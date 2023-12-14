የቀድሞ የምክር ቤቱ አፈ-ጉባዔ ኬቨን ማካርቲ ስራ መልቀቃቸውን አስታወቁ

በሚገርም ማስታወቂያ የቀድሞው የምክር ቤት አፈ-ጉባዔ ኬቨን ማካርቲ በዚህ ወር መጨረሻ ከኮንግረስ ስልጣናቸውን እንደሚለቁ አስታውቀዋል። በጥቅምት ወር ከአመራርነታቸው የተገለሉት ማካርቲ ለዎል ስትሪት ጆርናል ባደረጉት op-ed ላይ፣ “አሜሪካን በአዲስ መንገድ ለማገልገል በዚህ አመት መጨረሻ ላይ ቤቱን ለመልቀቅ ወስኛለሁ” ብሏል። ማካርቲ እነዚህ አዳዲስ መንገዶች ምን ሊያስከትሉ እንደሚችሉ ባይገልጽም፣ ስራው ገና መጀመሩን ያላቸውን እምነት ገልጿል።
የማካርቲ ኮንግረስን ለመልቀቅ የወሰነው ፖላራይዜሽን እያደገ በመጣበት ወቅት የህግ አውጭው አካል ውጤታማ በሆነ መንገድ እንዲሰራ አስቸጋሪ አድርጎታል። ከአንድ ቀን በፊት ከኮንግረስ መውጣቱን ያሳወቀውን ተወካይ ፓትሪክ ማክሄንሪን ጨምሮ እያደገ የመጣውን የጡረታ አባላት ዝርዝር ይቀላቀላል።
የማካርቲ መሰናበት በሪፐብሊካኖች የተያዘውን በጣም ጠባብ የሆነውን የሪፐብሊካኑን ተወካይ በጆርጅ ሳንቶስ መባረር የተዳከመውን የበለጠ ይቀንሳል። ሪፐብሊካኖች በአሁኑ ጊዜ 220 መቀመጫዎች እና ዲሞክራቶች 213 በያዙበት ወቅት፣ በየካቲት 13 የሚካሄደው የሳንቶስ ምርጫ ልዩ ምርጫ አሁን የበለጠ ጠቀሜታ አለው። እንደ ኩክ የፖለቲካ ዘገባ፣ ወረዳው እንደ መወራወር ይቆጠራል።
ማካርቲ የካሊፎርኒያን አስተማማኝ ቀይ 20ኛ አውራጃ እንደሚወክል፣ የእርሱ መልቀቂያ አንዳንዶች እንደሚጠብቁት በኮንግረስ ውስጥ ያለውን የኃይል ሚዛን ላይነካ ይችላል። ሆኖም የሱ መልቀቅ የሪፐብሊካን ፓርቲ የወደፊት እጣ ፈንታ እና መሰረቱን መልሶ ለማግኘት ስለሚያጋጥመው ፈተና ጥያቄዎችን አስነስቷል።
የማካርቲ ኮንግረስን ለመልቀቅ መወሰናቸው የተለያዩ አስተያየቶችን አስገኝቷል። የዋይት ሀውስ የፕሬስ ሴክሬታሪ ካሪን ዣን ፒየር የፖሊሲ ልዩነት ቢኖራቸውም ማካርቲን በአገልግሎት ስራው እንኳን ደስ አላችሁ ብለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ ተወካይ ቶም ኮል የማካርቲንን መልቀቅ “ሚካኤል ዮርዳኖስን” ከማጣት ጋር አመሳስሎታል፣ ይህም የአመራሩን ተፅእኖ እና ተፅእኖ አጉልቶ አሳይቷል።
ማካርቲ ከስልጣን ሲወርዱ፣ የሪፐብሊካን ፓርቲ አዲስ አመራር የማግኘት እና ከጊዜ ወደ ጊዜ ወደ ፖላራይዝድ የፖለቲካ ምህዳር የመምራት ስራ ይቀራል።