. ይህ አስደናቂ የአሰሳ ስራ በበጋ ወራት በሚያሳልፉበት የባህር ዳርቻ አካባቢዎች እንዲዘዋወሩ ያስችላቸዋል።
የቤሉጋ ዓሣ ነባሪዎች በጸጋ በተዋሃዱ በህብረት ሲዋኙ ያሳዩትን ትርኢት ስንመለከት፣ የባህር ህይወትን አስደናቂ እና ውስብስብነት የሚያስታውስ ነው። የእነርሱ ፍልሰት የእነዚህን ድንቅ ፍጥረታት አስደናቂ የመላመድ ችሎታ እና አስተዋይነት ያሳያል፣ ምክንያቱም በበረዶማ መኖሪያቸው ላይ የሚያጋጥሙትን ፈተናዎች ጥልቅ ስሜትን እና ማህበራዊ ባህሪያቸውን በመጠቀም ድል አድርገውታል።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
ጥ፡ ቤሉጋ ዌል ምንድን ነው?
መልስ፡ ቤሉጋ ዌል የሴቲሴን ቤተሰብ የሆነ የባህር ውስጥ አጥቢ እንስሳ ነው። ተለይተው የሚታወቁት በነጭ ቀለማቸው እና በሜላ ቅርጽ ያለው ግንባር.
ጥ: - የቤሉጋ ዓሣ ነባሪዎች በውሃ ውስጥ እንዴት ይጓዛሉ?
መ፡ የቤሉጋ ዓሣ ነባሪዎች ኢኮሎኬሽንን ይጠቀማሉ፣ ከቁሶች ላይ የሚርመሰመሱ ድምጾችን ያመነጫሉ እና የአካባቢያቸውን ዝርዝር ካርታ ያቀርቡላቸዋል።
ጥ፡ የቤሉጋ ዓሣ ነባሪዎች ለምን ይፈልሳሉ?
መ፡ የቤሉጋ ዓሣ ነባሪዎች በበጋ ወራት ምግብ ፍለጋ እና ከቤሉጋስ አጋሮቻቸው ጋር ለመገናኘት ከየክረምት ግዛቶቻቸው ወደ ባህር ዳርቻዎች ይፈልሳሉ።
ጥ፡ ለቤሉጋ ዓሣ ነባሪዎች የግንኙነት ጠቀሜታ ምንድነው?
መ: ለቤሉጋ ዓሣ ነባሪዎች በተጣመሩ ማህበራዊ ቡድኖች ውስጥ ስለሚኖሩ መግባባት አስፈላጊ ነው። ከእኩዮቻቸው ጋር ለመግባባት እና ጠንካራ ግንኙነቶችን ለመጠበቅ የተለያዩ ድምፆችን ይጠቀማሉ.
ጥ፡ የቤሉጋ ዓሣ ነባሪዎች በበረዶ በተሞላው ውሃ ውስጥ እንዴት ይጓዛሉ?
መ: ቤሉጋ ዓሣ ነባሪዎች በበረዶ በተሞላው ውሃ ውስጥ ለመጓዝ የሶናር ችሎታቸውን ይጠቀማሉ። ወደ እነርሱ የሚመለሱ ድምፆችን በማውጣት፣ ስለ አካባቢያቸው ወሳኝ መረጃ በመስጠት እንደ የበረዶ ግግር ያሉ መሰናክሎችን ለይተው ማወቅ ይችላሉ።
ምንጮች፡ ናሽናል ጂኦግራፊ፣ የዓለም የዱር እንስሳት ፈንድ