የ Sony's PlayStation 5 ተሸጧል 50 ሚሊዮን ዩኒት ደርሷል

ሶኒ በቅርቡ ይፋ ባደረገው ማስታወቂያ እንዳሳወቀው አዲሱ ኮንሶል የሆነው ፕሌይ ስቴሽን 5 ለመጀመሪያ ጊዜ ከተለቀቀ ከሶስት አመታት በኋላ በአለም ዙሪያ ከ50 ሚሊዮን በላይ ክፍሎችን መሸጡን ገልጿል። ይህ ምእራፍ ቀደም ሲል በንጥረ ነገሮች እጥረት ተስተጓጉለው የነበረውን የሽያጭ ከፍተኛ መፋጠን ያረጋግጣል።
የሶኒ የጨዋታ ክፍል ስኬት እንደ "Marvel's Spider-Man 2" ያሉ በጣም ስኬታማ ርዕሶችን በመለቀቁ በጥቅምት ወር በጀመረ በ2.5 ሰዓታት ውስጥ ከ24 ሚሊዮን በላይ ቅጂዎችን በመሸጥ ሊገለጽ ይችላል። ሌሎች ታዋቂ ጨዋታዎች የሚና-ተጫዋች ጨዋታ “ባልዱር በር III” እና “አላን ዌክ 2” የሚለው አስፈሪ-ሰርቫይቫል ርዕስ ያካትታሉ።
ከAmpere Analysis የተገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው የሶፍትዌር እና አገልግሎቶችን ጨምሮ የኮንሶል ገበያው በዚህ አመት በ 7.2% እንደሚያድግ እና ወደ 61 ቢሊዮን ዶላር ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል ። ይህ እድገት እ.ኤ.አ. በ7.3 የ2022% ቅናሽ አሳይቷል።የማይክሮሶፍት የቅርብ ጊዜው Xbox የሽያጭ ቅናሽ ባጋጠመው ጊዜ፣በ2023 ከሶኒ በአራት እጥፍ ያነሰ ኮንሶሎችን በመሸጥ፣የ Sony's PlayStation 5 ገበያውን መቆጣጠሩን ቀጥሏል።
ሶኒ በዚህ አመት ለPS5 ጠንካራ መነቃቃት አስተዋፅዖ ላበረከቱት ድጋፍ በዓለም ዙሪያ ለ PlayStation አድናቂዎች ምስጋና አቅርቧል። የኮንሶሉ ምርት እና ጭነት መጀመሪያ ላይ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት በአለምአቀፍ የሴሚኮንዳክተሮች እጥረት እና በአቅርቦት ሰንሰለቶች ላይ መስተጓጎል ተጽዕኖ አሳድሯል። ሆኖም ሶኒ አሁን ለበዓል ሰሞን የተሟላ የኮንሶሎች አቅርቦት እንዳለው አስታውቋል፣ ይህም PS5 የሚፈልግ ሁሉ እንዲያገኝ አስችሎታል።
በመግለጫው ላይ የ Sony የጨዋታ ክፍል ፕሬዝዳንት ጂም ራያን “PS5 ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ለመጀመሪያ ጊዜ ለበዓል ሰሞን የተሟላ የኮንሶል ክምችት በማግኘታችን በጣም ደስተኞች ነን፣ ይህም መግዛት የሚፈልግ ማንኛውም ሰው እንዲሰራ ያስችለናል። ”
የመጀመሪያዎቹ ተግዳሮቶች ቢኖሩም፣ ሶኒ ከቀዳሚው PlayStation 50 ጋር በተመሳሳይ የጊዜ ገደብ ውስጥ 4 ሚሊዮን ክፍሎችን በመሸጥ ያስመዘገበው ውጤት የሚያስመሰግን ነው። PS4 በ160 ከተለቀቀ በኋላ በ2013 ሳምንታት ውስጥ ወደዚህ ምዕራፍ ላይ የደረሰ ሲሆን PS5 ደግሞ በ161 ሳምንታት ውስጥ እንዳሳካው በ"Financial Times"።
ምንም እንኳን PlayStation 5 ከቀደምቶቹ ሽያጭ ጋር ለማዛመድ አሁንም ብዙ ይቀረዋል ፣እንደ PS4 ፣ በህይወት ዑደቱ ከ117 ሚሊዮን በላይ የሚሸጥ እና የምንግዜም በጣም የተሸጠው ኮንሶል ፣ PlayStation 2 ፣ ከ በላይ ጋር። እ.ኤ.አ. በ 158 ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ 2000 ሚሊዮን ክፍሎች ተሽጠዋል ።