ሀይቅ፡ የወቅቱ ሰላምታ – በበዓል ሰሞን ፕሮቪደንስ ኦክስን ያስሱ

ሐይቅ፡ የወቅቱ ሰላምታ ተጫዋቾች ወደ ማራኪዋ የፕሮቪደንስ ኦክስ ከተማ ናፍቆት ጉዞ እንዲጀምሩ ይቀበላል። አሁን እንደ Steam፣ PlayStation 4፣ PlayStation 5፣ Xbox One እና Xbox Series X/S ባሉ ታዋቂ የመጫወቻ መድረኮች ላይ የሚገኘው ይህ ቅድመ-ልኬት DLC ተጫዋቾችን በ1985 የበአል ሰሞን ከበዓላ አየር ውስጥ ያስገባቸዋል።
በዚህ በታዋቂው የፖስታ አገልግሎት አቅራቢ የማስመሰል ጨዋታ ሐይቅ መስፋፋት ላይ ተጨዋቾች የቶማስ ዌይስ ሚና የሚጫወቱት ጥሩ የፖስታ አገልግሎት አቅራቢ እና የጨዋታው ዋና ገፀ ባህሪ አባት ሜሬዲት ዌይስ ናቸው። ከሜርዲት እይታ በመነሳት የወቅት ሰላምታዎች በረጅም ጊዜ ነዋሪ አይኖች የዊስ ቤተሰብን ተለዋዋጭነት የቅርብ እይታን ያቀርባል።
ተጫዋቾች በበረዶ በተሸፈነው ፕሮቪደንስ ኦክስ ውስጥ ሲዘዋወሩ፣ ከዋናው ታሪክ ውስጥ ወደ ተወዳጁ ገፀ ባህሪያቶች ህይወት በጥልቀት የመመርመር እድል ይኖራቸዋል። በተጨማሪም፣ የወቅቱ ሰላምታ አምስት አዳዲስ አስደናቂ ገፀ-ባህሪያትን ያስተዋውቃል፣ እያንዳንዳቸው የራሳቸው ልዩ የሆነ የታሪክ መስመር ያላቸው ለመዳሰስ ይጠባበቃሉ።
ይህ DLC ልብ የሚነካ እና መሳጭ የበዓል ተሞክሮን ብቻ ሳይሆን ቀደም ሲል በሐይቅ ውስጥ ተጠቁመው ስለነበሩ አንዳንድ የሚቆዩ ምስጢሮች እና ያልተመለሱ ጥያቄዎች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ተጫዋቾች በዚህ ልዩ የዓመት ጊዜ ውስጥ የተደበቀውን የፕሮቪደንስ ኦክስን ጥልቀት ሲገልጹ፣ ስለ ማህበረሰቡ እና ስለ ሀብታም ታሪኩ የበለጠ ግንዛቤ ያገኛሉ።
በሐይቅ ውስጥ የማይረሳ ዲሴምበርን ለመለማመድ ይዘጋጁ፡ የወቅቱ ሰላምታ። በበዓል አስማት፣ ልብ የሚነኩ ታሪኮች እና በሚማርክ አጨዋወት በተሞላ አለም ውስጥ እራስህን አስገባ። ቶማስ ዌይስን ከመቼውም ጊዜ በበለጠ በበረዶ የተሸፈነውን ፕሮቪደንስ ኦክስን በማሰስ ይቀላቀሉ እና ከስሩ ስር ያሉትን ሚስጥሮች ያግኙ።
በየጥ:
ጥ፡ ሀይቅ፡ የወቅቱ ሰላምታ በሁሉም የጨዋታ መድረኮች ላይ ይገኛል?
መ: አዎ፣ ሀይቅ፡ የወቅቱ ሰላምታ በእንፋሎት፣ ፕሌይ ስቴሽን 4፣ PlayStation 5፣ Xbox One እና Xbox Series X/S ላይ ይገኛል።
ጥ፡ ተጫዋቾች በዚህ DLC ውስጥ አዲስ ቁምፊዎችን እንደሚያጋጥሟቸው መጠበቅ ይችላሉ?
መ: በፍፁም! የወቅቱ ሰላምታ አምስት አዳዲስ ገፀ-ባህሪያትን ከራሳቸው ማራኪ የታሪክ መስመሮች ጋር ያስተዋውቃል።
ጥ፡ የወቅቱ ሰላምታ ከዋናው ጨዋታ ያልተመለሱ ጥያቄዎች ግንዛቤን ይሰጣል?
መ፡ አዎ፣ ዲኤልሲ የበለጠ ዳራ ለማቅረብ እና በሐይቅ ውስጥ ፍንጭ የሰጡ ምስጢሮችን ለማሰስ ያለመ ነው።
ጥ፡- ተጫዋቾች በወቅቱ ሰላምታ ለመደሰት ሐይቅን መጫወት አለባቸው?
መ: ዋናውን ጨዋታ መለማመዱ አጠቃላይ ልምዱን ያሳድጋል፣ የወቅቱ ሰላምታ እንደ ገለልተኛ ማስፋፊያ ሊደሰት ይችላል።