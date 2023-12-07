ጥናት የመደበኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ጥቅሞችን ያሳያል

ማጠቃለያ፡- ጥልቅ ጥናት የአካልና የአእምሮ ጤናን ለማሻሻል፣የግንዛቤ ስራን በማሳደግ እና ሥር የሰደዱ በሽታዎችን የመጋለጥ እድልን በመቀነስ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ ስለሚያስገኛቸው በርካታ ጥቅሞች ግንዛቤን ይሰጣል።
መደበኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ለአጠቃላይ ደህንነት ወሳኝ ነው ተብሎ ይነገርለታል፣ ነገር ግን በቅርብ የተደረገ ጥናት ስለሚያስገኛቸው በርካታ ጥቅሞች ተጨማሪ ማስረጃዎችን ይሰጣል። በታዋቂው ዩኒቨርሲቲ በተመራማሪዎች ቡድን የተካሄደው ጥናቱ መደበኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በአካላዊ ጤንነት፣ በአእምሮ ጤንነት፣ በእውቀት ላይ የተመሰረተ ተግባር እና ሥር የሰደዱ በሽታዎችን በመከላከል ላይ ያለውን አወንታዊ ተፅእኖ ያሳያል።
ተመራማሪዎቹ ከ 5,000 በላይ ተሳታፊዎች መረጃን የሰበሰቡት ሲሆን ግኝታቸው በአካል ብቃት እንቅስቃሴ እና በተሻሻለ አካላዊ ጤንነት መካከል ጠንካራ ትስስር መኖሩን አሳይቷል. በሳምንት ቢያንስ ለ150 ደቂቃ መጠነኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ሰዎች እንደ የልብና የደም ሥር (cardiovascular) በሽታ፣ የስኳር በሽታ እና ከመጠን ያለፈ ውፍረት የመሳሰሉ ሥር የሰደዱ በሽታዎች የመጋለጥ እድላቸውን እንደቀነሱ ደርሰውበታል። በተጨማሪም መደበኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የካርዲዮቫስኩላር ብቃትን ለማሻሻል፣ ጡንቻዎችን እና አጥንቶችን ለማጠናከር እና የሳንባ አቅምን ለማሻሻል ተገኝቷል።
የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ከአካላዊ ፋይዳው በተጨማሪ በአእምሮ ጤና ላይ በጎ ተጽእኖ ይኖረዋል ተብሏል። መደበኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ከዲፕሬሽን እና ከጭንቀት ምልክቶች መቀነስ ጋር ተያይዞ እንዲሁም ስሜትን እና አጠቃላይ የስነ-ልቦና ደህንነትን ይጨምራል። ይህ ሊሆን የቻለው በአካል ብቃት እንቅስቃሴ ወቅት ኢንዶርፊን በመውጣቱ ሲሆን ይህም ስሜትን ለማሻሻል እና የጭንቀት ደረጃዎችን ለመቀነስ ነው.
ጥናቱ በመደበኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እና በእውቀት (ኮግኒቲቭ) ተግባር መካከል ያለውን ግንኙነትም አብራርቷል። በአካል ብቃት እንቅስቃሴ ላይ የተሰማሩ ተሳታፊዎች የተሻለ የማስታወስ ችሎታን, ትኩረትን መጨመር እና የችግር አፈታት ክህሎቶችን ማሻሻል አሳይተዋል. ይህ የሚያሳየው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በአንጎል ጤና ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር፣ ከእድሜ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን የግንዛቤ ማሽቆልቆል እና የነርቭ ዲጄኔሬቲቭ መዛባቶችን አደጋ ሊቀንስ ይችላል።
በማጠቃለያው ፣ ይህ አጠቃላይ ጥናት የመደበኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴን ብዙ ጥቅሞችን ተጨማሪ ማስረጃዎችን ይሰጣል ። ከተሻሻለው አካላዊ ጤንነት፣ አእምሮአዊ ደህንነት እና የእውቀት (ኮግኒቲቭ) ተግባር፣ ሥር የሰደዱ በሽታዎችን ለመከላከል፣ መደበኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴን በዕለት ተዕለት ህይወታችን ውስጥ የማካተት አስፈላጊነት አጽንዖት የሚሰጠው አይደለም። ስለዚህ መንቀሳቀስ ይጀምሩ እና ጤናማ እና ደስተኛ ህይወት ሽልማቶችን ያግኙ።