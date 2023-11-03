የ2000ዎቹ ትንሳኤ ቴክን ከጄኔራል ዜድ መካከል ማሰስ

እ.ኤ.አ. በ1980ዎቹ እና 1990ዎቹ ያደገው ትውልድ፣ በተለምዶ ትውልድ ዋይ ተብሎ የሚጠራው፣ በቴክኖሎጂያዊ አባዜዎች ፍትሃዊ ድርሻ ነበረው። ነገር ግን፣ በ2000ዎቹ መጀመሪያ ላይ ወደ ነበረው ቴክኖሎጂ እየሳቡት ባለው ትውልድ ዜድ አዲስ ዑደት አሁን ይጀምራል። ይህ አዝማሚያ በንግድ ድርጅቶች ትኩረት አልሰጠም.
በጥቅምት ወር አጋማሽ ላይ፣ ሚሊኒየሞችን በመማረክ የሚታወቀው ታዋቂው የልብስ መደብር Urban Outfitters፣ የታደሱ ኦሪጅናል አይፖዶች ስብስብ ለቋል። እነዚህ የዘመኑ የአፕል ሙዚቃ ማጫወቻዎች፣ በአዲስ ባትሪ የተሞሉ እና የተከማቸ ማከማቻ፣ በመስመር ላይ የሚሸጡት ከ200 እስከ 350 ዶላር በሚደርስ ዋጋ እንደ መሳሪያው ትውልድ ነው። ምንም እንኳን ከፍተኛ ዋጋ ቢኖረውም የኢንተርኔት ተጠቃሚዎች አክሲዮኖችን በፍጥነት አሟጠውታል፣ ምንም እንኳን ትክክለኛው መጠን እና የቆይታ ጊዜ ሳይገለጽ ቢቆይም።
ሌላው የዚህ ዳግም መነቃቃት ምሳሌ ለኤሌክትሮኒካዊ መሳሪያዎች ግልጽ የሆኑ ጉዳዮችን መመለስ ነው፣ በልዩ ድረ-ገጽ ዘ ቬርጅ እንደተገለጸው። እ.ኤ.አ. በ 2000 ዎቹ መጀመሪያ ላይ ታዋቂ የሆኑት እነዚህ የፕላስቲክ መከላከያ ሳጥኖች የመግብሮችን ውስጣዊ አሠራር ለቴክኖሎጂ አድናቂዎች አሳይተዋል።
ይህ የመኸር ቴክኖሎጂ አዝማሚያ በማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች ብቻ ሳይሆን በትልቁ የባህል እንቅስቃሴም የተቀጣጠለ ነው ሲሉ የግብይት ኤክስፐርት አርናድ ግራናታ ተናግረዋል። በትክ ቶክ እና ኢንስታግራም ፣ በወጣቱ ትውልድ የተወደዱ ፣ ከፍተኛ ተወዳጅነትን ያተረፈ ቅርጸት ያላቸውን ሙሉ ፊልሞች ንክሻዎችን ያቀርባሉ። ፓራሜንት ፒክቸርስ እ.ኤ.አ. በ 2004 የተካሄደውን “አማካኝ ልጃገረዶች” የተባለውን የታዳጊ ወጣቶች ፊልም በ23 ጊዜ በማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች በመልቀቅ ተቀላቀሉ። ይህ እንደ ካዲ ሄሮን (በሊንሳይ ሎሃን የተጫወተው) የፊልሙ ገፀ-ባህሪያትን የሚያሳዩ ትውስታዎች እንደገና እንዲያንሰራሩ አድርጓል።
