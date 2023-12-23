ላከሮች የመጀመርያው የ NBA የውስጥ ውድድር ርዕስን በዋና ድል ያዙ

የሎስ አንጀለስ ላከሮች በ NBA In-Season ውድድር ላይ ኢንዲያና ፓሰርስን 123-109 በማሸነፍ የቡድን ስራ እና የበላይነታቸውን በከፍተኛ ደረጃ በማሸነፍ አሸናፊ ሆነዋል። አስደናቂ 41 ነጥብ ያስመዘገበው እና 20 የጎል ሙከራዎችን በያዘው አንቶኒ ዴቪስ ድንቅ ብቃት ቢያሳይም ቡድኑን የመራው እና የውድድር አመቱ MVP ተብሎ የተሰየመው ሌብሮን ጀምስ ነው።
አሸናፊነታቸውን በሚያሳውቅ የመጨረሻ ጩኸት፣ ጄምስ ደስታውን መቆጣጠር አቃተው፣ ወደ መቆለፊያ ክፍል ሲሄድ፣ “ጨርሰናል፣ ልጄ!” እያለ ጮኸ። የላከርስ ቡድን በሙሉ የኤንቢኤ ካፕ ዋንጫን ከጨበጡ በኋላ በደስታ ተሞልተው ነበር ይህም በውድድር ዘመኑ ያሳዩት ትጋት እና ትጋት ማሳያ ነው።
ጀምስ በታሪካዊው ድል ላይ በማሰላሰል የተሰማውን ደስታ ገልጿል፣ “ታሪክ ሰራን። በማንኛውም ጊዜ በትክክለኛው የታሪክ ጎን ላይ ሲሆኑ ይወስዱታል… የመጀመሪያው የውድድር ዘመን ውድድር የሎስ አንጀለስ ላከር ነው። ያ በጭራሽ አይጨምርም። መቼም” እነዚህ ቃላቶች በቅርጫት ኳስ ታሪክ ውስጥ ያላቸውን ቦታ በማጠናከር የስኬታቸውን አስፈላጊነት ያጠቃልላል።
ከፓሰርስ ጋር ባደረጉት ግጥሚያ ወቅት ላከሮች በሁለቱም የፍርድ ቤት ጫፎች ላይ ብቃታቸውን አሳይተዋል። በፔሪሜትር መተኮሻቸው ቢታገልም 86 ነጥብ በመሰብሰብ ቀለሙን በመቆጣጠር ማካካሻ ወስደዋል። በዚህ ስልት ውስጥ ዴቪስ ትልቅ ሚና ተጫውቷል, መጠኑን እና አትሌቲክሱን በመጠቀም የፓሰርስ መከላከያን አሸንፏል.
ላከሮችም የውድድሩ ድንቅ ኮከብ የሆነውን ቲሬስ ሃሊበርተንን በተከታታይ በመጫን የመከላከል አቅማቸውን አሳይተዋል። ሃሊበርተን 20 ነጥቦችን እና 11 አሲስቶችን ማበርከት ቢችልም፣ ከዚህ ቀደም ያደረጋቸውን የውድድር ስራዎች ከላከሮች የማያቋርጥ መከላከያ ጋር መድገም አልቻለም።
ላከሮች የ500,000 ዶላር ሽልማትን ማግኘታቸው ብቻ ሳይሆን ለጨዋታ ምኞታቸውም ጠቃሚ ንድፍ አግኝተዋል። ይህ ድል ለሊጉ እንደ መግለጫ ሆኖ የሚያገለግል ሲሆን ይህም ሌከሮች የሻምፒዮንሺፕ ክብርን ለመጎናጸፍ አስፈላጊ የሆኑትን ክህሎቶች እና ስትራቴጂዎች ያሟሉ መሆናቸውን ያመለክታል.
የላከሮች መልካም ድላቸውን ሲጎናፀፉ፣ የቅርጫት ኳስ አድናቂዎች ከዚህ አስፈሪ ቡድን የበለጠ ያልተለመደ የክህሎት እና የቁርጠኝነት ማሳያዎችን በመጠባበቅ የወደፊት ትርኢታቸውን በጉጉት ይጠባበቃሉ።