አፕል የSiri ልምድን በተሻሻለ ማይክሮፎን በ iPhone 16 ላይ ሊያስተካክለው ነው።

አፕል በመጪው አይፎን 16 በማይክሮፎን ላይ ጉልህ የሆነ ማሻሻያ በማድረግ የድምጽ ረዳቱን ሲሪ ላይ አዲስ ማሻሻያ ለማድረግ ተዘጋጅቷል።ይህ እርምጃ የሃርድዌር እና የሶፍትዌር ባህሪያቱን በማጠናከር በ AI የሚሰራውን የሲሪ ተሞክሮ ለማሳደግ ያለመ ነው ሲል ታዋቂው ገልጿል። የአፕል ተንታኝ ሚንግ-ቺ ኩኦ።
ኩኦ በ AI የመነጨ ይዘትን ለማስተዋወቅ የሲሪ ማይክሮፎን በማሳደግ የድምጽ ግብአት ሂደትን ማሻሻል ወሳኝ መሆኑን ያረጋግጣል። በ iPhone 16 ውስጥ ያለው አዲሱ ማይክሮፎን የተሻለ የምልክት-ወደ-ጫጫታ ጥምርታ ይኖረዋል, ይህም የሲሪ ልምድን በእጅጉ ያሳድጋል. በተጨማሪም ፣ የተሻሻለ የውሃ መቋቋም ፣ ዘላቂነት እና ረጅም ዕድሜን ያረጋግጣል።
ይህ የማይክሮፎን ማሻሻያ ከቀደምት ሪፖርቶች ጋር ይስማማል አፕል የተሻሻሉ Siri ባህሪያትን ለአይፎን 16 የመሸጫ ቁልፍ ነጥብ ለማጉላት አቅዷል። ትልቅ ቋንቋ ያላቸው ሞዴሎች (ኤል.ኤም.ኤም) ከ Siri ጋር መቀላቀል እና የአፕል የጄኔሬቲቭ AI ምኞቶች በተሻሻለው ድምጽ ላይ ይመካሉ። በተሻሻለው ማይክሮፎን የቀረበ የግብዓት ሂደት።
ከዚህም በላይ የኩኦ ሪፖርት በኤል ኤም ኤስ የተጎላበተውን አዲስ የSiri ባህሪያትን በ iOS 18 መጠበቁን የሚደግፍ ብቻ ሳይሆን ተጨማሪ በመሳሪያ ላይ AI ባህሪያት ለአይፎን 16 ሞዴሎች ብቻ ሊሆኑ ይችላሉ የሚሉ ወሬዎችን ያጠናክራል።
የኩኦ የቅርብ ጊዜ ጥናት እንዳመለከተው AAC እና Goertek በ iPhone 16 ውስጥ ላለው ማይክሮፎን የተመረጡ አቅራቢዎች ናቸው። ኩኦ ለእያንዳንዱ አይፎን 16 አማካኝ የማይክሮፎን የመሸጫ ዋጋ ከቀዳሚው የአይፎን 100 ሞዴል ጋር ሲነፃፀር ቢያንስ ከ150-15 በመቶ እንደሚጨምር ተንብዮአል፣ ይህም ለኤኤሲ እና ለጎርቴክ ከፍተኛ ገቢ እና የገቢ ዕድገት አስከትሏል።
በዚህ የማይክሮፎን ማሻሻያ፣ አፕል የሲሪ ልምድን ለመቀየር እና የ AI ቴክኖሎጂን ለማራመድ ያለውን ቁርጠኝነት ለማጠናከር ወሳኝ እርምጃ እየወሰደ ነው። አይፎን 16 የሲሪ ሃይለኛ አቅምን እንደሚያሳይ እና በ AI ለተፈጠሩ ይዘቶች አዳዲስ በሮች እንደሚከፍት ይጠበቃል፣ ይህም ተጠቃሚዎች ከመሳሪያዎቻቸው ጋር የበለጠ የሚታወቅ እና እንከን የለሽ መስተጋብር እንዲፈጥሩ ያደርጋል።