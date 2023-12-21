Sony PlayStation 5 ከ 50 ሚሊዮን የሽያጭ ምእራፍ በልጧል

ሶኒ ከ50 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ የ PlayStation 5 ኮንሶል መሸጡን አስታውቋል፣ ይህንንም ትልቅ ደረጃ ማሳካት ከጀመረ ከሶስት አመታት በኋላ ነው። ይህ ቀደም ሲል በክፍለ አካላት እጥረት የተስተጓጎለው የሽያጭ ከፍተኛ ጭማሪን ያረጋግጣል። የኮንሶሉ ስኬት በጥቅምት ወር ሲጀመር ከ2 ሚሊዮን በላይ ቅጂዎች የተሸጠውን “Marvel's Spider-Man 2.5”ን ጨምሮ በርካታ ተወዳጅ ጨዋታዎች በመለቀቃቸው እና እንዲሁም “ባልዱር በር III” እና "አላን ዋክ 24"
ከAmpere Analysis የተገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው የኮንሶል ገበያው (ሶፍትዌሮችን እና አገልግሎቶችን ጨምሮ) በዚህ አመት በ 7.2% ያድጋል ተብሎ ይጠበቃል ፣ 61 ቢሊዮን ዶላር ይደርሳል ፣ በ 7.3 ውስጥ የ 2022% ቅናሽ ተከትሎ ። የማይክሮሶፍት የቅርብ ጊዜ የ Xbox ኮንሶል የሽያጭ ቅናሽ ቢቀንስም እ.ኤ.አ. በ2023 ከሶኒ ጋር ሲወዳደር ከቀጣዩ ትውልድ ኮንሶሎች ሩቡን ብቻ ተሸጧል።
ሶኒ በዓለም ዙሪያ ላደረጉት ድጋፍ የ PlayStation ደጋፊዎች ምስጋናውን ገልጿል፣ “በአለም ዙሪያ ላሉ የ PlayStation አድናቂዎች ድጋፍ ምስጋና ይግባውና በዚህ አመት የPS5 ኮንሶል በከፍተኛ ተወዳጅነት ባላቸው ተከታታይ ጨዋታዎች በመመራት ጠንካራ መነቃቃትን አግኝቷል። በኖቬምበር 2020 በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅት የተጀመረው የኮንሶል ምርት እና ጭነት በመጀመሪያ ሴሚኮንዳክተር እጥረት እና በአለም አቀፍ የአቅርቦት ሰንሰለቶች መቋረጥ በብዙ ሀገራት በተተገበሩ የጤና እርምጃዎች ተጎድቷል።
አሁን ግን ኩባንያው ለበዓል ሰሞን የተሟላ የኮንሶል ክምችት እንዳለው ሲገልጽ በደስታ ነው። የሶኒ የጨዋታ ክፍል ፕሬዝዳንት ጂም ራያን አስተያየታቸውን ሰጥተዋል፣ “PS5 ከጀመረ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ለበዓል ሰሞን ሙሉ የኮንሶሎች ክምችት በማግኘታችን በጣም ደስተኞች ነን፣ ይህም የሚፈልግ ማንኛውም ሰው እንዲያገኘው ያስችለናል።
ሶኒ ከቀድሞው ፕሌይ ስቴሽን 50 ጋር በተመሳሳይ ጊዜ የተሸጡትን 4 ሚሊዮን ክፍሎች ለመድረስ ችሏል ። በ 160 የተለቀቀውን 50 ሚሊዮን PlayStation 4 ክፍሎችን ለመሸጥ 2013 ሳምንታት ፈጅቷል ። 161፣ በፋይናንሺያል ታይምስ በተጠናቀረ መረጃ መሰረት።
ፕሌይ ስቴሽን 5 ከቀደምቶቹ ሽያጭ ለመብለጥ ገና ብዙ ይቀራቸዋል፡ ለምሳሌ በህይወቱ ከ4 ሚሊየን በላይ የሸጠውን ፕሌይ ስቴሽን 117 እና የምንጊዜም ከፍተኛ ሽያጭ ያለው ኮንሶል፣ PlayStation 2 ከ158 በላይ ያለው እ.ኤ.አ. በ 2000 ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ክፍሎች ተሽጠዋል ፣ የ Sony የቅርብ ጊዜ ኮንሶል በሚያስደንቅ ጅምር ላይ ነው።