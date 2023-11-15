ለጥቁር አርብ ምርጥ የስልክ ቅናሾች በጊዜው

በአዲሱ የስልክ እቅድ ላይ በጣም ጥሩ ነገር ይፈልጋሉ? የቴሉስ ንኡስ ብራንድ ከኩዶ አይበል። ከጥቁር ዓርብ ጥጉ ጋር፣ ኩዶ ሊያመልጥዎ የማይፈልጓቸውን አንዳንድ አስገራሚ ቅናሾችን እያቀረበ ነው።
ከኩዶ ጎልቶ ከሚታዩ ስምምነቶች ውስጥ አንዱ ግዙፍ 40GB ዳታ በ40 ዶላር ብቻ የሚያቀርበው እቅድ ነው። ተጨማሪ መረጃ ከፈለጉ 50GB በ$55 ብቻ የሚሰጥዎ እቅድ አላቸው። እና እርስዎ እውነተኛ የዳታ ረሃብ ተጠቃሚ ከሆኑ፣ የ$65 እቅዳቸው እጅግ በጣም ጥሩ 60ጂቢ ያገኛሉ። ግን ያ ብቻ አይደለም - እነዚህ እቅዶች ከሦስት ወር ነፃ የአማዞን ፕራይም ጋር አብረው ይመጣሉ።
ለጋስ ከሆኑ የውሂብ ድጎማዎች በተጨማሪ የኩዶ እቅዶች አንዳንድ አስደናቂ ጥቅሞችን ይዘው ይመጣሉ። በእያንዳንዱ እቅድ፣ ያልተገደበ የካናዳ-ሰፊ ደቂቃዎች እና የጽሁፍ እና የምስል መላላክ ይደሰቱሃል። እንዲሁም ፕሪሚየም የድምጽ መልዕክት፣ ያልተገደበ አለምአቀፍ ኤስኤምኤስ (ከካናዳ)፣ የጥቅልል ዳታ እና ያልተገደበ የረጅም ርቀት ጥቅል ያገኛሉ። ኩዶ ለደንበኞቻቸው በተቻለ መጠን የተሻለውን ስምምነት ለመስጠት ከምንም በላይ እየሄደ እንደሆነ ግልጽ ነው።
እና ስለስልኮቹ እራሳቸው መዘንጋት የለብንም. ኩዶ በታዋቂ ሞዴሎች ላይ አንዳንድ አስደናቂ ቅናሾች አሉት። ከ Tab Plus እቅድ ጋር ከሄዱ፣ Pixel 7ን በነጻ ማግኘት ይችላሉ። ይህ ቀልጣፋ ስማርትፎን ከ128ጂቢ ማከማቻ ጋር አብሮ ይመጣል፣ለሁሉም የእርስዎ ፎቶዎች፣ ቪዲዮዎች እና መተግበሪያዎች ፍጹም። የጋላክሲ ተከታታዮችን ከመረጡ የቅርብ ጊዜውን Galaxy S23 FE በወር 5 ዶላር ብቻ ማግኘት ይችላሉ። እና ትንሽ ለየት ያለ ነገር ከፈለጉ፣ ዜድ ፍሊፕ 5 በታብ ፕላስ ፕላን ፊት ለፊት በ$0 ይገኛል፣ በወር 30 ክፍያ። ወይም፣ መጪውን Pixel 8 እየተመለከቱ ከሆነ፣ በTab Plus ዕቅድ በ$0 በቅድሚያ ሊያገኙት እና ከእቅድዎ በተጨማሪ በወር 21.29 ዶላር ብቻ መክፈል ይችላሉ።
ከኩዶ እነዚህን አስደናቂ ቅናሾች እንዳያመልጥዎት። ሁሉንም ቅናሾች ለማሰስ እና ለእርስዎ ፍጹም የሆነ እቅድ እና ስልክ ለማግኘት የድር ጣቢያቸውን ይጎብኙ።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. በአሁኑ ጊዜ ከሌላ አገልግሎት አቅራቢ ጋር ካለሁ ወደ ኩዶ መቀየር እችላለሁ?
አዎ፣ አሁን ከሌላ አቅራቢ ጋር ቢሆኑም እንኳ ወደ ኩዶ መቀየር ይችላሉ። ከመቀያየር ጋር የተያያዙ አንዳንድ ክፍያዎች ወይም መስፈርቶች ሊኖሩ እንደሚችሉ ያስታውሱ፣ ስለዚህ ለበለጠ መረጃ ኮዶን በቀጥታ ቢያነጋግሩ ጥሩ ነው።
2. እነዚህ ስምምነቶች ለምን ያህል ጊዜ ይቆያሉ?
የእነዚህ ስምምነቶች ልዩ ቆይታ ሊለያይ ስለሚችል በጣም ትክክለኛ እና ወቅታዊ መረጃ ለማግኘት የኩዶን ድህረ ገጽ መጎብኘት ወይም የደንበኛ አገልግሎታቸውን ማግኘት ተገቢ ነው።
3. ወደ ኩዶ ከቀየርኩ የአሁኑን ስልክ ቁጥሬን ማቆየት እችላለሁ?
አዎ፣ ወደ ኩዶ ሲቀይሩ አብዛኛውን ጊዜ የአሁኑን ስልክ ቁጥር ማቆየት ይችላሉ። በምዝገባ ሂደት ወቅት፣ ያለዎትን ቁጥር ለማስተላለፍ አማራጭ ይኖርዎታል። ኩዱ ለስላሳ ሽግግርን ለማረጋገጥ አስፈላጊዎቹን እርምጃዎች ይመራዎታል።
4. Amazon Prime በነፃ በእቅዱ ውስጥ ተካትቷል?
አዎ፣ የተወሰኑ የኩዶ እቅዶች የሶስት ወር ነጻ Amazon Prime ያካትታሉ። ነገር ግን፣ ከማስተዋወቂያው ጊዜ በኋላ፣ በአማዞን ፕራይም ደንበኝነት ምዝገባ ለመቀጠል ከመረጡ ተጨማሪ ክፍያዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ውሎችን እና ሁኔታዎችን መገምገም ወይም ለተጨማሪ ዝርዝሮች Koodoን ማነጋገር ጥሩ ነው።
5. እነዚህ ቅናሾች በሁሉም የካናዳ ክልሎች ይገኛሉ?
የኩዶ ስልክ ስምምነቶች በአገር አቀፍ ደረጃ ይገኛሉ፣ነገር ግን ሁልጊዜም በየክልልዎ መገኘቱን ለማረጋገጥ ድህረ ገጻቸውን መፈተሽ ወይም የደንበኛ አገልግሎታቸውን ማነጋገር ተገቢ ነው።