የእነዚህ የ2000ዎቹ መግብሮች የጄኔሬሽን ዜድ መማረክ በተወለዱበት ጊዜ የነበረውን ነገር ግን ሙሉ በሙሉ ያልተለማመዱትን የቴክኖሎጂ ቅዠት እንደማግኘት መረዳት ይቻላል። ጎልማሳነት ከሚያመጣቸው ጭንቀቶች እና ጥርጣሬዎች በፊት ካለው ጊዜ ጋር ለመገናኘት ፍላጎት ነው። አርኖድ ግራናታ ይህ ቀለል ያሉ ወይም ፀረ-ቴክኖሎጅ መሳሪያዎችን እንደ አካላዊ ኪቦርድ ያላቸው ስልኮች እንደገና መነቃቃትን የመሳሰሉ ናፍቆቶች በሥነ-ምህዳር ጭንቀት እና በጭንቀት ዓለም ውስጥ ለተወለደው ትውልድ የመጽናኛ እና የማረጋጋት ምንጭ እንደሆነ ይጠቁማል።
በአጠቃላይ፣ ይህ ወደ 2000ዎቹ ቴክኖሎጂ መመለሻ ለትውልድ ዜድ ያለፈውን ናፍቆት ግን አዲስ የሆነ ፍለጋን ይወክላል፣ ማህበራዊ ሚዲያዎችን ከመጀመሪያዎቹ ዓመታት ጀምሮ ባህላዊ ቅርሶችን እንደገና ለማግኘት እና እንደገና ለመተርጎም እየተጠቀሙ ነው። በፍጥነት እየገሰገሰ ባለው የቴክኖሎጂ ገጽታ ውስጥ እንኳን ካለፈው ጋር እንደገና መገናኘት ዋጋ እንዳለው ለማስታወስ ያገለግላል።
በየጥ
ጥ፡ ለምንድነው Generation Z በ2000ዎቹ ቴክኖሎጂ ላይ ፍላጎት ያለው?
መ: ትውልድ ፐ በ2000ዎቹ መጀመሪያ ላይ ወደ ነበረው ቴክኖሎጂ ከጭንቀታቸው እና ስለወደፊቱ እርግጠኛ ካልሆኑት ጊዜ ጋር ለመገናኘት መንገድ ይሳባል። የመጽናናትና የናፍቆት ስሜት ይሰጣል።
ጥ፡ ማህበራዊ ሚዲያ ለ 2000 ዎቹ ቴክኖሎጅ ማደስ አስተዋፅኦ የሚያደርገው እንዴት ነው?
መ: እንደ ቲክቶክ እና ኢንስታግራም ያሉ መድረኮች ትውልድ ዜድ ከ2000ዎቹ መጀመሪያ ጀምሮ የባህል ቅርሶችን የፊልም ክሊፖችን፣ ትውስታዎችን እና ሌሎች ተዛማጅ ይዘቶችን በማጋራት እንደገና እንዲያገኝ እና እንዲተረጉም ያስችለዋል።
ጥ፡ የንግድ ድርጅቶች በዚህ አዝማሚያ ውስጥ ምን ሚና ይጫወታሉ?
መ፡ ንግዶች የ2000ዎቹ የቴክኖሎጂ ፍላጎት በ Generation Z መካከል ያለውን ፍላጎት ተገንዝበው የተሻሻሉ መሳሪያዎችን በማደስ እና በመሸጥ በናፍቆት የሚመራውን ገበያ በመምታት አቢይ አድርገውታል።
ጥ፡ ለኤሌክትሮኒካዊ መሳሪያዎች ግልጽነት ያላቸው ጉዳዮች ለምን ተመልሰው ይመጣሉ?
መ: ግልጽ የሆኑ ጉዳዮች በ2000ዎቹ መጀመሪያ ላይ የቴክኖሎጂ አድናቂዎች የመግብሮቻቸውን ውስጣዊ አሠራር እንዲያሳዩ ስለፈቀዱ ታዋቂ ነበሩ። የእነዚህ ጉዳዮች ዳግም መነቃቃት ከዛ ናፍቆት ውበት ጋር እንደገና ለመገናኘት ያለውን ፍላጎት ያንፀባርቃል።
(የመጀመሪያው መጣጥፍ ምንጭ፡ [ሬዲዮ-ካናዳ](https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1988046/generation-z-retour-technologies-annees-2000))