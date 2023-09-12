ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ የሃይሴን ዓለምን አግኝቶ ሊሆን ይችላል።

የጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ (JWST) በመጠቀም የተደረገ አዲስ ጥናት የሃይሴን ፕላኔቶች መኖራቸውን ይጠቁማል - የፕላኔቷ አይነት የባዕድ ህይወትን ሊይዝ ይችላል። ሃይስያን ፕላኔቶች የሚታወቁት ሞቅ ያለ ባህር በመቶዎች የሚቆጠር ኪሎሜትር ጥልቀት ያለው፣ ወፍራም ሃይድሮጂን እና ውሃ የበለፀገ ከባቢ አየር እና አህጉር የሌላቸው ናቸው። እነዚህ ፕላኔቶች ለረጅም ጊዜ ሲገመቱ፣ JWST ለመጀመሪያ ጊዜ አንድ አይቶ ሊሆን ይችላል።
እነዚህ ፕላኔቶች በሱፐር-ምድር መካከል የተለመዱ ናቸው ተብሎ ይታመናል, እነሱም ከመሬት የሚበልጡ ግዙፍ እና መጠን ያላቸው ፕላኔቶች ናቸው. ብዙውን ጊዜ በጠንካራ የፀሐይ ግርዶሽ የሚታወቁት ቀይ ድንክ ኮከቦችን በመዞር ላይ ይገኛሉ. ነገር ግን፣ የሃይሴን ፕላኔቶች ጠንካራ የገጽታ ስበት የመጀመርያ ሃይድሮጂን እና ሂሊየም ከባቢ አየርን እንዲይዙ ያስችላቸዋል፣ ይህም ለውጭ ህይወት ተስማሚ አካባቢዎች ያደርጋቸዋል።
በጥያቄ ውስጥ ያለው ፕላኔት K2-18 b ነው, ከምድር በ 120 የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ ትገኛለች. ግዙፍነት ከምድር 9 እጥፍ የሚጠጋ እና ራዲየስ በ3 እጥፍ የሚበልጥ ይበልጣል። JWST በዚህች ፕላኔት ላይ ያደረጋቸው ምልከታዎች በከባቢ አየር ውስጥ የሚገኙትን የሚቴን እና የካርቦን ዳይኦክሳይድ ፊርማዎች ከሃይሴን አለም ባህሪያት ጋር የሚስማማ ጠንካራ ፊርማ አሳይተዋል። የእነዚህ ጋዞች መኖር የመኖሪያ ቦታን የበለጠ ይደግፋል.
ጥናቱ በK2-18 b's ከባቢ አየር ውስጥ ዲሜትል ሰልፋይድ (ዲኤምኤስ) የተባለ ኬሚካል ፍንጭ አግኝቷል። በምድር ላይ፣ዲኤምኤስ በዋነኝነት የሚመረተው እንደ ፋይቶፕላንክተን ባሉ ረቂቅ ተሕዋስያን የባህር ህይወት ነው። ይህ እምቅ ባዮፊርማ ሊሆን ቢችልም, መረጃው በአሁኑ ጊዜ ተጨባጭ አይደለም, እና መገኘቱን ለማረጋገጥ ተጨማሪ ምልከታዎች ያስፈልጋሉ.
የወደፊት ምልከታዎች በJWST's Mid-InfraRed Instrument (MIRI) እና ሌሎች መሳሪያዎች በK2-18 b's ከባቢ አየር ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ለመሰብሰብ እና የዲኤምኤስ ተጨማሪ ማስረጃዎችን ለመፈለግ ይካሄዳሉ። እነዚህ ግኝቶች ብዙ የጅቦች አለምን የማወቅ እና ሰፊ በሆነው ውቅያኖሶቻቸው ውስጥ የባዕድ ህይወት የማግኘት እድልን ይከፍታሉ።
ምንጭ፡ ኒኩ ማዱሱዳን እና ሌሎችም። "ካርቦን የሚሸከሙ ሞለኪውሎች በተቻለ ሃይሲያን ከባቢ አየር" በJWST የሳይንስ ኮንፈረንስ የመጀመሪያ ዓመት (2023) ላይ ቀርቧል