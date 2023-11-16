ምስጢሮቹን ማጋለጥ፡ በብራውንሴ ደሴት ላይ አስደናቂ የዳይኖሰር ግኝት

በፑል ሃርበር፣ ዶርሴት ውስጥ በምትገኘው ብራውንስያ ደሴት ላይ አንድ አስደናቂ ራዕይ በቅርቡ ታየ። የብሔራዊ ትረስት ጠባቂ ሶፊ ጊልስ በተለመደው ሩጫዋ ወቅት በሚማርክ የዳይኖሰር አሻራ ላይ ተሰናክላለች። ባለሙያዎች እንደሚጠቁሙት ይህ ያልተለመደ ግኝት በጥሩ ሁኔታ የተጠበቀው የ140 ሚሊዮን አመት እድሜ ያለው ኢጉኖዶን ፣ ግዙፍ እና እፅዋትን የሚበላ ዳይኖሰር በጁራሲክ ዘመን መጨረሻ በምድር ላይ ይዞር ነበር።
አሳፋሪው ክስተት ባለፈው እሁድ የተከሰተው ጊልስ አሁን በብሔራዊ ትረስት እንደ የዱር አራዊት መጠለያ በሚተዳደረው ብራውንስያ ካስትል ግቢ ውስጥ ሲሮጥ ነው። አካባቢው በሞቃታማ ደኖች እና ረግረጋማ ቦታዎች በብዛት በነበረበት ጊዜ የጀመረው አሻራ በሺዎች ለሚቆጠሩ ዓመታት ቀስ በቀስ ቅሪተ አካል ነበረው። በቅርብ ጊዜ በዝናብ ወቅት የዝናብ ውሃ ከተሰበሰበ በኋላ የበለጠ ታይቷል.
ብሄራዊ ትረስት ይህንን ግኝት በተመለከተ ድጋፋቸውን እና ደስታቸውን ቢገልጹም፣ የእግረ መንገዱን አሻራ በመለየት እርዳታ እየፈለጉ ነው። በዚህ ጥንታዊ ቅርስ ውስጥ የተደበቁትን ምስጢራት ለመፍታት የባለሙያዎችን ትንታኔ እና ተጨማሪ ምርምርን በጉጉት ይጠብቃሉ።
በብራውንሴ ደሴት ዙሪያ ያለው ክልል ከሁሉም የአለም ማዕዘናት ቅሪተ አካል አድናቂዎችን በመሳብ በጁራሲክ የባህር ዳርቻ ዝነኛ ነው። የፑርቤክ ባሕረ ገብ መሬት አቅራቢያ ካለው ደሴት የመነጨ ሳይሆን ከዚህ ቀደም በርካታ የዳይኖሰር አሻራዎችን ያስገኘ ሲሆን እነዚህ የቅድመ ታሪክ ሕይወት ምልክቶች በአካባቢው መኖራቸው የሚያስደንቅ አይደለም። በክልሉ በስፋት ጥቅም ላይ የዋለው የፐርቤክ ድንጋይ በዙሪያው ያለውን አካባቢ የቅሪተ አካላት ውድ ሀብት አድርጎታል።
በየጥ:
ጥ፡ ኢጉኖዶን ምንድን ነው?
መ፡ ኢጉዋኖዶን ከዕፅዋት የተቀመመ ዳይኖሰር ነው በኋለኛው የጁራሲክ እና ቀደምት የፍጥረት ወቅቶች። በሳይንስ ሊቃውንት ዘንድ በሰፊው ከሚታወቁት የመጀመሪያዎቹ ዳይኖሰርቶች አንዱ ነበር።
ጥ፡ ለምን Brownsea ደሴት ለጎብኚዎች የተዘጋችው?
መልስ፡ Brownsea ደሴት ለጥገና እና ለዱር አራዊት ጥበቃ ዓላማዎች እስከ መጋቢት ድረስ ለጎብኚዎች ለጊዜው ተዘግታለች።