KeeperFX፡ አዲስ ህይወት ወደ ክላሲክ መተንፈስ

በሚታወቀው የጨዋታ ድጋሚዎች እና የደጋፊዎች ማስፋፊያዎች አለም ውስጥ፣ KeeperFX እንደ አዲስ የፈጠራ እና ራስን መወሰን ምሳሌ ሆኖ ጎልቶ ይታያል። በአስደናቂው የ1997 ቡልፍሮግ ስትራተጂ ጨዋታ Dungeon Keeper በመነሳሳት፣ KeeperFX ጨዋታውን ማዘመን ብቻ ሳይሆን በዋና ባህሪያቱ ላይ የማስፋትን ትልቅ ተግባር ፈፅሟል። በቅርቡ የተለቀቀው የ1.0 ልቀት ለፕሮጀክቱ ወሳኝ ምዕራፍ ነው፣ ቡድኑ ሙሉውን ኦሪጅናል ኮድ እንደገና በመፃፍ የጨዋታውን የወደፊት ዕጣ ፈንታ እንዲቀርጽ ከዚህ ቀደም ታይቶ የማይታወቅ ነፃነት ሰጥቷቸዋል።
የ KeeperFX ጉዞ የጀመረው ከ15 ዓመታት በፊት ነው፣ በዚህ ጊዜ የወህኒ ቤት ጠባቂን ወደ ዘመናዊ የጨዋታ ልምድ ለወጠው። ፕሮጀክቱ ለዘመናዊ የዊንዶውስ ስርዓቶች ድጋፍን አክሎ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ግራፊክስ አስተዋውቋል እና በርካታ የሳንካ ጥገናዎችን እና የህይወት ጥራት ማሻሻያዎችን አስተዋውቋል። አሁን፣ በዚህ የቅርብ ጊዜ ልቀት፣ የዋናው ጨዋታ ገደቦች የበለጠ እየተገፋፉ ነው። ካርታዎች ከ 85 ካሬ ሰቆች በላይ ማስተናገድ ይችላሉ ፣ በጨዋታ ውስጥ ያሉ ነገሮች ብዛት ከ 2,048 በላይ ተዘርግቷል ፣ እና የስክሪፕት እና ሞዲሶች ችሎታዎች በጣም ተሻሽለዋል።
ነገር ግን፣ ዋናው የወህኒ ቤት ጠባቂ ጨዋታ ባለቤትነት ለቅጂ መብት ምክንያቶች አሁንም እንደሚያስፈልግ ማስተዋሉ ጠቃሚ ነው። እንደ እድል ሆኖ፣ ጨዋታውን ማግኘት ቀላል ሂደት ነው፣ እንደ GOG ያሉ ዲጂታል ማከፋፈያ መድረኮች ዋናውን ጨዋታ በተመጣጣኝ ዋጋ በማቅረብ ነው። ጨዋታውን አንዴ ካገኙ በኋላ KeeperFX ን መጫን ቀላል ነው። ፋይሎቹን ከፈቱ እና ማስጀመሪያውን ካስኬዱ በኋላ ወደ Dungeon Keeper መጫኛ ቦታ ያቀናሉ እና ከዚያ ተመልሰው ወደ እስር ቤቱ ውስጥ ለመግባት ዝግጁ ነዎት።
Dungeon Keeperን እንደ ገንቢ የጨዋታ ልምድ ለምናስታውስ ነገር ግን ዛሬ ባለው አለም ከእሱ ጋር ሙሉ ለሙሉ መሳተፍ ከብዶን ለኛ፣ KeeperFX ንጹህ አየር እስትንፋስ ነው። ጥልቅ መካኒኮች እና ውስብስብ የጨዋታው ስልቶች የበለጠ ተደራሽ እንዲሆኑ ተደርገዋል፣ ይህም ተጫዋቾቹ ከአቅም በላይ መጨናነቅ ሳይሰማቸው በተሞክሮው ውስጥ እንዲገቡ ያስችላቸዋል። የ Dungeon Keeper የረዥም ጊዜ ደጋፊም ሆንክ ለዚህ የአምልኮ ሥርዓት አዲስ መጤ፣ KeeperFX የዚህን ተወዳጅ ጨዋታ አስማት እንደገና ለማግኘት ልዩ እድል ይሰጣል።
በየጥ:
1. የወህኒ ቤት ጠባቂ ምንድን ነው?
Dungeon Keeper በ Bullfrog Productions የተገነባው የ1997 የስትራቴጂ ጨዋታ ሲሆን ተጫዋቾቹ በተለያዩ ፍጥረታት የተሞላ የራሳቸውን የምድር ውስጥ ግቢ በመገንባት እና በማስተዳደር ላይ የክፉ እስር ቤት ጠባቂ ሚና የሚጫወቱበት ነው።
2. KeeperFX ምንድን ነው?
KeeperFX የ Dungeon Keeper ክፍት ምንጭ መልሶ ማቋቋም እና የደጋፊ ማስፋፊያ ነው። ጨዋታውን ለማዘመን፣ ከዘመናዊ ስርዓቶች ጋር ያለውን ተኳሃኝነት ለማሻሻል፣ እና አዲስ ባህሪያትን እና ማሻሻያዎችን ለማስተዋወቅ ዋናውን የጨዋታ አጨዋወት እውን ለማድረግ ያለመ ነው።
3. KeeperFX እንዴት መጫወት እችላለሁ?
KeeperFXን ለመጫወት ዋናው የ Dungeon Keeper ጨዋታ ቅጂ ባለቤት መሆን አለብዎት። አንዴ ከተገዙ በኋላ KeeperFX ን ማውረድ እና መጫን ይችላሉ, ይህም ዋናው ጨዋታ ወደተጫነበት ቦታ መጠቆምን ያረጋግጡ. KeeperFX ራሱን የቻለ ጨዋታ አይደለም።
4. የመጀመሪያውን ጨዋታ ሳልይዝ KeeperFX መጫወት እችላለሁ?
አይ፣ ዋናው የወህኒ ጠባቂ ጨዋታ ባለቤትነት ለቅጂ መብት ምክንያቶች አሁንም ያስፈልጋል። ነገር ግን፣ ዋናው ጨዋታ እንደ GOG ካሉ ዲጂታል ማከፋፈያ መድረኮች ሊገዛ ይችላል።
5. KeeperFX በዋናው ጨዋታ ላይ ምን ማሻሻያዎችን ያቀርባል?
KeeperFX እንደ ዘመናዊ የዊንዶውስ ድጋፍ ፣ ባለከፍተኛ ጥራት ግራፊክስ ፣ የሳንካ ጥገናዎች ፣ የህይወት ጥራት ማሻሻያዎች ፣ የካርታ መጠን መጨመር ፣ የተስፋፋ የውስጠ-ጨዋታ ዕቃዎች ፣ የላቀ የስክሪፕት ችሎታዎች እና የሞድ ድጋፍ ያሉ የተለያዩ ማሻሻያዎችን ያቀርባል። እነዚህ ተጨማሪዎች አጠቃላይ የጨዋታ ልምድን ያሳድጋሉ እና የበለጠ ለማበጀት ያስችላሉ።