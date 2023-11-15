አዲስ መጣጥፍ፡ የጨዋታ ሽልማቶች እጩዎች ውስብስብነት፡ የማይታዩ እንቁዎችን ይፋ ማድረግ

በጂኦፍ ኪግሌይ የሚስተናገደው የጨዋታ ሽልማቶች ለዘንድሮው ዝግጅት እጩዎችን በቅርቡ አሳውቋል፣ የ2023 ምርጥ ጨዋታዎችን ትኩረት ሰጥቷል። ዝርዝሩ እንደ ባልዱር በር 3፣ የዜልዳ አፈ ታሪክ፡ የመንግስቱ እንባ እና የነዋሪ ክፋት ያሉ በሰፊው የሚታወቁ ርዕሶችን ያካትታል። 4 ድጋሚ አድርግ. ነገር ግን፣ ብዙ ጉጉ የሆኑ ተጫዋቾች እና የኢንዱስትሪ አድናቂዎች ስለታለፉ ጨዋታዎች እና በምርጫው ሂደት ውስጥ ስላሉት ውስብስብ ችግሮች ስጋታቸውን ገልጸዋል።
የጨዋታ ሽልማቶች እጩዎች በመላው ዓለም ከ120 የሚዲያ ማሰራጫዎች በተሰጡ ድምፆች ይወሰናል። ይህ አካሄድ አጠቃላይ እይታን ለማቅረብ ያለመ ቢሆንም፣ የተወሰኑ ጨዋታዎችን በራዳር ስር እንዲበሩ መደረጉ የማይቀር ነው። ማንም ሰው በአንድ አመት ውስጥ የተለቀቀውን እያንዳንዱን ጨዋታ ለመጫወት እና ለመገምገም በተግባር የማይቻል መሆኑን ማስታወስ አስፈላጊ ነው. የጊዜ ገደቦች በጣም የወሰኑ ተጫዋቾች እንኳን ኢንዱስትሪው የሚያቀርበውን ማንኛውንም ነገር እንዳያጋጥማቸው ይከለክላል።
ከዚህም በላይ ምድቦቹ እራሳቸው ግራ መጋባት ሊሆኑ ይችላሉ. እንደ ዴቭ ዘ ዳይቨር ያሉ የቢሊየን ዶላር ኩባንያ ምርት በምርጥ ኢንዲ ጨዋታ ምድብ ውስጥ መካተቱ ቅንድብን ከፍ ያደርጋል። እንደ Best Debut Indie Game እና Games for Impact ያሉ ምድቦች መኖራቸው በዋና ዋና የኢንዱስትሪ ተዋናዮች ከተሰናበቱት ግዙፍ ብሎክበስተር ጋር ለመወዳደር የሚታገሉ ልዩ ትናንሽ ጨዋታዎች መኖራቸውን ያረጋግጣል።
በዘውጎች መካከል ያሉት መስመሮችም ይደበዝዛሉ፣መፈረጅ ፈታኝ ተግባር ያደርገዋል። እንደ Final Fantasy XVI ያሉ ጨዋታዎች ከተግባር እና ከ RPG አካላት ጋር፣ የት መሆን እንዳለበት ጥያቄዎችን ያስነሳሉ። በሌላ በኩል Octopath Traveler II ሙሉ በሙሉ የተዘነጋ ይመስላል። በተጨማሪም፣ እንደ ሜች እና የተዛባ ተረት አተያይ ባሉ ብዙም ያልተዳሰሱ ጭብጦች ውስጥ የሚገቡ እንደ Armored Core VI ያሉ ጨዋታዎች አንዳንድ ጊዜ የሚገባቸውን እውቅና አያገኙም።
ያለምንም ጥርጥር፣ ብዙ ተጫዋቾች እውቅና ሊሰጣቸው የሚገቡ ፍትሃዊ ባልሆኑ የተበላሹ ጨዋታዎች የራሳቸው ዝርዝር አላቸው። ከዚህ በታች ባሉት አስተያየቶች ውስጥ አንባቢዎች አስተያየታቸውን እንዲያካፍሉ እናበረታታለን እና በጣም አሳማኝ ጉዳዮችን እናቀርባለን። የጨዋታ ሽልማቶች እጩዎች የበረዶ ግግር ጫፍ ብቻ ናቸው፣ እና ለማግኘት የሚጠባበቁ እጅግ በጣም ብዙ የጨዋታ ተሞክሮዎች አሉ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
የጨዋታ ሽልማቶች ዓላማ ምንድን ነው?
የጨዋታ ሽልማቶች በቪዲዮ ጨዋታ ኢንዱስትሪ ውስጥ የላቀ ስኬቶችን የሚያውቅ ዓመታዊ ዝግጅት ነው። ምርጥ ጨዋታዎችን ያከብራል እና ከኋላቸው ያሉትን ገንቢዎች፣ አርቲስቶች፣ ሙዚቀኞች እና ሌሎች የፈጠራ ችሎታዎችን ያከብራል።
የጨዋታ ሽልማቶች እጩዎች እንዴት ይወሰናሉ?
እጩዎቹ የሚወሰኑት በአለም አቀፍ ደረጃ 120 የሚዲያ አውታሮች ባቀፈው ድምጽ ነው። እያንዳንዱ መውጫ ምርጫቸውን ያቀርባል፣ እና እጩዎቹ የተቆጠሩት በእነዚህ ድምጾች ነው።
በእጩዎች ውስጥ አንዳንድ ጨዋታዎች ለምን ችላ ተብለዋል?
በየዓመቱ በሚለቀቁት በርካታ ጨዋታዎች ምክንያት መራጮች እያንዳንዱን ጨዋታ ለመጫወት እና ለመገምገም ፈታኝ ነው። የጊዜ ገደቦች እና የግል ምርጫዎች አንዳንድ ጨዋታዎችን ችላ መባሉ የማይቀር ነው።
ለጨዋታ ሽልማቶች ጨዋታዎችን በመመደብ ላይ አንዳንድ ፈተናዎች ምንድን ናቸው?
ጨዋታዎች ብዙውን ጊዜ በዘውጎች መካከል ያለውን መስመሮች ስለሚያደበዝዙ መከፋፈል አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። የተወሰኑ ጨዋታዎች ከበርካታ ምድቦች ጋር የሚጣጣሙ ንጥረ ነገሮች ሊኖራቸው ይችላል፣ ይህም በአንድ ምድብ ውስጥ ማስቀመጥ ፈታኝ ያደርገዋል።
ተጫዋቾች ስለ እጩዎቹ እንዴት ያላቸውን አስተያየት መስጠት ይችላሉ?
ተጫዋቾች ሃሳባቸውን በማጋራት በተወዳዳሪዎቹ ጽሁፎች ወይም የመድረክ ውይይቶች ላይ አስተያየት በመስጠት በዕጩዎቹ ላይ ፍትሃዊ ባልሆነ መልኩ ውድቅ ተደርጎባቸዋል ብለው ላመኑባቸው ጨዋታዎች ጉዳይ ማቅረብ ይችላሉ።