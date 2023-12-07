Messenger ነባሪ ከጫፍ እስከ ጫፍ ምስጠራን ይተገብራል እና አዲስ የመልእክት መላላኪያ ባህሪያትን ያስተዋውቃል

የተጠቃሚን ግላዊነት ለማጎልበት ጉልህ እርምጃ ውስጥ፣ Messenger አሁን ለግል መልእክቶች እና ጥሪዎች ነባሪ ከጫፍ እስከ ጫፍ ምስጠራን በማስተዋወቅ ላይ ነው። ይህ አዲስ ባህሪ ከላኪው መሳሪያ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ የተቀባዩ መሳሪያ እስኪደርስ ድረስ የውይይት ይዘት እንደተጠበቀ ይቆያል። በዚህ ምስጠራ፣ የመድረክ አቅራቢው ሜታ እንኳን ተጠቃሚው ሪፖርት ለማድረግ ካልመረጠ በስተቀር መልእክቶቹን መድረስ አይችልም።
የነባሪ ከጫፍ እስከ ጫፍ ምስጠራን መተግበር ለሜሴንጀር የረዥም ጊዜ ግብ ነው፣ እና ውጤታማነቱን ለማረጋገጥ ሰፊ ልማት እና ሙከራን ይጠይቃል። መሐንዲሶች፣ ክሪፕቶግራፈር፣ ዲዛይነሮች፣ የፖሊሲ ባለሙያዎች እና የምርት አስተዳዳሪዎች የመድረክን ባህሪያት ከባዶ ለመገንባት በትጋት ሰርተዋል። ከዚህ የምስጠራ ማሻሻያ ጎን ለጎን ሜሴንጀር ተጨማሪ የግላዊነት፣ የደህንነት እና የቁጥጥር ባህሪያትን አስተዋውቋል። እነዚህ ተጠቃሚዎች ማን መልእክት ሊልኩላቸው እንደሚችል እንዲመርጡ የሚያስችል የመላኪያ መቆጣጠሪያዎችን፣ ለተጨማሪ ደህንነት የመተግበሪያ መቆለፊያ እና እንደ ሪፖርት ማድረግ፣ ማገድ እና የመልዕክት ጥያቄዎች ያሉ ነባር ባህሪያትን ያካትታሉ።
በተጨማሪም ሜሴንጀር የተጠቃሚዎቹን የመልእክት መላላኪያ ተሞክሮ ለማሻሻል በርካታ አዳዲስ ባህሪያትን አሳይቷል። በመጀመሪያ፣ ከላኩ በኋላ በ15 ደቂቃ ውስጥ መልዕክቶችን የማርትዕ ችሎታ ለተጠቃሚዎች በይዘታቸው ላይ የበለጠ ቁጥጥርን ይሰጣል። በተጨማሪም፣ የሚጠፉ መልዕክቶች ከተላኩ በኋላ ለ24 ሰአታት ይቆያሉ፣ ይህም ተጨማሪ የደህንነት እና የአእምሮ ሰላም ይሰጣል። ተጠቃሚዎች መልእክቶቻቸውን ሲያነቡ ሌሎች ማየት ይችሉ እንደሆነ ለመወሰን የሚያስችለውን አዲሱን የተነበበ ደረሰኝ መቆጣጠሪያ ያደንቃሉ፣ ግላዊነትን ይሰጣል እና ወዲያውኑ ምላሽ የመስጠት ጫናን ይቀንሳል።
ሜሴንጀር የፎቶ እና የቪዲዮ መጋራት ልምድን በማሻሻል ላይ ትኩረት እያደረገ ነው። በየቀኑ ከ1.3 ቢሊዮን በላይ ፎቶዎችን እና ቪዲዮዎችን በማጋራት መድረኩ እነዚህን የሚዲያ ቅርጸቶች በቀላሉ ማግኘት፣ የምስል ጥራትን አሻሽሏል እና አስደሳች አቀማመጦችን አስተዋውቋል። ተጠቃሚዎች አሁን በክምችት ውስጥ ላለ ማንኛውም ፎቶ ወይም ቪዲዮ ምላሽ መስጠት ወይም ምላሽ መስጠት ይችላሉ፣ ይህም የበለጠ አሳታፊ እና በይነተገናኝ ንግግሮችን ያረጋግጣል።
የድምጽ መልእክት መላላኪያ ባህሪያት መጨመር ሌላው ጉልህ ማሻሻያ ነው። የድምጽ መልእክቶች በፍጥነት ተወዳጅነት እያገኙ ሲሆን ሜሴንጀር ተጠቃሚዎች የመልሶ ማጫወት ፍጥነትን እንዲያስተካክሉ፣ ካቋረጡበት መልእክቶችን እንዲያዳምጡ እና ከቻት ወይም ከመተግበሪያው ርቀውም ቢሆን ማዳመጥ እንዲቀጥሉ ያስችላቸዋል።
ግልፅነትን ለማረጋገጥ እና ከባለሙያዎች ጋር ለመወያየት፣ሜሴንጀር የመልእክት ታሪክን በአስተማማኝ ማከማቻ የማመስጠር ዘዴዎቹን የሚገልጹ ሁለት ጽሑፎችን አሳትሟል። አለምአቀፍ የነባሪ ከጫፍ እስከ ጫፍ ምስጠራ በመድረኩ ሰፊ የተጠቃሚ መሰረት ምክንያት የተወሰነ ጊዜ የሚወስድ ቢሆንም ሜሴንጀር ተጠቃሚዎች የመልዕክቶቻቸውን ደህንነት እና ተደራሽነት ለማረጋገጥ እንደ ፒን ያለ የመልሶ ማግኛ ዘዴ እንዲያዘጋጁ ይጠይቃቸዋል። መሳሪያዎች.
በእነዚህ ማሻሻያዎች፣ Messenger የበለጠ ፈጣን፣ አስተማማኝ እና ደህንነቱ የተጠበቀ የመልእክት አገልግሎት ለመስጠት፣ ተጠቃሚዎችን የበለጠ የግላዊነት ቁጥጥር እና አስደሳች የግንኙነት ተሞክሮዎችን ለማቅረብ ያለመ ነው።