ስለ አሚኖ አሲዶች አመጣጥ አዲስ ግንዛቤዎች፡ የጠፈር ጉዞ

አሚኖ አሲዶች፣ የሕይወት መሠረታዊ የግንባታ ብሎኮች ሳይንቲስቶችን ምስጢራዊ ምንጫቸውን ከረዥም ጊዜ ጀምሮ ሲያስቡ ኖረዋል። በቅርቡ በሃዋይ ዩኒቨርሲቲ በማኖዋ የተደረገ ጥናት በዚህ የጠፈር እንቆቅልሽ ላይ አዲስ ብርሃን ፈንጥቋል። አሚኖ አሲዶች በሜትሮራይትስ ወይም በአስትሮይድ ወደ ምድር ሊደርሱ ይችሉ ነበር የሚለው አስተሳሰብ ቀደም ሲል የተዝናና ቢሆንም፣ እነዚህ አስፈላጊ ሞለኪውሎች የተፈጠሩበት ትክክለኛ ሂደት ገና ግልፅ ሆኖ ቆይቷል።
አሁን፣ በራልፍ ኬይሰር የሚመራው ቡድን ከርቤሚክ አሲድ የሚባል ቁልፍ አሚኖ አሲድ ሊመነጭ የሚችለው በቀዝቃዛው የጠፈር ጥልቀት ውስጥ በረዷማ ክምችቶች ላይ በሚከሰቱ ምላሾች እንደሆነ በመግለጽ አዲስ ግኝት አድርጓል። ተመራማሪዎቹ የካርበሚክ አሲድ ቅድመ ሁኔታ የሆኑትን ካርቦን ዳይኦክሳይድን እና አሞኒያን ለከፍተኛ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን በማጋለጥ በ 62 K. በተጨማሪም የካርቦሚክ አሲድ መፈጠርን ለመከታተል ችለዋል. ዩሪያን ማቀነባበር የተፈጠረው በ39 ኪ. እነዚህ ግኝቶች የህይወት ህንጻዎችን ከጠፈር ወደ ፕላኔታችን አምጥተው ሊሆን ይችላል ለሚለው መላምት ይደግፋሉ።
በወጣት ኮከቦች እና ፕላኔቶች ዙሪያ በሚገኙ ሞለኪውላዊ ደመናዎች ውስጥ የሚገኙት ካርቦሚክ አሲድ እና አሚዮኒየም ካርባማት የተዋሃዱበት መስታወት ናቸው። ይህ የሚያመለክተው እነዚህ ወሳኝ ሞለኪውሎች መጀመሪያ ላይ በእነዚህ ክልሎች በረዷማ ቦታዎች ላይ ሊወጡ እንደሚችሉ ነው። ካይዘር እነዚህ ውህዶች በቀጣይ በሜትሮይትስ ወይም በአስትሮይድ ውስጥ ሊካተቱ እንደሚችሉ ገልጿል።
የዚህ ጥናት አንድምታ ከሥነ ከዋክብት ጥናት ዓለም አልፏል። የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች እነዚህን ግኝቶች በጠፈር ውስጥ አሚኖ አሲዶችን ለመፈለግ እንደ ጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ ያሉ የላቀ የመሳሪያ መሳሪያዎችን መጠቀም ይችላሉ። የሞለኪውላር ቀዳሚዎች አፈጣጠር እና ስርጭትን መረዳት ከመሬት በላይ ስላለው ህይወት መኖር በዋጋ ሊተመን የማይችል ግንዛቤን ይሰጣል።
በማጠቃለያው ፣ ይህ ጥናት በአሚኖ አሲዶች አመጣጥ ላይ አዲስ እይታን ይሰጣል ፣ ይህም ምስረታውን በማይመች የሕዋ ሁኔታ ውስጥ የመፈጠሩን ትክክለኛነት በማሳየት ነው። ሳይንቲስቶች እነዚህን የጠፈር ስልቶች በመፍታት በተለያዩ የአጽናፈ ዓለማት ማዕዘናት ውስጥ የመኖር እድልን በተመለከተ የተሻለ ግንዛቤ ሊያገኙ ይችላሉ።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. አሚኖ አሲዶች ምንድን ናቸው?
አሚኖ አሲዶች የፕሮቲኖች መሠረታዊ የግንባታ ብሎኮች ሆነው የሚያገለግሉ እና በተለያዩ ባዮሎጂያዊ ሂደቶች ውስጥ ወሳኝ ሚና የሚጫወቱ ኦርጋኒክ ውህዶች ናቸው።
2. አሚኖ አሲዶች ከሕይወት አመጣጥ ጋር እንዴት ይዛመዳሉ?
እንደምናውቀው አሚኖ አሲዶች ለሕይወት አስፈላጊ ናቸው። እንዴት እንደመጡ መረዳቱ በምድር ላይ ስላለው ሕይወት ጅምር እና በአጽናፈ ዓለም ውስጥ ስላለው ሕይወት ስላለው ችሎታ ግንዛቤን ይሰጣል።
3. አሚኖ አሲዶች ወደ ምድር የደረሱት እንዴት ነው?
አንዳንድ የሳይንስ ሊቃውንት አሚኖ አሲዶች እንደ የጠፈር ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች ሆነው በሚያገለግሉት ሜትሮይትስ ወይም አስትሮይድ አማካኝነት ወደ ምድር ሊደርሱ እንደሚችሉ ይናገራሉ።
4. የካርበሚክ አሲድ ግኝት አስፈላጊነት ምንድነው?
በጠፈር ውስጥ ካለው ጋር በሚመሳሰል ከባድ ቅዝቃዜ ውስጥ የካርቦሚክ አሲድ መፈጠር የህይወት ህንጻዎች ከምድር በላይ ሊፈጠሩ ይችሉ ነበር ለሚለው ሀሳብ ድጋፍ ይሰጣል።
5. እነዚህ ግኝቶች የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን እንዴት ሊረዱ ይችላሉ?
እነዚህ ግኝቶች የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች እንደ ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ያሉ የላቀ መሳሪያዎችን በመጠቀም በጠፈር ውስጥ አሚኖ አሲዶችን ለማግኘት ሊረዷቸው ይችላሉ። የሞለኪውላር ቀዳሚዎች መኖር እና ስርጭትን መለየት በአጽናፈ ዓለም ውስጥ በሌላ ቦታ ስላለው ሕይወት ጠቃሚ ፍንጭ ይሰጣል።