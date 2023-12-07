ጂም ዌርትዝ ለፔንስልቬንያ ሴኔት መቀመጫ እጩ መሆኑን አስታወቀ

ማጠቃለያ፡ የቀድሞ የኤሪ ካውንቲ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ሊቀመንበር ጂም ዌርትዝ በ 49 ኛው ዲስትሪክት ውስጥ ለፔንስልቬንያ ሴኔት መቀመጫ ለመወዳደር ያላቸውን ፍላጎት ገልጿል, አሁን ያለውን ሴናተር ዳን ላውንሊን ተገዳደረ. ዌርትዝ የተመረጡ ባለስልጣናት የሚያገለግሉትን ሰዎች በደንብ ማወቅ እና መወከል አስፈላጊ መሆኑን አፅንዖት ሰጥቷል። መጪው የምርጫ ወቅት የሪፐብሊካን እና የዴሞክራት ፓርቲ አባላትን ትኩረት በመሳብ ከፍተኛ ፉክክር እንደሚኖር ይጠበቃል።
ጂም ዌርትዝ ዲሞክራት እና የቀድሞ የኤሪ ካውንቲ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ሊቀመንበር ኮፍያውን በ49ኛው አውራጃ ለፔንስልቬንያ ሴኔት መቀመጫ ቀለበት ውስጥ እየወረወረ ነው። ለመወዳደር የወሰደው ውሳኔ አሁን ላለው ሴናተር ዳን ላውሊን ቀጥተኛ ፈተና ሆኖ የመጣ ነው።
ቬርትዝ ለተመረጡት ባለስልጣናት ስለ ህዝቦቻቸው ጥልቅ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ወሳኝ እንደሆነ ያምናል። ዌርትዝ “የኢሪ ካውንቲ ሰዎች የኛ የተመረጡ ባለስልጣኖቻችን እነማን እንደሆኑ፣ የት እንዳሉ እና ስለ ሁሉም ነገር እንደሚያውቁ ማወቅ ይገባቸዋል” ሲል ዌርትዝ ተናግሯል።
ይህ ውድድር ትኩረትን ያገኘው በሁለቱ እጩዎች መካከል ቀደም ሲል በነበረው ትውውቅ ምክንያት ነው። እ.ኤ.አ. በነሀሴ 2022 Laughlin በዌርትዝ እና በኤሪ ሪደር ላይ የ2020 ምርጫን ለመቀልበስ በሚደረገው ጥረት ውስጥ ተሳትፎ አለው በሚል ክስ ላይ በዌርትዝ እና በኤሪ ሪደር ላይ የስም ማጥፋት ክስ አቀረበ። ምንም እንኳን ይህ ውዝግብ ቢኖርም በኤሪ ካውንቲ ውስጥ ያሉ የLaughlin ደጋፊዎች የእሱን ፍላጎት በመወከል ይቆማሉ።
ዌርትዝ የLaughlinን የድምጽ አሰጣጥ መዝገብ ተችቷል እና ከኤሪ ካውንቲ ርቆ በሃሪስበርግ ከገባ በኋላ የተለየ ምስል ያሳያል ብሎ ያምናል። ይሁን እንጂ የ Laughlin በሴኔት ውስጥ ያለው ቦታ ገንዘብን እና ፕሮጀክቶችን ወደ ካውንቲው ለመመለስ የበለጠ ኃይል ይሰጠዋል, ይህም በ Erie County Republican Party ሊቀመንበር ቶም ኤዲ እውቅና አግኝቷል.
የ2023 የምርጫ ወቅት ሲቃረብ፣ ሁለቱም ሪፐብሊካኖች እና ዴሞክራቶች ከፍተኛ ፉክክር ላለበት ውድድር እየተዘጋጁ ነው። በተለይ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫው ከፍተኛ ትኩረትን ይስባል እና የመራጮች ተሳትፎ ይጠበቃል።
ጂም ዌርትዝ ከሰራተኛ ደረጃ የመጣ ሲሆን በኤዲንቦሮ ዩኒቨርሲቲ ለበርካታ አመታት አስተማሪ ሆኖ ቆይቷል። በዩኒቨርሲቲው ውስጥ በተለያዩ የአመራር ቦታዎች ያገለገሉ ሲሆን ውጤታማ ከሆኑ የፖለቲካ እጩዎች እና ዘመቻዎች ጋር አብሮ በመስራት ጥሩ ታሪክ ያለው ነው።
እ.ኤ.አ. በኖቬምበር 2023 ከኤሪ ካውንቲ ዲሞክራቲክ ፓርቲ መልቀቁን ተከትሎ፣ ዌርትዝ አሁን ለፔንስልቬንያ ሴኔት መቀመጫ በእጩነት ላይ ያተኮረ ሲሆን ይህም አዲስ እይታን እና ውክልናን ለ 49 ኛው ዲስትሪክት ለማምጣት ነው።