የPV ተክል አፈጻጸምን ለማሻሻል አዲስ ትብብር

ጂንኮሶላር አውስትራሊያ በቅርቡ በታዋቂው የኒው ሳውዝ ዌልስ ዩኒቨርሲቲ ከአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ፣ ባህርያት፣ ጉድለቶች እና እውቂያዎች (ACDC) የምርምር ቡድን ጋር አዲስ አጋርነት መስራቱን አስታውቋል። ትብብሩ ዓላማው የጂንኮሶላር ቆራጭ የፀሐይ ሴል ቴክኖሎጂዎችን የመስክ አፈጻጸምን ለመቀየር ያለመ ሲሆን ይህም ከፍተኛ የሚጠበቀውን ቀጣይ ትውልድ bifacial PERC እና TOPcon ሞጁሎችን ጨምሮ።
በባህላዊ ዘዴዎች ላይ ብቻ ከመተማመን ይልቅ፣ JinkoSolar አሁን የኤሲዲሲ የምርምር ቡድን እውቀትን በመጠቀም አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ እና የማሽን መማሪያ ስልተ ቀመሮችን በመቆጣጠር የPV እፅዋታቸውን በቅጽበት አፈጻጸምን ለማመቻቸት ይጠቅማሉ። በሚቀጥሉት ትውልድ ሞጁሎች የሚመነጩ ወሳኝ የኤሌክትሪክ እና የአየር ሁኔታ መረጃዎችን በማቅረብ፣ JinkoSolar የምርምር ቡድኑ ውጤታማነትን ለመጨመር እና አጠቃላይ የእጽዋትን ምርት ለማሳደግ አዳዲስ ስልቶችን እንዲያዘጋጅ ያስችለዋል።
በአውስትራሊያ ታዳሽ ኢነርጂ ኤጀንሲ ድጋፍ፣ ትብብሩ ለፒቪ ፋብሪካዎች የተበጀ ዘመናዊ የንግድ ክትትል ሥርዓትን ለመዘርጋትም ይፈልጋል። ይህ የላቀ መድረክ የክወና እና የጥገና (O&M) ስልቶችን ለማሻሻል የታሪክ መረጃ እና የማሽን መማር ችሎታዎችን ይጠቀማል። የአፈር መሸርሸር መጠንን በትክክል በመተንበይ፣የሞጁሉን እና የስርአቱን መበላሸትን በመመርመር፣እና ንቁ የጥገና እርምጃዎችን በማንቃት መድረኩ ስህተቶችን በብቃት ይከላከላል እና እፅዋቱ በከፍተኛ የአፈፃፀም ደረጃ መስራታቸውን ያረጋግጣል።
አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ እና የማሽን መማሪያ ስልተ ቀመሮችን በፎቶቮልታይክ አፕሊኬሽኖች ውስጥ ማዋሃድ በታዳሽ ኢነርጂ ኢንዱስትሪ ውስጥ ትልቅ እርምጃ ነው። ይህ በጂንኮሶላር አውስትራሊያ እና በኤሲዲሲ የምርምር ቡድን መካከል ያለው ትብብር ለቴክኖሎጂ ፈጠራ ያላቸውን ቁርጠኝነት ከማሳየት ባለፈ የፀሐይ ኃይል ማመንጫዎችን ቅልጥፍና እና ረጅም ዕድሜን በእጅጉ እንደሚያሳድግ ቃል ገብቷል።
በአጠቃላይ ይህ ስልታዊ ትብብር ቆራጥ ምርምር እና የተሻሻሉ ቴክኖሎጅዎችን ለመጠቀም አስደናቂ እድልን ይወክላል፣ በመጨረሻም በፀሃይ ሃይል መስክ ለቀጣይ ዘላቂ እና ምርታማነት መንገድ ይከፍታል።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
የPERC ቴክኖሎጂ ምንድን ነው?
PERC ማለት Passivated Emitter እና Rear Cell ማለት ነው። በኋለኛው ገጽ ላይ የዳግም ውህደት ኪሳራዎችን በመቀነስ የፀሐይ ፓነሎችን ውጤታማነት የሚያሻሽል የፀሐይ ሴል ቴክኖሎጂ ነው።
ባለ ሁለት ፊት ሞጁሎች ምንድን ናቸው?
የሁለትዮሽ ሞጁሎች ከሁለቱም ሞጁሎች ኤሌክትሪክ ሊያመነጩ የሚችሉ የፀሐይ ፓነሎች ናቸው. የፊት ለፊት የፀሐይ ብርሃንን ይጠቀማሉ እና እንዲሁም ከመሬት ወይም ከአካባቢው ገጽታዎች ላይ አንጸባራቂ ብርሃን ይይዛሉ, ይህም አጠቃላይ የኃይል ውጤቱን ይጨምራሉ.
ሰው ሰራሽ የማሰብ ችሎታ የ PV ተክል አፈፃፀምን የሚያሻሽለው እንዴት ነው?
አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ፣ በተለይም የማሽን መማሪያ ስልተ ቀመሮች፣ ከPV ተክሎች የተሰበሰቡ ብዙ መረጃዎችን መተንተን እና ንድፎችን እና አዝማሚያዎችን መለየት ይችላል። ይህ ንቁ ጥገናን፣ ትክክለኛ የስህተት ትንበያን እና የእጽዋትን አፈጻጸም ማመቻቸትን ያስችላል፣ በመጨረሻም ቅልጥፍናን እና ምርትን ይጨምራል።