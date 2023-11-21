የዊንዶውስ ተለዋዋጭ ዝመናዎችን መረዳት፡ የስርዓተ ክወና ማዋቀር እና መልሶ ማግኛን ማሻሻል

ማይክሮሶፍት በቅርቡ የPatch ማክሰኞ ዝመናዎችን ለሁለቱም ለዊንዶውስ 10 እና ለዊንዶውስ 11 በህዳር ወር አውጥቷል። ምንም እንኳን ይህ ዜና ባያስገርምም ከመደበኛ ዝመናዎች የበለጠ ብዙ ነገር አለው። የቴክኖሎጂ ግዙፉ የዊንዶውስ 11 23 ኤች 2ን የማዋቀር ፋይሎችን ለማሻሻል አዲስ ተለዋዋጭ ዝመናን አስተዋውቋል ፣ይህም በስሪት 22H2 ላይም ይሠራል። ይህ ማሻሻያ የዋና ስርዓት ፋይሎችን ደረጃ ለማሻሻል ያለመ ነው፣ ይህም እንከን የለሽ ተሞክሮን ያረጋግጣል።
ከዚህም በላይ ተጠቃሚዎች ለዊንዶውስ መልሶ ማግኛ አካባቢ (WinRE) ተለዋዋጭ ማሻሻያ እንደተለቀቀ በማወቃቸው ይደሰታሉ። በተለይም ይህ ማሻሻያ የዊንዶውስ 11 ስሪት 21H2 ላይ ያነጣጠረ ነው። ምንም እንኳን ሥሪት 21H2 በድጋፉ መጨረሻ ምክንያት Patch ማክሰኞን መቀበል ቢያቅተውም፣ Microsoft ለWinRE ተለዋዋጭ ዝመናዎችን መስጠቱን ይቀጥላል። የተሻሻለው WinRE በመልሶ ማግኛ ሂደት ውስጥ ስለሚረዳ ይህ በማንኛውም የባህሪ ማሻሻያ ውድቀቶች ውስጥ በጣም አስፈላጊ ነው።
ስለዚህ፣ በትክክል ተለዋዋጭ ዝመናዎች ምንድን ናቸው? የማይክሮሶፍት ማብራሪያ በቴክ ማህበረሰብ ብሎግ ስለ ዊንዶውስ 10 ተለዋዋጭ ዝመናዎች ፣እነዚህ ማሻሻያዎች የተለያዩ አካላትን ያቀፉ እና በመትከል እና በማገገም ሂደቶች ውስጥ በርካታ ዓላማዎችን ያከናውናሉ።
ተለዋዋጭ ዝመናዎች የሚከተሉትን ያካትታሉ:
1. ማሻሻያዎችን ማዋቀር፡- እነዚህ ማሻሻያዎች የሚያተኩሩት በባህሪ ማሻሻያ ወቅት ጥቅም ላይ በሚውሉ ሁለትዮሾች እና ፋይሎች ላይ በማስተካከል ላይ ነው።
2. ደህንነቱ የተጠበቀ የስርዓተ ክወና ዝመናዎች፡ የዊንዶውስ መልሶ ማግኛ አካባቢን (WinRE) የማዘመን ሃላፊነት ባለው "ደህንነቱ የተጠበቀ ስርዓተ ክወና" ክፍል ላይ ዝማኔዎች።
3. የቁልል ማሻሻያዎችን ማገልገል፡- ማንኛውንም የአገልግሎት ቁልል ጉዳዮችን ለመፍታት፣ ለስላሳ የባህሪ ማሻሻያ ሂደትን ማረጋገጥ።
4. የቅርብ ጊዜ ድምር ማሻሻያ፡- የቅርብ ጊዜ ድምር ጥራት ማሻሻያ መጫን።
5. የአሽከርካሪዎች ማሻሻያ፡- ለዳይናሚክ ማሻሻያ በተለይ ከታለሙ አምራቾች ወቅታዊ አሽከርካሪዎች።
