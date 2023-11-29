አዲስ የተለቀቀው፡ ልክ በረራ ከፍተኛ እውነታ ያለው Avro Vulcan B Mk ያሳያል። 2፣ K.2 እና MRR ለ Microsoft በረራ ሲሙሌተር

ጀስት በረራ በቅርቡ በጉጉት የሚጠበቀውን Avro Vulcan B Mk ጀምሯል። 2, K.2 እና MRR ለ Microsoft Flight Simulator, ለአቪዬሽን አድናቂዎች በሚያስደንቅ ሁኔታ ተጨባጭ ተሞክሮ ያቀርባል. አቭሮ ቩልካን፣ ስትራቴጅካዊ ቦምብ ጣይ፣ በቀዝቃዛው ጦርነት ወቅት በሮያል አየር ኃይል (RAF) የሚንቀሳቀስ ታዋቂ አውሮፕላን ነበር። በታዋቂው የብሪቲሽ አምራች AV Roe እና Company (Avro) የተሰራው ቮልካን ከቪከርስ ቫሊያንት እና ሃንድሊ ፔጅ ቪክቶር ጎን ለጎን የRAF's V ቦምብ ሃይል ዋና አካል ፈጠረ።
አቭሮ ቩልካን ቢ ማክ 2፣ K.2 እና MRR add-on የሚለዩት ብዙ ባህሪያትን ይመካል። አውሮፕላኑ በእውነተኛው ዓለም የአውሮፕላን ዕቅዶች እና የዋናውን አውሮፕላን XM655 አጠቃላይ ፎቶግራፍ በመጠቀም ለዝርዝሮች ትኩረት በመስጠት በሚያስደንቅ ሁኔታ ተቀርጿል። ይህ ጥንቃቄ የተሞላበት አካሄድ ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ በሆኑ የ3-ል ክፍሎች እና እነማዎች የተሞላ እጅግ ተጨባጭ ምናባዊ ኮክፒት አስገኝቷል። በተለይም እንደ ኤኢኦ ፓነሎች እና ናቪጌተር ፓነሎች ያሉ የተወሰኑ የኋላ ፓነሎች የተለያዩ ስርዓቶችን ለመቆጣጠር ሙሉ ተግባራትን ይሰጣሉ።
ጥምቀቱን ለማሻሻል Just Flight ህይወትን የሚመስል ብርሃን እና የድምፅ ተፅእኖዎችን ለማዳበር ቆራጥ ቴክኖሎጂን አካቷል። የቅርብ ግስጋሴዎች የኦሊምፐስ 301 እና የኦሊምፐስ 201 'ሆል' ሞተሮች ከእውነተኛው አቭሮ ቩልካን ትክክለኛ የድምጽ ቅጂዎችን ለመፍጠር ጥቅም ላይ ውለዋል። ከዚህም በላይ በትክክል የተቀመጠ የ3-ል ድምጽ ተፅእኖዎች መጨመር ልምዱን ያጎለብታል, በተለይ ለተጠቃሚዎች ምናባዊ እውነታ (VR) ችሎታዎችን ይጠቀማሉ. አቭሮ ቩልካን በተጨማሪም ዳይሜዲ መብራቶችን፣ 25 ተግባራዊ የመብራት መቆጣጠሪያዎችን እና ተንቀሳቃሽ ስፖትላይቶችን ያሳያል።
ከስርአት ጥልቀት አንፃር፣ ጀስት በረራ ብጁ ኤሌክትሪካዊ፣ ኦክሲጅን እና ሃይድሮሊክ ሲስተሞችን ከአጠቃላይ አውቶፓይሎት ሲስተም እና ከቦርድ ኤሌክትሮኒክ የበረራ ቦርሳ (ኢኤፍቢ) ጋር በማካተት ከዚህ በላይ ሄዷል። EFB ተጠቃሚዎች በአውሮፕላኑ ውስጥ የተለያዩ አማራጮችን እንዲያዋቅሩ ያስችላቸዋል። በተጨማሪም አቭሮ ቩልካን እንደ ቦምብ ቤይ በሮች ትክክለኛ የማስፈጸሚያ ፍጥነት፣ የሚመለስ ራም-ኤር-ተርባይን (RAT)፣ ተለዋዋጭ-ፍጥነት መጥረጊያዎች እና የተለያዩ አይነት ጭነትዎችን የመጫን ችሎታ ያሉ ተጨባጭ ባህሪያትን ያቀርባል።
አቭሮ ቩልካን ቢ ማክን ለመለማመድ ለሚጓጉ የአቪዬሽን አድናቂዎች። 2፣ K.2 እና MRR ለ Microsoft Flight Simulator ተጨማሪው ከJust Flight's ኦፊሴላዊ መደብር በ£27.99 ለመግዛት ይገኛል።
በየጥ:
ጥ: Avro Vulcan ምንድን ነው?
መ፡ አቭሮ ቩልካን በጄት የሚንቀሳቀስ ስልታዊ ቦምብ ጣይ ሲሆን በቀዝቃዛው ጦርነት ወቅት በሮያል አየር ሃይል ይንቀሳቀስ ነበር።
ጥ፡ አቭሮ ቩልካንን ያመረተው ማነው?
መ፡ አቭሮ ቩልካን ዲዛይን የተደረገ እና የተሰራው በAV Roe እና Company በተለምዶ አቭሮ በመባል ይታወቃል።
ጥ፡ የ RAF's V ፈንጂ ሃይል አካል ምን ሌላ አውሮፕላኖች ነበሩ?
መ: የቪ ቦምብ ጣይ ሃይል ቪከርስ ቫሊየንት እና ሃንድሊ ገጽ ቪክቶርንም አካቷል።
ጥ፡ Avro Vulcan B Mk ምን አይነት ገፅታዎች አሉት። 2፣ K.2 እና MRR ተጨማሪ አቅርቦት?
መ: ተጨማሪው እጅግ በጣም ተጨባጭ ምናባዊ ኮክፒት ፣ ትክክለኛ የብርሃን እና የድምፅ ተፅእኖዎች እና ጥልቅ ስርዓቶችን የኤሌክትሪክ ፣ ኦክሲጂን ፣ ሃይድሮሊክ እና አውቶፒሎት ስርዓቶችን ያቀርባል።
ጥ: Avro Vulcan B Mk የት መግዛት እችላለሁ? 2፣ K.2 እና MRR ተጨማሪ?
መ: ማከያው ከJust Flight's ኦፊሴላዊ መደብር [ዩአርኤል እዚህ ያስገቡ] ላይ ሊገዛ ይችላል።