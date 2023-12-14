ኬቨን ማካርቲ ከኮንግሬስ ተነሱ

የቀድሞው የምክር ቤት አፈ-ጉባዔ ኬቨን ማካርቲ በዚህ አመት መጨረሻ ላይ ተግባራዊ እንደሚሆን ከኮንግረሱ መልቀቃቸውን አስታውቀዋል። ከሁለት ወራት በፊት ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ከአፈ ጉባኤነት መባረር የገጠማቸው ማካርቲ ከስልጣናቸው እንደሚለቁ እና በዚህም በምክር ቤት ሪፐብሊካኖች የተያዘውን ጠባብ አብላጫ ቁጥር የበለጠ ይቀንሳል። በ2024 በሚካሄደው ልዩ ምርጫ ውጤቶች ላይ በመመስረት የሪፐብሊካን ፓርቲ ህዳግ የበለጠ ሊቀንስ ይችላል።
በዎል ስትሪት ጆርናል ላይ በታተመ ኦፕ-ed ላይ፣ ማካርቲ በ17-አመት የስልጣን ዘመናቸው ያከናወናቸውን ስኬቶች በማጉላት በቢሮ ውስጥ ስላሳለፉት ጊዜያት ምንም አይነት ፀፀት አልነበራቸውም። ከዘጠኝ ወራት በኋላ እንደ ተናጋሪነት ቢወገዱም፣ ማካርቲ ምንም እንኳን በፓርቲው ውስጥ ካሉት የቀኝ ወገን ጥያቄዎች ጋር ቢጋጭም በውሳኔው ላይ ጸንቷል። ይህ መርህ በዋሽንግተን ከፋሽን ውጪ መሆን እንደሌለበት በመግለጽ ውጤቱን ለአሜሪካውያን የማድረስ አስፈላጊነት አጽንኦት ሰጥቷል።
የማካርቲን አገልግሎት እውቅና ለመስጠት፣ የሃውስ ሪፐብሊካኖች ይፋዊ ማስታወቂያው ምንም ይሁን ምን ለእርሱ ክብር የሚሆን ድግስ እያዘጋጁ ነው። በዓሉ የተጀመረው ማካርቲ በድጋሚ ለመመረጥ እንደማይፈልግ በመጠበቅ ነበር፣ እሱን ለማመስገን እና ለመሰናበት መንገድ ሆኖ ያገለግላል።
ሆኖም የማካርቲ መልቀቅ ያለ ውዝግብ አልነበረም። የፍሎሪዳ ተወካይ ማት ጌትስን ጨምሮ፣ በማካርቲ መወገድ ዙሪያ ያማከለ ቪዲዮን ለማስተዋወቅ እድሉን የተጠቀመው በሃውስ GOP ኮንፈረንስ ውስጥ ጠላቶችን አድርጓል። ምንም እንኳን የአብላጫ ድምጽ መሪ የሆኑት ስቲቭ ስካሊዝ የረዥም ጊዜ የስራ ባልደረባቸውን መልካም ምኞታቸውን ቢገልጹም፣ የማካርቲ ውሳኔ ግላዊ ባህሪ መሆናቸውን አምነዋል እናም የቀድሞ አፈ-ጉባኤ የመሆን ፈተናዎችን አምነዋል።
ማካርቲ በኮንግረስ የስልጣን ዘመናቸውን ሲያጠናቅቁ፣ የሪፐብሊካን ፓርቲ የፖለቲካ ምህዳሩን በትንሹ አብላጫ ድምፅ ማሰስ ይኖርበታል። የማካርቲ መልቀቅ እና የወደፊቶቹ ምርጫዎች የምክር ቤቱ የጂኦፒ ኮንፈረንስ እንቅስቃሴ ወደፊት እንዲራመድ በእጅጉ ይቀርፃል።