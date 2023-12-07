ርዕስ፡ ጆቢ አቪዬሽን በዴይተን፣ ኦሃዮ ውስጥ አብዮታዊ eVTOL የማምረቻ ተቋምን ሊያቋቁም ነው።

ማጠቃለያ፡ ጆቢ አቪዬሽን በኤሌትሪክ ቁመታዊ ተነሺ እና ማረፊያ ተሽከርካሪዎች ልማት ግንባር ቀደም ኩባንያ የሆነው ዳይተን ኦሃዮ የመሬት ማምረቻ ተቋሙን ቦታ አድርጎ መርጧል። እ.ኤ.አ. በ 2025 ወደ ስራ ለመግባት የተቀመጠው ይህ ተቋም በሺዎች የሚቆጠሩ የስራ እድል ይፈጥራል እና የትራንስፖርት ኢንዱስትሪውን አብዮት ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል።
የሞንትጎመሪ ካውንቲ የኤኮኖሚ ልማት እና እቅድ ስራ አስኪያጅ ግዌን ኢበርሊ፣ Joby ትኩረቱን በ 3571 Concorde በቀድሞው የፖስታ ማቀናበሪያ ቦታ ላይ እንዳተኮረ አስታውቋል። ስቴቱ መጀመሪያ ላይ የ Joby ሥራ በክልሉ ውስጥ 2,000 ሠራተኞችን ሊደርስ እንደሚችል ተንብዮ ነበር, ነገር ግን በቅርብ ጊዜ የካውንቲ ሰነዶች እንደሚጠቁሙት በመጀመሪያ ወደ 1,200 የሚጠጉ ስራዎች ይጠበቃሉ. ቢሆንም፣ ይህ ለአካባቢው ኢኮኖሚ ከፍተኛ እድገትን ያሳያል።
የዴይተን ከተማ እና የዴይተን ልማት ጥምረት ባለስልጣናት ከጆቢ ተወካዮች ጋር ተጨማሪ እቅዶችን እና አላማዎችን ለመወያየት ቀጠሮ ያዙ። እነዚህ ውይይቶች ለፕሮጀክቱ ማስፈጸሚያ መንገድ ይጠርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል።
ከጆቢ አቪዬሽን ኢንቬስትመንት በተጨማሪ ሞንትጎመሪ ካውንቲ ከተለያዩ ኩባንያዎች ለኢኮኖሚ ልማት የገንዘብ ድጋፍ ማመልከቻዎችን ተቀብሏል። ዲኔ ዴቨሎፕመንት ኮርፖሬሽን 250 አዳዲስ ስራዎችን በመፍጠር 6.4 ሚሊዮን ዶላር በህንፃ ማሻሻያዎች ላይ ኢንቨስት በማድረግ ወደ ዳይተን ሞኑመንት ጎዳና ለመዛወር አቅዷል። የፕሮጀክት ካላብሪያ 40,000 ስራዎችን በማመንጨት እና 30 ነባር ስራዎችን በማቆየት አዲስ 101 ካሬ ጫማ ህንፃ ለኤፖክሲ ሽፋን ንግድ ለማቋቋም ያለመ ነው። የፕሮጀክት ትራንስፖንደር በማያሚ ቫሊ የምርምር ፓርክ ውስጥ የላብራቶሪ ቦታን ለማዳበር ሀሳብ አቅርቧል ፣ ይህም 80 አዳዲስ ስራዎችን ያስገኛል ። የፕሮጀክት ፓፒረስ 223 የስራ እድሎችን በማቅረብ ለኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ ባትሪዎች ልዩ የሬድዮ ፍሪኩዌንሲ መለያ ወረቀት ምርቶችን ለማምረት አቅዷል። ኤሌክትሮ ፖላንድ በ12.3 ሚሊዮን ዶላር ኢንቨስትመንት የማምረት አቅሙን በሶስት እጥፍ ለማሳደግ በማሰብ 40 አዳዲስ የስራ እድሎችን ይፈጥራል። በመጨረሻም ማሳያ ዳይናሚክስ፣ ለሙዚየሞች እና መካነ አራዊት በይነተገናኝ ማሳያዎች ላይ ልዩ የሆነ የዲዛይን እና የምርት ኩባንያ ወደ ትሮትዉድ ወይም ሃሪሰን ከተማ ለመዛወር እያሰበ ነው።
እነዚህ እድገቶች በዴይተን ኦሃዮ እየተካሄደ ያለውን አወንታዊ እድገት እና ኢኮኖሚያዊ እድገት ያመለክታሉ። ኢዮቢ አቪዬሽን በ eVTOL ኢንዱስትሪ ግንባር ቀደም ሆኖ፣ ክልሉ ወደፊት የትራንስፖርት ቴክኖሎጂ ዋና ተዋናይ ለመሆን ልዩ እድል አለው።