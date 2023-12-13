ዛሬ ማታ ይህ አስደናቂ የሜቴክ ሻወር ማሳያ እንዳያመልጥዎ

ማጠቃለያ፡ የጌሚኒድ ሜትሮ ሻወር የኒው ብሩንስዊክ ሰማያትን ሲያጎናፅፍ ዛሬ ምሽት ለሚያስደንቅ የተፈጥሮ ክስተት እራስህን አቅርብ። አማተር የስነ ፈለክ ተመራማሪ ክሪስ ኩርዊን በሰአት 120 ሚትሮዎችን በማምረት “የሜትሮ ሻወር ንጉስ” ሲል ገልፆታል። ዝግጅቱ ከቀኑ 8 ሰአት አካባቢ ይጀምራል እና በ 10 ሰአት በይበልጥ የሚታይ እና ታዋቂ ይሆናል ይህንን የሰማይ ትዕይንት ለማድነቅ ምንም ልዩ መሳሪያ አያስፈልግዎትም። በቀላሉ በራቁት አይን ላይ ተመካ። ኩርዊን ልምዱን ወደ ንፋስ መከላከያዎ ሲመጡ የበረዶ ቅንጣቶችን ከማየት ጋር ያመሳስለዋል። የጌሚኒድ ሜትሮ ሻወር መነሻው ከጌሚኒ ህብረ ከዋክብት ሲሆን የተፈጠረው 3200 ፋቶን ተብሎ በሚጠራው የአስትሮይድ ፍርስራሽ ነው። ለበለጠ የእይታ ተሞክሮ ከከተማ መብራቶች የራቀ ጨለማ ቦታ ያግኙ እና ዓይኖችዎ ከጨለማው ጋር እንዲላመዱ ይፍቀዱላቸው። ይህንን ያልተለመደ ክስተት ለመመስከር በሚዘጋጁበት ጊዜ ሞቅ ያለ ልብስ መልበስዎን ያስታውሱ።
ዛሬ ማታ ለተኩስ ኮከቦች ማሳያ ይዘጋጁ
ዛሬ ማታ ወደ ሰማይ ተመልከት እና እስትንፋስህን በሚያስደንቅ የተፈጥሮ ማሳያ ለመውሰድ ተዘጋጅ። “የሜትሮ ሻወር ንጉሠ ነገሥት” በመባል የሚታወቀው የጌሚኒድ ሜትሮ ሻወር ሰማዩን በኒው ብሩንስዊክ ያስደስታል። ይህ የሰማይ ክስተት በሰአት 120 ሚቴዎር አስደናቂ ትዕይንት ለመስራት ተዘጋጅቷል። ሌሊቱ እየገፋ ሲሄድ፣ ሜትሮዎች ወደ ሰማይ ከፍ ይላሉ፣ ከምሽቱ 10 ሰዓት አካባቢ ከፍ ብለው ይወጣሉ ምንም አይነት ድንቅ መሳሪያ ስለማግኘት ወይም ይህን አስደናቂ ትርኢት ለመመስከር የተለየ ቦታ ለማግኘት አይጨነቁ። የሚያስፈልግህ የራስህ አይን ብቻ ነው። አስደናቂውን መንገድ በመተው የበረዶ ቅንጣቶች ወደ መስታዎሻ መስታወትዎ ሲቃረቡ የሚያምር እይታን አስቡት። እነዚህ አስገራሚ ሜትሮዎች ከጌሚኒ ህብረ ከዋክብት ይወጣሉ፣ ይህም 3200 ፋቶን ከተባለው ስድስት ኪሎ ሜትር ስፋት ያለው የአስትሮይድ ፍርስራሽ ነው። ለበለጠ ልምድ፣ ከላይ ያለውን አስደናቂ ስፋት ሙሉ በሙሉ ለማድነቅ ከከተማው መብራቶች ራቁ። አይኖችዎ ከጨለማው ጋር እንዲላመዱ ይፍቀዱ, መድረክን የማይረሳ ምሽት ያዘጋጁ. በቀዝቃዛው የክረምት አየር ውስጥ ሙቀት ለመቆየት መጠቅለልን አይርሱ። ምንም እንኳን ዛሬ ምሽት የሜትሮ ሻወር ጫፍ ቢሆንም፣ አሁንም ለተወሰኑ ተጨማሪ ቀናት ይህንን የሰማይ ማሳያ ለማየት እድሉ ይኖርዎታል። የምሽቱ የአየር ሁኔታ ሁኔታ ተስማሚ ካልሆነ, ተስፋ አይቁረጡ; ነገ ምሽት ለዚህ አስደናቂ ትዕይንት የበለጠ ጥርት ያለ ሰማይ ሊሰጥ ይችላል።