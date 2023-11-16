የአፕል የቅርብ ጊዜ ካርታዎች ማሻሻያ የቀመር 1 ልምድን በላስ ቬጋስ ያሳድጋል

ላስ ቬጋስ በከፍተኛ ደረጃ ለሚጠበቀው ፎርሙላ 1 የላስ ቬጋስ ግራንድ ፕሪክስ ሲዘጋጅ፣ አፕል በካርታዎች መተግበሪያ ላይ ባደረገው የቅርብ ጊዜ ማሻሻያ እገዛ ጎብኚዎች መሳጭ ልምድ እንዲኖራቸው እያረጋገጠ ነው። ዝማኔው ዝርዝር የትራክ መንገድን ብቻ ሳይሆን የF1 pit ህንፃን ያሳያል፣ ይህም ተጠቃሚዎች የፎርሙላ 1ን አይነቶቹ አይፎኖቻቸው እንዲያስሱ ያስችላቸዋል።
ምንም ተጨማሪ የሶፍትዌር ማውረድ ሳያስፈልግ፣ የአፕል እሮብ ማሻሻያ በቅጽበት አጠቃላይ የሆነ የከተማ ልምድን ይሰጣል፣ ጋራዥ ውስጥ ከF3 ተሽከርካሪዎች ጋር የተሟሉ የ 1D ህንጻዎችን ጨምሮ። ይህ አዲስ መደመር እንደ Bellagio ፏፏቴዎች፣ ሉክሶር ፒራሚድ፣ አሌጂያንት ስታዲየም እና ሉል ያሉ ታዋቂ የላስ ቬጋስ የመሬት ምልክቶችን ቀደም ሲል ያለውን ዝርዝር የከተማ ልምዶችን ይጨምራል።
ካርታዎች ለላስ ቬጋስ የተዘጋጁ መመሪያዎችን በማቅረብ፣ ቱሪስቶችን እና የአካባቢውን ነዋሪዎች ለመብላት፣ ለመገበያየት እና ለመዝናናት ጥሩ ቦታዎችን በማገዝ ከላይ እና አልፎ ይሄዳል። እነዚህ መመሪያዎች ከአፕል ሙዚቃ መመሪያ እስከ የቀጥታ ሙዚቃ ሥፍራዎች ድረስ ከBackstreet Boys የግል ምክሮች ጀምሮ የተለያዩ ጭብጦችን ያካትታሉ። ሌሎች ታዋቂ አስጎብኚዎች እንደ ፔን ጂሌት እና ሼፍ Sheridan Su ያሉ ታዋቂ የአካባቢው ነዋሪዎች ጥቆማዎችን በማሳየት የኢፌቱሽን ምርጥ ምግብ ቤቶች ዝርዝር እና የዎል ስትሪት ጆርናል የውስጥ አዋቂ መመሪያዎችን ያካትታሉ።
በተጨማሪም የካርታዎች ማሻሻያ በላስ ቬጋስ ስትሪፕ እና አካባቢው በግራንድ ፕሪክስ ወቅት የመንገዶች መዘጋት ትኩረትን ያመጣል። ይህ ባህሪ ለሁለቱም ነዋሪዎች እና ቱሪስቶች የአሰሳ ልምድን ለማሳደግ ያለመ ሲሆን ይህም በዝግጅቱ ወቅት የከተማዋን የትራፊክ ዘይቤዎች በቀላሉ መንቀሳቀስ ይችላሉ።
በአፕል ካርታዎች የቅርብ ጊዜ ዝመና፣ የፎርሙላ 1 አድናቂዎች እና የላስ ቬጋስ ጎብኝዎች አሁን ከመቼውም ጊዜ በበለጠ የሞተርስፖርቶችን አለም ማሰስ ይችላሉ፣ ሁሉንም በጣታቸው ላይ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
የካርታዎች ማሻሻያ ለአፕል ምን ያቀርባል?
የአፕል የካርታዎች ማሻሻያ ለተጠቃሚዎች የቀመር 1 የላስ ቬጋስ ግራንድ ፕሪክስ ዝርዝር የትራክ መንገድ እና እንዲሁም የF3 ፒት ህንፃ አስማጭ 1D አተረጓጎሞችን ይሰጣል።
ዝመናውን ለመድረስ ማንኛውንም ተጨማሪ ሶፍትዌር ማውረድ አለብኝ?
አይ፣ ዝማኔው ከተለቀቀ በኋላ ወዲያውኑ የሚገኝ ሲሆን ምንም ሶፍትዌር ማውረድ አያስፈልገውም።
በተዘመነው የካርታዎች መተግበሪያ ውስጥ ምን ሌሎች የከተማ ልምዶች ቀርበዋል?
ከፎርሙላ 1 ማሻሻያዎች በተጨማሪ የካርታዎች መተግበሪያ የቤላጂዮ ፏፏቴዎችን፣ ሉክሶር ፒራሚድን፣ አሌጂያንት ስታዲየም እና ሉል ጨምሮ ታዋቂ የላስ ቬጋስ ምልክቶችን ዝርዝር የከተማ ተሞክሮዎችን ያቀርባል።
በላስ ቬጋስ ግራንድ ፕሪክስ ጊዜ አሰሳን ለመርዳት ተጨማሪ ባህሪያት አሉ?
አዎ፣ ማሻሻያው በላስ ቬጋስ ስትሪፕ እና አካባቢው ላይ የመንገድ መዘጋትን ያጎላል፣ ይህም የአካባቢው ነዋሪዎች እና ቱሪስቶች በግራንድ ፕሪክስ ወቅት የከተማዋን የትራፊክ ንድፎችን እንዲጎበኙ ያግዛል።