ከላይ ከተጠቀሱት ማሻሻያዎች በተጨማሪ፣ Dynamic Update የቋንቋ ጥቅል (LP) እና Features on Demand (FODs) ይዘትን ይጠብቃል። ይህ ዝማኔው ከተጠናቀቀ በኋላ ተጠቃሚዎች ሁሉም አስፈላጊ ክፍሎች መኖራቸውን ያረጋግጣል።
የቅርብ ጊዜውን KB5033288 በ Microsoft Update ካታሎግ ድህረ ገጽ ላይ ማግኘት ይችላሉ። ነገር ግን፣ ማሻሻያው በራስ ሰር መጫን እንዳለበት እርግጠኛ ይሁኑ፣ ይህም በእጅ ጣልቃ መግባትን ያስወግዳል።
ለማጠቃለል ያህል፣ የማይክሮሶፍት የቅርብ ጊዜ የዊንዶውስ 10 እና የዊንዶውስ 11 ተለዋዋጭ ዝመናዎች አጠቃላይ የማዋቀር ሂደትን ከማሳደጉም በላይ ማንኛውም የባህሪ ማሻሻያ ብልሽት ቢከሰት ለማገገም ሴፍቲኔትን ይሰጣል። እነዚህ ዝማኔዎች ለስላሳ እና አስተማማኝ የስርዓተ ክወና ልምድን በማረጋገጥ የተለያዩ ወሳኝ ክፍሎችን ያስተናግዳሉ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ: በዊንዶውስ ውስጥ ተለዋዋጭ ዝመናዎች ምንድን ናቸው?
መ: ተለዋዋጭ ዝመናዎች የስርዓተ ክወና ማቀናበሪያ ሂደቱን የሚያሻሽሉ የዝማኔዎች ስብስብ እና ማንኛውም የባህሪ ማሻሻያ ካልተሳካ መልሶ ማግኘት ነው። እነዚህ ዝማኔዎች የማዋቀሪያ ፋይሎችን ማስተካከል፣ የWindows Recovery Environment (WinRE) ማሻሻያዎችን፣ የቁልል ጥገናዎችን ማገልገል፣ የቅርብ ጊዜ ድምር ጥራት ማሻሻያ መጫን እና ወቅታዊ አሽከርካሪዎች ያካትታሉ።
ጥ፡- የቅርብ ጊዜውን ተለዋዋጭ ዝመና በእጅ መጫን አለብኝ?
መ: አይ፣ ተለዋዋጭ ዝመናው በራስ ሰር መጫን አለበት። ነገር ግን፣ እራስዎ መጫን ከፈለጉ፣ እንደ KB5033288 ያሉ የቅርብ ጊዜ ዝመናዎችን በ Microsoft Update Catalog ድህረ ገጽ ላይ ማግኘት ይችላሉ።
ጥ: በዝማኔ ሂደት ውስጥ የቋንቋ ጥቅሎች እና ባህሪያት ምን ይሆናሉ?
መ፡ የቋንቋ ጥቅሎች (LPs) እና Features on Demand (FODs) ይዘቶች በዝማኔው ወቅት ተጠብቀዋል። ይህ ማሻሻያው ከተጠናቀቀ በኋላ ተጠቃሚዎች እነዚህ አስፈላጊ ክፍሎች መኖራቸውን ያረጋግጣል።
ጥ: ላልተደገፈ የዊንዶውስ ስሪት ተለዋዋጭ ዝመናዎችን መቀበል እችላለሁ?
መ: የማይደገፉ ስሪቶች ከአሁን በኋላ Patch ማክሰኞን ወይም መደበኛ ዝመናዎችን መቀበል ባይችሉም፣ Microsoft የመልሶ ማግኛ ችሎታዎችን ለማረጋገጥ እንደ ዊንዶውስ መልሶ ማግኛ አካባቢ (WinRE) ላሉ ወሳኝ አካላት አሁንም ተለዋዋጭ ዝመናዎችን ሊያቀርብ ይችላል።