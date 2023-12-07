Messenger እና Facebook በነባሪ ከጫፍ እስከ ጫፍ ምስጠራን ግላዊነትን እና ደህንነትን ያሳድጋሉ።

ለተጠቃሚዎች ግላዊነት እና ደህንነት ቅድሚያ ለመስጠት በተደረገው ትልቅ እርምጃ ሜሴንጀር እና ፌስቡክ ለግል መልእክቶች እና ጥሪዎች ከጫፍ እስከ ጫፍ ምስጠራ መተግበሩን አስታውቀዋል። ይህ አዲስ ባህሪ ውይይቶች ግላዊ ሆነው እንዲቀጥሉ እና የላኪውን መሳሪያ ከለቀቁበት ጊዜ ጀምሮ ተቀባዩ ጋር ሲደርሱ እንደተጠበቁ ያረጋግጣል። ነባሪ ከጫፍ እስከ ጫፍ ምስጠራን ማስተዋወቅ የኩባንያዎቹን ቁርጠኝነት ይበልጥ ደህንነቱ የተጠበቀ እና ደህንነቱ የተጠበቀ የመልእክት ልውውጥን ያንጸባርቃል።
የግል ውይይት እና ጥሪ ከጫፍ እስከ ጫፍ በነባሪነት ኢንክሪፕት ለማድረግ የተደረገው ውሳኔ የዓመታት ጥንቃቄ የተሞላበት ልማት እና ሙከራ ነው። መሐንዲሶች፣ ክሪፕቶግራፈሮች፣ ዲዛይነሮች፣ የፖሊሲ ባለሙያዎች እና የምርት አስተዳዳሪዎች የሜሴንጀር ባህሪያትን ከመሠረቱ እንደገና ለመገንባት በሰፊው ተባብረዋል። በሂደቱ ውስጥ፣ ከተለያዩ ዘርፎች የተውጣጡ ባለሙያዎች፣ አካዳሚዎች፣ ተሟጋች ቡድኖች እና መንግስታት፣ ሊከሰቱ የሚችሉ ስጋቶችን ለመፍታት እና ጠንካራ የግላዊነት ጥበቃዎችን ለመፍጠር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሰጥተዋል።
ከጫፍ እስከ ጫፍ ምስጠራ የሜሴንጀር ቻቶች ደህንነትን በእጅጉ ያሻሽላል፣ ተጠቃሚው መልእክትን ሪፖርት ለማድረግ ካልወሰነው በስተቀር ይዘቱ ሜታን ጨምሮ ለማንም ተደራሽ እንደማይሆን ያረጋግጣል። ይህ የተጨመረው የጥበቃ ሽፋን ተጠቃሚዎች ንግግራቸው ካልተፈቀደለት መዳረሻ እንደተከለለ በራስ መተማመንን ይሰጣል።
ከነባሪ ከጫፍ እስከ ጫፍ ምስጠራን ከመተግበሩ ጎን ለጎን ሜሴንጀር እና ፌስቡክ የመልእክት መላላኪያ ልምድን ለማሻሻል ብዙ አዳዲስ ባህሪያትን እያስተዋወቁ ነው። ተጠቃሚዎች አሁን መልዕክቶችን ከላኩ በኋላ በ15 ደቂቃ ውስጥ የማርትዕ ችሎታ አላቸው፣ ይህም በንግግራቸው ላይ የበለጠ ቁጥጥር ያደርጋል። በተጨማሪም፣ የሚጠፉ መልዕክቶች ከ24 ሰዓታት በኋላ በራስ-ሰር ይጠፋሉ፣ ይህም የተጠቃሚን ግላዊነት የበለጠ ይጠብቃል። አዲስ የተነበበ ደረሰኝ መቆጣጠሪያ ባህሪ ተጠቃሚዎች መልእክት ሲያነቡ ማሳየት ወይም አለማሳየት እንዲመርጡ ያስችላቸዋል፣ ይህም ወዲያውኑ ምላሽ እንዲሰጥ ያለውን ጫና ያቃልላል።
ከዚህም በላይ የፎቶ እና ቪዲዮ መጋራት ማሻሻያዎች ተደርገዋል ይህም የሚዲያ ይዘትን በቀላሉ ማግኘት፣ የምስል ጥራትን ማሻሻል እና ለበለጠ መስተጋብር አዳዲስ አቀማመጦችን እና ቁጥጥሮችን በማስተዋወቅ ላይ። የድምጽ መልእክት መላላኪያ፣ በጣም ፈጣን ከሆኑ የመልእክት መላላኪያ ቅርጸቶች አንዱ የሆነው፣ አሁን የመልሶ ማጫወት ፍጥነቶች 1.5x ወይም 2x፣ ተጠቃሚው ካቆመበት የመቀጠል ችሎታ እና ከቻት ወይም ከመተግበሪያው ሲቀይሩ መልሶ ማጫወትን ይቀጥላል።
ነባሪ ከጫፍ እስከ ጫፍ ምስጠራን መልቀቅ በአለምአቀፍ ደረጃ የተወሰነ ጊዜ የሚወስድ ቢሆንም ከአንድ ቢሊዮን በላይ የሜሴንጀር ተጠቃሚዎች ያሉት ኩባንያዎቹ በተቻለ መጠን ለብዙ ተጠቃሚዎች መገኘቱን ለማረጋገጥ በንቃት እየሰሩ ነው። በሚቀጥሉት ወራት እንደ HD ሚዲያ እና የፋይል መጋራት ማሻሻያዎች ያሉ ተጨማሪ ማሻሻያዎች ይተዋወቃሉ።
ግላዊነትን እና ደህንነትን በማስቀደም ሜሴንጀር እና ፌስቡክ አዲስ የመልእክት መላላኪያ መድረኮችን በማውጣት ተጠቃሚዎችን በበለጠ በራስ መተማመን እና የአእምሮ ሰላም እንዲግባቡ ያስችላቸዋል። እነዚህ ጉልህ ማሻሻያዎች በ2011 ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ በሜሴንጀር ላይ እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ማሻሻያዎችን ይወክላሉ፣ ይህም ቦታውን እንደ ፈጣን፣ አስተማማኝ እና ደህንነቱ የተጠበቀ የመልእክት መላላኪያ አገልግሎትን ያጠናክራል።